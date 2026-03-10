Επιτροπή Διεύρυνσης ΠΑΣΟΚ: Δεύτερη γκάφα - Διαψεύδει τη συμμετοχή του ο Μιχάλης Πατεντάλης

Λίγες μόνο ώρες μετά τη διάψευση του μεγάλου συνθέτη Βαγγέλη Κορακάκη, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι ποτέ δεν συμφώνησε να ενταχθεί στην επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, παρά το ότι το όνομά του φιγουράριζε σε αυτή, ο συγγραφέας Μιχάλης Πατεντάλης έσπευσε να ξεκαθαρίσει κι αυτός ότι η ένταξή του ήταν αυθαίρετη.

Σε δήλωσή του με τίτλο «μια νύχτα ξαφνικά» ο κ. Πατεντάλης σχολιάζει με ιδιαίτερα περιπαικτικό τόνο, διαψεύδοντας όχι μόνο την ένταξή του, αλλά και την ιδιότητα που του έχουν προσδώσει στην ανακοίνωσή της Χαριλάου Τρικούπη:

«Έτσι, μια νύχτα ξαφνικά, βρίσκω το όνομά μου να φιγουράρει σε μια λίστα διεύρυνσης και σε μια συντονιστική επιτροπή που, μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν γνωρίζω καν τι και πώς συντονίζει. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά παρουσιάζομαι και ως πρόεδρος των Ελληνοκυπρίων συγγραφέων Γερμανίας.

Η αλήθεια είναι πως έχω έναν φίλο ζωγράφο, τον Γλαύκο Κουμίδη από την Κύπρο, αλλά απ’ όσο γνωρίζω αυτό δεν σε κάνει αυτομάτως Ελληνοκύπριο.

Η αλήθεια είναι επίσης πως είμαι συγγραφέας, πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων Γερμανίας και, από το 2026, μέλος του Συμβουλίου Πολιτισμού και Λογοτεχνίας στην πόλη του Ντίσελντορφ», αναφέρει αρχικά και συνεχίζει:

«Πραγματικότητα είναι επίσης πως η ιδεολογική μου προσέγγιση προέρχεται από την Αριστερά, που αγωνίζεται για την ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη δίκαιη ανακατανομή του πλούτου που παράγει μια κοινωνία. Αν κάποιος πιστεύει πως υπάρχει, μέχρι αυτή την ώρα, κάποιο κόμμα που να πιστεύει και να υπηρετεί πραγματικά αυτές τις αξίες, ας με ενημερώσει — εμένα και το σαράντα τοις εκατό των αναποφάσιστων Ελλήνων. Θα είμαι ο πρώτος που θα το στηρίξω.

Εν κατακλείδι, η αγωνία μου για μια Ελλάδα δημοκρατική, που σέβεται τους πολίτες της και νοιάζεται για τα πραγματικά τους προβλήματα, καθώς και η συμμετοχή μου σε διάφορες συζητήσεις προοδευτικών κομμάτων για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό πράξη, δεν με καθιστούν αυτομάτως μέλος κάποιας συντονιστικής οργάνωσης».

«Παρεμπιπτόντως: πίνω καφέ και στα Εξάρχεια…», καταλήγει με χιούμορ ο κ. Πατεντάλης.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, ο Βαγγέλης Κορακάκης, ο οποίος επίσης είχε συμπεριληφθεί στον κατάλογο των νέων προσθηκών στην επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, με δήλωσή του ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν ισχύει, τονίζοντας ότι «είναι γνωστό ότι είμαι από την Καισαριανή και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας».

