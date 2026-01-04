Ο κρυφός γάμος του Μαδούρο με τη Σίλια μετά από 20 χρόνια σχέσης - Το βρώμικο μυστικό της

Ο Μαδούρο παντρεύτηκε μυστικά τη Σίλια ενώ έβγαινε μαζί της επί 20 χρόνια 

Ο κρυφός γάμος του Μαδούρο με τη Σίλια μετά από 20 χρόνια σχέσης - Το βρώμικο μυστικό της
Για δύο δεκαετίες, ο Νικολάς Μαδούρο και η Σίλια Φλόρες εμφανίζονταν ως ένα ζευγάρι που απλά δεν προλάβαινε να παντρευτεί, καθώς τα επαναστατικά ιδανικά τους, δεν τους το επέτρεπαν.

Πολλοί λοιπόν σοκαρίστηκαν όταν ο πρόεδρος ανακοίνωσε το 2013, ότι είχαν επισημοποιήσει τη σχέση τους, κρυφά σε μια «μικρή οικογενειακή εκδήλωση».

Αλλά μακριά από το να είναι μια ρομαντική χειρονομία, ο γάμος ήταν μια άλλη υπολογισμένη πολιτική κίνηση που σχεδιάστηκε για να δώσει στη Φλόρες μια θέση πολύ μεγαλύτερη από αυτή της συζύγου.

Venezuela Maduro Rally

Ο πρόεδρος Νικολά Μαδούρο ρίχνει ένα καρότο δίπλα στη σύζυγό του Σίλια Φλόρες κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης για τον εορτασμό της επετείου της μάχης της Σάντα Ινές, που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του Ομοσπονδιακού Πολέμου της Βενεζουέλας τον 19ο αιώνα, στο Καράκας της Βενεζουέλας, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

AP/Ariana Cubillos

Ο γάμος - σοκ ήρθε λίγο μετά την εκλογή του Μαδούρο στην εξουσία και σήμαινε ότι η Φλόρες θα αναδεικνυόταν επίσημα στο καθεστώς της Πρώτης Κυρίας της Βενεζουέλας, ή της «πρώτης μαχήτριας», όπως έλεγε ο σύζυγος.

Η περιγραφή ήταν εύστοχη καθώς η Φλόρες χρησιμοποίησε γρήγορα τη νέα της θέση και επιρροή για να διεκδικήσει επιθετικά την εξουσία της.

Το κίνημα του τσαβισμού της Βενεζουέλας ήταν πάντα διαβόητα αιμομικτικό, αλλά ακόμη και με τα πρότυπα του Ενωμένου Σοσιαλιστικού Κόμματος οι χάρες που απονέμονται στους συγγενείς της Φλόρες φαίνονται υπερβολικές

Εγκατέστησε έως και 40 συγγενείς της σε όλη τη δημόσια διοίκηση της Βενεζουέλας, σύμφωνα με την εφημερίδα El Diario.

Ακόμη και πριν από το γάμο της, αξιοποίησε τις διασυνδέσεις που έκανε ενώ υπηρετούσε ως γενική εισαγγελέας του πρώην δικτάτορα της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβες. Οι δεσμοί της οικογένειάς της ήταν τόσο γνωστοί που έγιναν εθνικό αστείο μεταξύ της αντιπολίτευσης, ανέφερε το Reuters.

Ένας πρώην κυβερνητικός ερευνητής την περιέγραψε ως «μυστικοπαθή, ύπουλη και αδίστακτη πολιτική πράκτορα» και «επικεφαλής σύμβουλο του Μαδούρο σε όλα τα πολιτικά και νομικά θέματα».

Η κατάσταση της Φλόρες απέχει πολύ από την εξουσία και τα προνόμια στα οποία ανυψώθηκε επίσημα το 2013.

«Η Σίλια δεν θα είναι η πρώτη κυρία γιατί αυτή είναι μια έννοια της υψηλής κοινωνίας», είπε ο Μαδούρο τη στιγμή του μυστικού γάμου τους, προειδοποιώντας ότι δεν θα γίνει ποτέ γυναίκα «δεύτερης κατηγορίας».

Απέρριψε την ετικέτα της «πρώτης κυρίας», παρουσιάζοντάς την ως πολιτικό εταίρο που εκτιμάται για την επαναστατική αξιοπιστία και όχι για τελετουργικές εμφανίσεις σύμφωνα με το σοσιαλιστικό του όραμα.

Στα χρόνια από τότε που ο σύζυγός της ανέλαβε τα καθήκοντά της, η Βενεζουέλα έχει διολισθήσει βαθύτερα στον αυταρχισμό, με την κυβέρνησή του να βασίζεται όλο και περισσότερο στην ωμή βία για να διατηρήσει τον έλεγχο.

Το καθεστώς του έχει κατηγορηθεί για δεκάδες δολοφονίες, χιλιάδες παράνομες κρατήσεις, μαζικούς εκτοπισμούς και παραλυτικές ελλείψεις τροφίμων που έχουν επιδεινωθεί από την άρνησή του να δεχτεί ανθρωπιστική βοήθεια.

Εν τω μεταξύ, η Φλόρες και ο Μαδούρο έχουν προβάλει μια δημόσια εικόνα συζυγικής αρμονίας όλα αυτά τα χρόνια, κρατώντας τα χέρια, ανταλλάσσοντας στοργικά βλέμματα και χρησιμοποιώντας ονόματα κατοικίδιων ζώων.

Αλλά υπήρξαν ρωγμές στην πρόσοψη όλα αυτά τα χρόνια. Τον Νοέμβριο του 2015, ένας εισαγγελέας της Νέας Υόρκης κατηγόρησε δύο από τους ανιψιούς της - τον Efraín Antonio Campo Flores και τον Franqui Francisco Flores de Freitas - για διακίνηση κοκαΐνης, ναρκωτικών.

Οι συλλήψεις τους προκάλεσαν χτυπήματα από την αντιπολίτευση, η οποία αστειεύτηκε: «Δεν μπορεί όλη η οικογένειά της να εργαστεί στο νομοθετικό σώμα».

Οι ανιψιοί της συνελήφθησαν στην Αϊτή και παραδόθηκαν σε πράκτορες της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA), με τη Φλόρες να ισχυρίζεται ότι οι συλλήψεις ήταν «απαγωγή» με στόχο να σαμποτάρουν την υποψηφιότητά της για την Εθνοσυνέλευση.

Αλλά τον Δεκέμβριο του 2017, ένας δικαστής επέβαλε στους δύο νεαρούς άνδρες ποινές φυλάκισης 18 ετών.

Οι εισαγγελείς είπαν ότι οι δύο άνδρες σχεδίαζαν να χρησιμοποιήσουν το προεδρικό υπόστεγο του Καράκας στο αεροδρόμιο Maiquetía για να μεταφέρουν 800 κιλά κοκαΐνης στην Ονδούρα, όπου στη συνέχεια θα έφταναν στις ΗΠΑ.

Οι νεαροί αφέθηκαν ελεύθεροι τον Οκτώβριο του 2022 αφού ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έδωσε χάρη ως μέρος μιας συμφωνίας υψηλού κινδύνου που εξασφάλισε την απελευθέρωση επτά Αμερικανών που κρατούνταν στη Βενεζουέλα.

Ο Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στους δύο ανιψιούς της Φλόρες κατά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, μια κίνηση που τώρα φαίνεται ασήμαντη καθώς τόσο η Φλόρες όσο και ο σύζυγός της κρατούνται σε ένα κελί του Μανχάταν.

