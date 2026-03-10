Έρχονται ανακοινώσεις για πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα

Ικανοποίηση στην κυβέρνηση για τις δημοσκοπήσεις - Ετοιμότητα για στήριξη της οικονομίας αν χρειαστεί

Δημήτρης Κοτταρίδης

Έρχονται ανακοινώσεις για πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ικανοποίηση στο Μέγαρο Μαξίμου προκαλούν τα αποτελέσματα των νέων δημοσκοπήσεων που έχουν στα χέρια τους και που δείχνουν ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας και απόλυτη κυριαρχία στο πολιτικό σκηνικό.

Ιδιαίτερα στέκονται, μάλιστα, στο γεγονός ότι η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί πως η χώρα έχει ανάγκη την πολιτική σταθερότητα και πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μακράν ο πολιτικός αρχηγός που μπορεί να εγγυηθεί μια ομαλή πορεία σε ένα πολύ δύσκολο διεθνές περιβάλλον.

Συνεργάτες του Πρωθυπουργού στέκονται ιδιαίτερα στη γρήγορη αντίδραση της κυβέρνησης η οποία στήριξε άμεσα, συμβολικά αλλά και ουσιαστικά, την Κυπριακή Δημοκρατία, θωράκισε περαιτέρω τη χώρα μας με την τοποθέτηση των patriots στην Κάρπαθο ενώ έδειξε πως αποτελεί δύναμη σταθερότητας σε όλα τα Βαλκάνια ενισχύοντας την αεράμυνα της Βουλγαρίας. Η τριμερής συνάντηση στην Κύπρο, η σημερινή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Παρίσι αλλά και οι συνεχείς επαφές του με ηγέτες των χωρών της Μέσης Ανατολής, δείχνουν, όπως λένε, πως η Ελλάδα διατηρεί έναν ουσιαστικό ρόλο και είναι έτοιμη να απαντήσει σε κάθε πρόκληση.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, οι πολίτες αξιολογούν θετικά και προσβλέπουν στα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση, αν χρειαστεί, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στην οικονομία και στις τσέπες των πολιτών.

Σε αυτή τη λογική, τις επόμενες μέρες, θα πρέπει να αναμένουμε τις ανακοινώσεις για πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σε μια προσπάθεια να περιοριστεί πιθανή έκρηξη των τιμών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέστρεψε χθες από την Κύπρο και πραγματοποίησε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου όπου και έλαβε τις σχετικές εισηγήσεις των Χατζηδάκη, Θεοδωρικάκου και Παπασταύρου. Σύμφωνα με συνεργάτες του Πρωθυπουργού με δεδομένο ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή, δεν έχουν ακόμα ληφθεί όλες οι αποφάσεις, αλλά ο βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι να μην εμφανιστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά και να περιοριστούν οι επιπτώσεις από την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος σήμερα θα βρίσκεται στο Παρίσι για να συμμετάσχει στη σύνοδο για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, αναμένεται να ανακοινώσει τις σχετικές του αποφάσεις προς το τέλος της εβδομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως σε πρώτη φάση θα ανακοινωθεί η επιβολή πλαφόν σε ενέργεια και προϊόντα και ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης θα πέσουν στο τραπέζι και άλλα μέτρα όπως το fuel pass αλλά και κάποια στοχευμένα επιδόματα σε κατηγορίες πολιτών που ενδεχόμενα θα πληγούν περισσότερο. Θεωρείται επίσης βέβαιο πως θα πρέπει να αναμένουμε και την επιβολή του μέτρου της επιδότησης απευθείας στα διυλιστήρια για να συγκρατηθούν οι τιμές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έχει καταθέσει εδώ και μέρες στο Μέγαρο Μαξίμου εισήγηση που περιλαμβάνει δέσμη μέτρων για όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του με έμφαση στην αύξηση των ελέγχων για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας αλλά και τον περιορισμό των αυξήσεων στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ.

Στο Μαξίμου παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και δηλώνουν έτοιμοι, πάντως, να απαντήσουν στα όποια προβλήματα, τονίζουν όμως πως ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο σημείο όπου χρειάζεται ουσιαστική πολυεπίπεδη παρέμβαση καθώς ανάλογες τιμές στην ενέργεια για παράδειγμα είχαμε και κατά το παρελθόν χωρίς να έχει ξεσπάσει κρίση στη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχονται ανακοινώσεις για πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για παράνομο τζόγο - 17 συλλήψεις σε όλη την επικράτεια

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικές δυνάμεις απειλούν να μπλοκάρουν εξαγωγές πετρελαίου στη Μέση Ανατολή – Τραμπ προειδοποιεί για σκληρή αντίδραση

09:18ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Indian Wells: Αποκλεισμός για Σάκκαρη από Σβιόντεκ

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Γίνεται να παραμείνει η απώλεια βάρους κάνοντας λιγότερες ενέσεις φαρμάκων GLP-1;

09:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Ακόμη και αν κάποιος δεν πάει τον Μητσοτάκη είναι περήφανος»

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Έμφραγμα» στους δρόμους της Αττικής - Μποτιλιάρισμα στους κεντρικούς οδικούς άξονες

08:59ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Indian Wells: Νικηφόρα εκκίνηση για Τζόκοβιτς και Τσιτσιπά - Πρόκριση στους «16» του διπλού

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Πιέζουν τον Τραμπ να βρει την έξοδο κινδύνου από το Ιράν εν όψει των εκλογών - Οι φήμες περί διαφωνίας με τον αντιπρόεδρο Βανς

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: ΙΧ παρέσυρε πεζή και «καρφώθηκε» σε βιτρίνα καταστήματος

08:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτό είναι το πλάνο της κυβέρνησης για αντιμετώπιση της κρίσης στα καύσιμα - «Στοχευμένη στήριξη στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα»

08:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η τριμερής στην Κύπρο και τα πολλαπλά μηνύματα που έστειλαν Μητσοτάκης, Μακρόν, Χριστοδουλίδης

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχονται βροχές την επόμενη εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πληροφορίες ότι το Ισραήλ χτύπησε πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Γιατί ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ο μεγαλύτερος νικητής από τον πόλεμο στο Ιράν

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Geely ετοιμάζει σκληροτράχηλο SUV τύπου Defender που… επιπλέει

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση Τσελίκ: «Χρειαζόμαστε μόνο 5-6 λεπτά» - Τι είπε για τους Patriot στην Κάρπαθο

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κομφούζιο» και σήμερα στον Κηφισό - Πού εντοπίζονται καθυστερήσεις

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: 5,6 δισ. δολάρια σε πυρομαχικά τις δύο πρώτες ημέρες δαπάνησαν οι ΗΠΑ

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες καταναλωτικές τάσεις: Κυνηγούν τις προσφορές και κόβουν τα περιττά έξοδα οι Έλληνες - «Ψαλίδι» σε φαγητό, διασκέδαση, ένδυση και υπόδηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF προβλέπει κυκλώνα με εκτεταμένες βροχές, κρύο και χιόνια - Πότε επηρεάζει την Ελλάδα

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέες καταγγελίες για bullying στην άτυχη Σοφία Χρηστίδου από συναδέλφους της

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Χρηστίδου: «Της πέταγαν βιβλία οι μαθητές» - Οι καταγγελίες από το περιβάλλον της καθηγήτριας

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση Τσελίκ: «Χρειαζόμαστε μόνο 5-6 λεπτά» - Τι είπε για τους Patriot στην Κάρπαθο

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Πιέζουν τον Τραμπ να βρει την έξοδο κινδύνου από το Ιράν εν όψει των εκλογών - Οι φήμες περί διαφωνίας με τον αντιπρόεδρο Βανς

15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Γιατί ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ο μεγαλύτερος νικητής από τον πόλεμο στο Ιράν

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πληροφορίες ότι το Ισραήλ χτύπησε πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,9 Ρίχτερ στην Ιταλία: Ποια είναι η πλάκα που συγκλόνισε ολόκληρη την χερσόνησο

08:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτό είναι το πλάνο της κυβέρνησης για αντιμετώπιση της κρίσης στα καύσιμα - «Στοχευμένη στήριξη στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα»

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχονται βροχές την επόμενη εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

06:50LIFESTYLE

Eurovision: Τα δέκα τραγούδια που «παίζουν» δυνατά φέτος – Ακούστε τα

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Ακόμη και αν κάποιος δεν πάει τον Μητσοτάκη είναι περήφανος»

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέες αποκαλύψεις για την καθηγήτρια που πέθανε από εγκεφαλικό – «Έβαζαν θρανία μπροστά στην πόρτα να μην μπορεί να βγει»

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Επιτέθηκαν σε τηλεοπτικό συνεργείο που έκανε ρεπορτάζ στο «λεωφορείο του τρόμου»

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλο «δώρο» Τραμπ σε Ερντογάν με την Halk bank - Πώς σχετίζεται με το Ιράν

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (10/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ