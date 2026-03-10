Αυτό είναι το πλάνο της κυβέρνησης για αντιμετώπιση της κρίσης στα καύσιμα - Τι σχεδιάζει

Τον οδικό χάρτη που αναμένεται να ακολουθήσει η κυβέρνηση σχετικά με τα μέτρα προστασίας της αγοράς και των καταναλωτών μετά τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων παρουσίασε σήμερα ο Όμηρος Τσάπαλος εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Οικονομικών.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, ξεκαθάρισε ότι στις προθέσεις του οικονομικού επιτελείου δεν είναι η οριζόντια μείωση σε ΦΠΑ και ειδικό φόρο, εφ’ όσον χρειαστεί.

«Δεν θέλουμε να επιδοτήσουμε τους πλούσιους», είπε ο κ. Τσάπαλος και υπογράμμισε πως σκοπός της κυβέρνησης είναι η «στοχευμένη στήριξη στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα»

Ξεκαθάρισε πάντως ότι η τιμή των καυσίμων δεν αποκλείεται να αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες ημέρες.

Ανοδική πορεία στις τιμές καυσίμων και ανησυχία στην αγορά

Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται πάντως στις τιμές των καυσίμων, ως αποτέλεσμα της έντασης και της αστάθειας στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους καταναλωτές, καθώς το κόστος μετακίνησης και θέρμανσης αυξάνεται συνεχώς.

Σύμφωνα με το Mega πολλά πρατήρια καυσίμων σχηματίζονται ουρές οδηγών που σπεύδουν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους, ενώ η μέση τιμή της βενζίνης έχει ήδη ξεπεράσει το 1,80 ευρώ το λίτρο. Την ίδια στιγμή, προβληματισμός επικρατεί και για την πορεία του πετρελαίου κίνησης, το οποίο ακολουθεί την ίδια ανοδική τάση.

Η συνεχής άνοδος των τιμών έχει φέρει πολλούς καταναλωτές σε δύσκολη θέση, καθώς προσπαθούν να υπολογίσουν πώς θα καλύψουν τις ανάγκες τους σε μετακίνηση και θέρμανση. Οι πρατηριούχοι εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί για το τι θα ακολουθήσει, εκτιμώντας ότι το επόμενο διάστημα δεν θα υπάρξει αποκλιμάκωση.

Ιδιαίτερα πιεστική είναι η κατάσταση για τους επαγγελματίες οδηγούς, οι οποίοι βλέπουν το κόστος των καυσίμων να αυξάνεται καθημερινά, με τις προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται ιδιαίτερα δυσοίωνες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, μέχρι τα μέσα της εβδομάδας η τιμή της απλής αμόλυβδης αναμένεται να κινηθεί από 1,88 έως 1,90 ευρώ το λίτρο, ενώ το diesel κίνησης προβλέπεται να φτάσει από 1,83 έως 1,85 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στα 1,40 ευρώ το λίτρο.

Ωστόσο, οι προβλέψεις δείχνουν ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας οι τιμές ενδέχεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Σε αυτό το σενάριο, τόσο η αμόλυβδη όσο και το diesel θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης ενδέχεται να ξεπεράσει το 1,50 ευρώ.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο ενεργοποίησης μέτρων στήριξης, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μεταξύ αυτών είναι η τιμή του πετρελαίου να παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες, η μέση τιμή της αμόλυβδης να υπερβεί τα 2 ευρώ το λίτρο και η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να ξεπεράσει τα 0,15 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

