Τείχος αποτελεσματικής αντίδρασης έτοιμη να σηκώσει η κυβέρνηση - Μέτρα σε τρεις άξονες

Εναλλακτικά σχέδια εξετάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κρίσης όπως έκανε και με την ενεργειακή κρίση του 2022, την πανδημία και την κρίση στον ‘Εβρο το 2020.

Στο Μαξίμου γνωρίζουν πως σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να γίνουν εκτιμήσεις για την διάρκεια του πολέμου και το μέγεθος των επιπτώσεων στην οικονομία και για αυτό αφήνουν όλα τα πιθανά σενάρια ανοιχτά, ελπίζουν όμως πως σύντομα θα μπορέσει να υπάρξει μια σχετική αποκλιμάκωση. Ακόμα και σε αυτό το ενδεχόμενο όμως συνεργάτες του πρωθυπουργού δηλώνουν πως ήδη οι συνέπειες του πολέμου θα έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και για την οικονομία και για την μετανάστευση.

Πιθανόν σήμερα οι ανακοινώσεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη θέσει τις κυβερνητικές προτεραιότητες και πιθανότατα σήμερα θα ανακοινώσει και τις σχετικές πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η κυβέρνηση. Βασικός στόχος είναι, όπως λένε συνεργάτες του, «να υπάρξει ένα τείχος αποτελεσματικής αντίδρασης απέναντι σε πρακτικές εκμετάλλευσης της κατάστασης» με πολύ συγκεκριμένα μέτρα.

Ξεκαθαρίζοντας πως υπάρχουν τα απαραίτητα αποθέματα και ότι η επάρκεια στην αγορά των υγρών καυσίμων και του φυσικού αερίου είναι εξασφαλισμένη, στην κυβέρνηση τονίζουν πως η ελληνική οικονομία, ακριβώς λόγω των παρεμβάσεων που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, είναι θωρακισμένη και μπορεί να ανταπεξέλθει στα όποια προβλήματα παρουσιαστούν. Όπως λένε χαρακτηριστικά «η συζήτηση για τη στήριξη των νοικοκυριών γίνεται ακριβώς γιατί υπάρχει ταμείο», προσθέτοντας πως θα κινηθούν άμεσα με στόχο «τη φροντίδα για την κοινωνία και τη δημοσιονομική σταθερότητα».

Στο μικροσκόπιο ο τουρισμός

Στις συνεχείς συσκέψεις που πραγματοποιούνται εξετάζονται, όπως είναι φυσικό και όλα τα πιθανά σενάρια για τις επιπτώσεις της κρίσης στον τουρισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής οι κρατήσεις για το καλοκαίρι και γενικά για το 2026 παραμένουν σε υψηλό επίπεδο, ενώ επικρατέστερη είναι η άποψη ότι θα πληγούν περισσότερο οι χώρες που είναι πιο κοντά στην περιοχή όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος. Μάλιστα υπάρχει η εκτίμηση πως η χώρα μας μπορεί και να ωφεληθεί στον τομέα αυτό από τις εξελίξεις.

Με αυτά τα δεδομένα θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα και μια καμπάνια που θα επισημαίνει πως η Ελλάδα είναι και θα είναι ένας απόλυτα ασφαλής προορισμός για τους επισκέπτες.

Ασφαλές περιβάλλον

Αυτό δεν σημαίνει πως ήδη δεν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα στο εσωτερικό της χώρας για να διασφαλιστεί ένα ασφαλές περιβάλλον.

Τα μέτρα αυτά λαμβάνονται σε τρεις άξονες, πρώτον υπάρχει επαγρύπνηση, δεύτερον υπάρχει συνεχής προστασία συγκεκριμένων στόχων και τρίτον έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι στα σύνορα.

Σύμφωνα με πληροφορίες για την αντιμετώπιση πιθανών κακόβουλων ενεργειών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει ένα συντονιστικό ρόλο όπου σε πρώτη φάση συλλέγονται πληροφορίες και στη συνέχεια αξιοποιούνται. Παράλληλα οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε συνεχή επαφή και με τις υπηρεσίες χωρών της Μέσης Ανατολής για ανταλλαγή πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση από το Μέγαρο Μαξίμου τονίζουν πως η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει μία απόλυτα ασφαλής χώρα.

