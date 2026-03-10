«Made in Europe»: Ευχή και κατάρα για τα ηλεκτρικά

Σκοπός του προγράμματος είναι να μειώσει την εξάρτηση από προμηθευτές εκτός Ευρώπης και να στηρίξει τη βιομηχανία σε μια περίοδο αυξημένου διεθνούς ανταγωνισμού.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας