Τα 5 προϊόντα που ξεχωρίσαμε από το MWC 2026
Ολοκληρώθηκε η μεγαλύτερη έκθεση τηλεπικοινωνιών
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το Mobile World Congress, η μεγαλύτερη έκθεση τηλεπικοινωνιών, ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και αυτά είναι τα 5 πιο εντυπωσιακά πρωτότυπα προϊόντα που ξεχωρίσαμε.
Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, τα πέντε πιο εντυπωσιακά προϊόντα:
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:00 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Τα 5 προϊόντα που ξεχωρίσαμε από το MWC 2026
07:58 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ένα πρωτότυπο της Toyota στο WRC μαρτυρά την επιστροφή της Celica
07:42 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Στάση εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών σήμερα το μεσημέρι
05:36 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 11 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
15:45 ∙ LIFESTYLE
Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται
18:12 ∙ ΕΛΛΑΔΑ