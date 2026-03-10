«Made in Europe»: Ευχή και κατάρα για τα ηλεκτρικά
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να παρουσιάσει το σχέδιο «Made in Europe», μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων και εξαρτημάτων εντός Ευρώπης.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σκοπός του προγράμματος είναι να μειώσει την εξάρτηση από προμηθευτές εκτός Ευρώπης και να στηρίξει τη βιομηχανία σε μια περίοδο αυξημένου διεθνούς ανταγωνισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Geely: Το Starray EM-i σε δοκιμή 1.000 χιλιομέτρων στον Αρκτικό Κύκλο
10:30 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Νετανιάχου: «Μέχρι τώρα τους σπάμε τα κόκκαλα»
15:45 ∙ LIFESTYLE
Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται
06:50 ∙ LIFESTYLE