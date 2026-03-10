Έρχονται ανακοινώσεις για πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα

Ικανοποίηση στο Μέγαρο Μαξίμου προκαλούν τα αποτελέσματα των νέων δημοσκοπήσεων που έχουν στα χέρια τους και που δείχνουν ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας και απόλυτη κυριαρχία στο πολιτικό σκηνικό.

Ιδιαίτερα στέκονται, μάλιστα, στο γεγονός ότι η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί πως η χώρα έχει ανάγκη την πολιτική σταθερότητα και πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μακράν ο πολιτικός αρχηγός που μπορεί να εγγυηθεί μια ομαλή πορεία σε ένα πολύ δύσκολο διεθνές περιβάλλον.

Συνεργάτες του Πρωθυπουργού στέκονται ιδιαίτερα στη γρήγορη αντίδραση της κυβέρνησης η οποία στήριξε άμεσα, συμβολικά αλλά και ουσιαστικά, την Κυπριακή Δημοκρατία, θωράκισε περαιτέρω τη χώρα μας με την τοποθέτηση των patriots στην Κάρπαθο ενώ έδειξε πως αποτελεί δύναμη σταθερότητας σε όλα τα Βαλκάνια ενισχύοντας την αεράμυνα της Βουλγαρίας. Η τριμερής συνάντηση στην Κύπρο, η σημερινή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Παρίσι αλλά και οι συνεχείς επαφές του με ηγέτες των χωρών της Μέσης Ανατολής, δείχνουν, όπως λένε, πως η Ελλάδα διατηρεί έναν ουσιαστικό ρόλο και είναι έτοιμη να απαντήσει σε κάθε πρόκληση.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, οι πολίτες αξιολογούν θετικά και προσβλέπουν στα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση, αν χρειαστεί, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στην οικονομία και στις τσέπες των πολιτών.

Σε αυτή τη λογική, τις επόμενες μέρες, θα πρέπει να αναμένουμε τις ανακοινώσεις για πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σε μια προσπάθεια να περιοριστεί πιθανή έκρηξη των τιμών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέστρεψε χθες από την Κύπρο και πραγματοποίησε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου όπου και έλαβε τις σχετικές εισηγήσεις των Χατζηδάκη, Θεοδωρικάκου και Παπασταύρου. Σύμφωνα με συνεργάτες του Πρωθυπουργού με δεδομένο ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή, δεν έχουν ακόμα ληφθεί όλες οι αποφάσεις, αλλά ο βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι να μην εμφανιστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά και να περιοριστούν οι επιπτώσεις από την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος σήμερα θα βρίσκεται στο Παρίσι για να συμμετάσχει στη σύνοδο για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, αναμένεται να ανακοινώσει τις σχετικές του αποφάσεις προς το τέλος της εβδομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως σε πρώτη φάση θα ανακοινωθεί η επιβολή πλαφόν σε ενέργεια και προϊόντα και ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης θα πέσουν στο τραπέζι και άλλα μέτρα όπως το fuel pass αλλά και κάποια στοχευμένα επιδόματα σε κατηγορίες πολιτών που ενδεχόμενα θα πληγούν περισσότερο. Θεωρείται επίσης βέβαιο πως θα πρέπει να αναμένουμε και την επιβολή του μέτρου της επιδότησης απευθείας στα διυλιστήρια για να συγκρατηθούν οι τιμές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έχει καταθέσει εδώ και μέρες στο Μέγαρο Μαξίμου εισήγηση που περιλαμβάνει δέσμη μέτρων για όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του με έμφαση στην αύξηση των ελέγχων για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας αλλά και τον περιορισμό των αυξήσεων στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ.

Στο Μαξίμου παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και δηλώνουν έτοιμοι, πάντως, να απαντήσουν στα όποια προβλήματα, τονίζουν όμως πως ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο σημείο όπου χρειάζεται ουσιαστική πολυεπίπεδη παρέμβαση καθώς ανάλογες τιμές στην ενέργεια για παράδειγμα είχαμε και κατά το παρελθόν χωρίς να έχει ξεσπάσει κρίση στη Μέση Ανατολή.

