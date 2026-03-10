Η «μάχη» των Patriot: Μετά τους ελληνικούς στην Κάρπαθο οι Τούρκοι αναπτύσσουν στην Μαλάτια

Snapshot Η Τουρκία αναπτύσσει σύστημα Patriot στη Μαλάτια για την ενίσχυση της προστασίας του εναέριου χώρου της, μετά από πρόσφατο πυραυλικό χτύπημα.

Νέα μέτρα λαμβάνουν οι Τούρκοι έπειτα και από το χθεσινό πυραυλικό χτύπημα.

Ανακοινώνοντας αυξημένα μέτρα ασφαλείας, το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέφερε: «Ένα σύστημα Patriot αναπτύσσεται στη Μαλάτια».

«Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι πλήρως αφοσιωμένες στη διασφάλιση της ασφάλειας της χώρας μας και των πολιτών μας. Υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή μας, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συνόρων και του εναέριου χώρου μας και διεξάγονται διαβουλεύσεις με το ΝΑΤΟ και τους Συμμάχους μας», αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ανάπτυξη του συστήματος πραγματοποιείται για την ενίσχυση της προστασίας του τουρκικού εναέριου χώρου.

Υπενθυμίζεται ότι η Άγκυρα δεν έκρυψε την ενόχλησή της για την μεταφορά των συστημάτων Patriot στην Κάρπαθομε τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος, Ομέρ Τσελίκ να δηλώνει:

«Όπως γνωρίζετε, πρόσφατα ανέπτυξαν Patriot στην Κάρπαθο, νότια της Κρήτης. Αυξάνουν επίσης τις δυνάμεις τους εκεί. Φυσικά, δεν βλέπουμε καμία σοβαρή πτυχή σε αυτές τις πρωτοβουλίες από την ελληνοκυπριακή πλευρά, από την Ελλάδα. Ή, η Γαλλία βγαίνει και λέει πολύ λανθασμένα: «Θα στείλω πολεμικά πλοία εκεί για να υποστηρίξουν την ελληνοκυπριακή πλευρά επειδή ιρανικοί πύραυλοι τη στοχεύουν». Φυσικά, είναι απολύτως φυσιολογικό να κάνουμε αυτά τα βήματα (ανάπτυξη δυνάμεων στην Κύπρο) για να ενισχύσουμε περαιτέρω την ισορροπία δυνάμεων εν μέσω όλου αυτού του χάους στην Ανατολική Μεσόγειο, πρώτον όσον αφορά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας εκεί, και δεύτερον όσον αφορά τη διασφάλιση της ασφάλειας των κατεχομένων. Αυτό δεν είναι ένα βήμα που λαμβάνεται εναντίον κανενός. Είναι κάτι που λαμβάνεται για να ενισχύσει την προοπτική ασφάλειας της Τουρκίας και των κατεχομένων στη χαοτική κατάσταση εκεί, όσον αφορά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τους».

O Δένδιας στην πυροβολαρχια Patriot που έχει αναπτυχθεί στην Κρήτη

Παράλληλα, το αναπτυγμένο σύστημα Patriot στην περιοχή των Χανίων επισκέφτηκε χθες ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του, ενημερώθηκε για τα μέτρα αεράμυνας που έχουν ληφθεί στην ευρύτερη περιοχή της Σούδας.

Ελληνικοί Patriot για τη Βουλγαρία

Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα αναπτύξει το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Patriot και μαχητικά αεροσκάφη F-16, προκειμένου να υποστηρίξει τη Βουλγαρία στην προστασία της από πιθανές επιθέσεις του Ιράν

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν αιτήματος της Σόφιας.

Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τον Βούλγαρο ομόλογό του Ατανάς Ζαπριανόφ ότι η Ελλάδα «θα παράσχει πόρους και προσωπικό για την προστασία της Βουλγαρίας». Με την ανάπτυξη των συστημάτων Patriot, θα παρέχεται αντιπυραυλική άμυνα σε μεγάλο μέρος του βουλγαρικού εδάφους. Το ελληνικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε επιπλέον: «Για την παροχή πρόσθετης προστασίας στη Βουλγαρία, δύο F-16 που θα αναλάβουν αποκλειστικά αυτό το καθήκον θα αναπτυχθούν σε αεροπορική βάση στη βόρεια Ελλάδα».

Η Βουλγαρία, μέλος του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι δεν συμμετέχει στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν. Επειδή η απόσταση από το Ιράν είναι μεγάλη, δεν φαίνεται πιθανή η επίθεση με πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ωστόσο, η παρουσία αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών στη χώρα στο πλαίσιο των κοινών ασκήσεων του ΝΑΤΟ προκαλεί ανησυχία για τις επιθέσεις και τις απειλές του Ιράν γενικά.

Το σύστημα Patriot

Το σύστημα PATRIOT είναι Αμερικανικής κατασκευής και εντάχθηκε στην ελληνική Πολεμική Αεροπορία το 2003.

Είναι κινητό αντιαεροπορικό σύστημα μεγάλου βεληνεκούς (HSAM) με εμβέλεια ραντάρ έρευνας 170 χλμ. και μέγιστο βεληνεκές εμπλοκής 150 χλμ.

Αποτελείται από:

το Κέντρο Συντονισμού και Πληροφοριών (ICC)

το Ραντάρ (Radar Set)

το Σταθμό Ελέγχου Εμπλοκής (ECS) και

τους Σταθμούς Εκτόξευσης (Launching Stations).

Η Μονάδα πυρός ελέγχει μέχρι 16 σταθμούς εκτόξευσης, οι οποίοι μπορούν να τοποθετηθούν και να επιχειρήσουν σε αποστάσεις μέχρι 30 χλμ από το σταθμό εμπλοκής, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη κάλυψη περιοχής.

Έχει δυνατότητα ταυτόχρονης εμπλοκής 9 στόχων (Τακτικοί, Βαλλιστικοί, Cruise πύραυλοι και αεροσκάφη).

Το κάθε Κέντρο Συντονισμού Πληροφοριών ελέγχει και συντονίζει μέχρι 6 ECS, και διασυνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Αεροπορικού Ελέγχου.

Η ΠΑ διαθέτει 2 Κέντρα Συντονισμού-Πληροφοριών και 6 Σταθμούς Ελέγχου Εμπλοκής με 6 Σταθμούς εκτόξευσης το καθένα.

Χαρακτηριστικά Ραντάρ AN/MPQ-65 Radar Set

Κατασκευάστρια Εταιρεία: RAYTHEON

Περιγραφή: Ραντάρ έρευνας και εγκλωβισμού στόχων και καθοδήγησης βλήματος

Τύπος: PHASED ARRAY

Κάλυψη: 120°

Μέγιστη Εμβέλεια: 170 χλμ

Χαρακτηριστικά Εκτοξευτήρα M-901 Launching Station

Κατασκευάστρια Εταιρεία: RAYTHEON

Περιγραφή: Τετραπλός εκτοξευτήρας Α/Α βλημάτων

Τύποι Βλημάτων MIM-104D GEM (Guidance Enhanced Missile) MIM-104B SOJC (Stand-Off Jammer Counter) MIM-104A Επιδόσεις: Μέγιστη Ταχύτητα: 3+ Mach Επιτάχυνση: 30 g Μέγιστο ύψος εμπλοκής: 24 χλμ Μέγιστη εμβέλεια: 160 χλμ Βάρος Κεφαλής: 90 κιλά



