Ο «Τέταρτος Διάδοχος»: Το δόγμα του Ιράν για έναν μακροχρόνιο πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ

Μέλη της ιρανικής παραστρατιωτικής δύναμης Basij μετά τη δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος των ΗΠΑ το 2023

Snapshot Το ιρανικό δόγμα «μωσαϊκή άμυνα» βασίζεται στην αποκέντρωση της διοίκησης για να διασφαλίσει τη συνέχιση του πολέμου ακόμα και μετά από πλήγματα αποκεφαλισμού.

Το δόγμα στοχεύει στη μετατροπή του πολέμου σε μακροχρόνια σύγκρουση φθοράς, αξιοποιώντας την τοπική αυτονομία και τα πολλαπλά επίπεδα αντίστασης.

Η στρατηγική του Ιράν απορρέει από την εμπειρία των αμερικανικών εισβολών στην περιοχή και εστιάζει στην επιβίωση έναντι της ανώτερης τεχνολογίας και ισχύος των αντιπάλων.

Το σχέδιο διαδοχής «τέταρτος διάδοχος» εξασφαλίζει πολλαπλές εναλλακτικές λύσεις ηγεσίας για να αποτραπεί η παραλυσία του συστήματος μετά από απώλειες ανώτερων στελεχών.

Η έμφαση στην αντοχή, τα αποθέματα και την ασύμμετρη αντίδραση καθιστούν το Ιράν ικανό να παρατείνει τον πόλεμο και να αυξήσει το κόστος για τους αντιπάλους του. Snapshot powered by AI

Όταν ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη είχε αφιερώσει δύο δεκαετίες μελετώντας τους πολέμους των ΗΠΑ για να οικοδομήσει ένα σύστημα που θα μπορούσε να συνεχίσει να μάχεται ακόμη και αν η πρωτεύουσα βομβαρδιζόταν, περιέγραφε κάτι περισσότερο από ένα σχέδιο ανθεκτικότητας, σκιαγραφούσε τη λογική του αμυντικού δόγματος του Ιράν.

Στο επίκεντρο αυτού του δόγματος βρίσκεται αυτό που οι Ιρανοί στρατιωτικοί στοχαστές αποκαλούν «αποκεντρωμένη άμυνα μωσαϊκό» - μια έννοια που βασίζεται σε μία βασική υπόθεση: ότι σε οποιονδήποτε πόλεμο με τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ, το Ιράν μπορεί να χάσει ανώτερους διοικητές, βασικές εγκαταστάσεις, δίκτυα επικοινωνιών, ακόμη και κεντρικό έλεγχο, αλλά πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσει να μάχεται.

Αυτό σημαίνει ότι η προτεραιότητα δεν είναι απλώς η υπεράσπιση της Τεχεράνης, ή ακόμα και η προστασία της ίδιας της ανώτατης ηγεσίας. Είναι η διατήρηση της λήψης αποφάσεων, η διατήρηση της λειτουργίας των μαχητικών μονάδων και η αποτροπή του τερματισμού του πολέμου με ένα μόνο καταστροφικό πλήγμα. Υπό αυτή την έννοια, ο στρατός του Ιράν δεν δημιουργήθηκε για έναν σύντομο πόλεμο. Δημιουργήθηκε για έναν μακροπρόθεσμο.

Τι είναι η «μωσαϊκή άμυνα»;

Η «μωσαϊκή άμυνα» είναι μια ιρανική στρατιωτική έννοια που συνδέεται στενότερα με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), ιδιαίτερα υπό τον πρώην διοικητή Μοχάμεντ Αλί Τζαφάρι, ο οποίος ηγήθηκε της δύναμης από το 2007 έως το 2019. Η ιδέα είναι να οργανωθεί η αμυντική δομή του κράτους σε πολλαπλά περιφερειακά και ημι-ανεξάρτητα επίπεδα αντί να συγκεντρωθεί η εξουσία σε μια ενιαία αλυσίδα διοίκησης που θα μπορούσε να παραλύσει μετά από ένα χτύπημα αποκεφαλισμού.

Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, το IRGC, η Basij, οι μονάδες του τακτικού στρατού, οι πυραυλικές δυνάμεις, τα ναυτικά μέσα και οι τοπικές δομές διοίκησης αποτελούν μέρη ενός κατανεμημένου συστήματος. Εάν ένα μέρος πληγεί, τα άλλα συνεχίζουν να λειτουργούν. Εάν σκοτωθούν ανώτεροι ηγέτες, η αλυσίδα δεν καταρρέει. Εάν οι επικοινωνίες διακοπούν, οι τοπικές μονάδες διατηρούν την εξουσία και την ικανότητα δράσης.

Το δόγμα έχει δύο κεντρικούς στόχους: να καταστήσει δύσκολο να διαλυθεί με τη βία το σύστημα διοίκησης του Ιράν και να καταστήσει δυσκολότερο να επιλυθεί γρήγορα το ίδιο το πεδίο της μάχης, μετατρέποντας το Ιράν σε μια πολυεπίπεδη αρένα τακτικής άμυνας, άτακτου πολέμου, τοπικής κινητοποίησης και μακροπρόθεσμης φθοράς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ιρανική στρατιωτική σκέψη δεν αντιμετωπίζει τον πόλεμο πρωτίστως ως διαγωνισμό ισχύος πυρός. Τον αντιμετωπίζει ως δοκιμασία αντοχής.

Γιατί το Ιράν υιοθέτησε αυτό το μοντέλο;

Η στροφή του Ιράν προς αυτό το μοντέλο διαμορφώθηκε από τα περιφερειακά σοκ που ακολούθησαν την αμερικανική εισβολή στο Αφγανιστάν το 2001 και στο Ιράκ το 2003. Η ραγδαία κατάρρευση του καθεστώτος του Σαντάμ Χουσεΐν φαίνεται να άφησε βαθύ σημάδι στην ιρανική στρατηγική σκέψη. Η Τεχεράνη είδε πώς έμοιαζε ένα εξαιρετικά συγκεντρωτικό κράτος όταν αντιμετώπισε την συντριπτική αμερικανική στρατιωτική δύναμη: Η διοικητική δομή χτυπήθηκε, το σύστημα κατακερματίστηκε και το καθεστώς έπεσε γρήγορα.

Αντί να κάνει τον στρατό του να εξαρτάται περισσότερο από τον κεντρικό έλεγχο, κινήθηκε προς την αποκέντρωση. Αντί να υποθέσει ότι θα μπορούσε να φτάσει την συμβατική υπεροχή των ΗΠΑ ή του Ισραήλ, επικεντρώθηκε στην επιβίωσή της. Το δόγμα του Ιράν προϋποθέτει ότι οποιαδήποτε εισβάλλουσα ή επιτιθέμενη δύναμη θα διαθέτει πολύ ανώτερη συμβατική τεχνολογία, αεροπορική ισχύ και δυνατότητες πληροφοριών. Η απάντηση, κατά την ιρανική σκέψη, δεν είναι η συμμετρική αντιπαράθεση. Είναι η διατάραξη των πλεονεκτημάτων του εχθρού, η παράταση της σύγκρουσης και η αύξηση του κόστους συνέχισής της.

Πώς θα λειτουργούσε το σχέδιο σε πόλεμο;

Στην πράξη, το δόγμα αναθέτει διαφορετικούς ρόλους σε διαφορετικά ιδρύματα. Ο τακτικός στρατός, ή Αrtesh, αναμένεται να απορροφήσει το πρώτο πλήγμα. Οι τεθωρακισμένοι, μηχανοκίνητοι και πεζικοί σχηματισμοί του χρησιμεύουν ως η αρχική γραμμή άμυνας, με καθήκον την επιβράδυνση της εχθρικής προέλασης και τη σταθεροποίηση του μετώπου.

Οι μονάδες αεράμυνας, χρησιμοποιώντας απόκρυψη, εξαπάτηση και διασπορά, προσπαθούν να αμβλύνουν την αεροπορική υπεροχή του εχθρού όσο το δυνατόν περισσότερο. Το Σώμα IRGC και οι Basij αναλαμβάνουν στη συνέχεια έναν βαθύτερο ρόλο στο επόμενο στάδιο της σύγκρουσης. Καθήκον τους είναι να μετατρέψουν τον πόλεμο σε πόλεμο φθοράς μέσα από αποκεντρωμένες επιχειρήσεις, ενέδρες, τοπικές αντιστάσεις, διακοπή των γραμμών εφοδιασμού και ευέλικτες επιχειρήσεις σε ποικίλα εδάφη, συμπεριλαμβανομένων αστικών κέντρων, βουνών και απομακρυσμένων περιοχών.

Το σύστημα «άντεξε» μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ

Εδώ είναι που η Basij αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Αρχικά ιδρύθηκε με εντολή του Αγιατολάχ Ρουχόλα Χομεϊνί, η δύναμη αργότερα ενσωματώθηκε πιο στενά στην πολεμική δομή του IRGC. Μετά το 2007, οι μονάδες της ενσωματώθηκαν σε ένα επαρχιακό σύστημα διοίκησης που εκτεινόταν στις 31 επαρχίες του Ιράν, δίνοντας στους τοπικούς διοικητές μεγαλύτερο περιθώριο να ενεργούν ανάλογα με τη γεωγραφία και τις συνθήκες του πεδίου της μάχης.

Η τοπική αυτονομία είναι κεντρικής σημασίας στο δόγμα. Σημαίνει ότι ο πόλεμος μπορεί να συνεχιστεί από τα κάτω ακόμη και αν η ηγεσία από τα πάνω υποβαθμιστεί. Πέρα από τη μάχη στην ξηρά, οι ναυτικές δυνάμεις παίζουν τον ρόλο τους μέσω τακτικών κατά της πρόσβασης στον Κόλπο και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Η αποστολή τους είναι να καταστήσουν την ελεύθερη μετακίνηση επικίνδυνη και δαπανηρή με σκάφη ταχείας επίθεσης, νάρκες, πυραύλους κατά πλοίων και την απειλή διαταραχής σε έναν από τους πιο ευαίσθητους ενεργειακούς διαδρόμους στον κόσμο.

Οι πυραυλικές δυνάμεις, ιδίως εκείνες που ελέγχονται από το IRGC, χρησιμεύουν τόσο ως αποτρεπτικές όσο και ως δυνατότητες βαθέων επιθέσεων, με στόχο την επιβολή κόστους στις εχθρικές υποδομές και τους στρατιωτικούς στόχους. Στη συνέχεια έρχεται το ευρύτερο περιφερειακό δίκτυο του Ιράν: συμμαχικές ένοπλες ομάδες και δυνάμεις-εταίροι σε όλη τη Μέση Ανατολή, των οποίων ο ρόλος είναι να διευρύνουν το πεδίο της μάχης και να διασφαλίσουν ότι οποιοσδήποτε πόλεμος με το Ιράν δεν θα παραμείνει περιορισμένος στο ιρανικό έδαφος.

Αντί να επιτρέψει στον εχθρό να απομονώσει ένα μέτωπο και να καταστρέψει μια δομή διοίκησης, το Ιράν επιδιώκει να εξαπλώσει τον πόλεμο σε βάθος χρόνου, γεωγραφίας και πολλαπλών επιπέδων σύγκρουσης.

Γιατί ο χρόνος έχει σημασία

Μία από τις σαφέστερες εκφράσεις αυτού του δόγματος είναι οικονομική όσο και στρατιωτική. Ένα drone Shahed, για παράδειγμα, εκτιμάται ευρέως ότι κοστίζει δεκάδες χιλιάδες δολάρια για την κατασκευή του. Η αναχαίτισή του μπορεί να κοστίσει πολύ περισσότερο αν ληφθούν υπόψη οι πύραυλοι αναχαίτισης και τα ολοκληρωμένα αμυντικά συστήματα. Αυτή η ασυμμετρία έχει σημασία επειδή μετατρέπει τον χρόνο σε στρατηγικό όπλο.

Αν η μία πλευρά μπορεί να παράγει όπλα χαμηλού κόστους σε μεγάλες ποσότητες, ενώ παράλληλα αναγκάζει τον αντίπαλό της να ξοδέψει πολύ περισσότερα για να αμυνθεί εναντίον τους, τότε η παράταση του ίδιου του πολέμου γίνεται μέσο πίεσης. Το ζητούμενο δεν είναι απαραίτητα η νίκη μέσω της άμεσης υπεροχής στο πεδίο της μάχης. Είναι να καταστεί το κόστος της αναχαίτισης κάθε απειλής μη βιώσιμο με την πάροδο του χρόνου.

Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο το ιρανικό στρατιωτικό δόγμα δίνει τόση έμφαση στην αντοχή, τα αποθέματα, την αποκέντρωση και την φθορά. Βασίζεται στην πιθανότητα η ισχυρότερη πλευρά να διαπιστώσει τελικά ότι το τίμημα της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης είναι πολύ υψηλό.

Η επίδραση της θεωρίας του παρατεταμένου πολέμου

Το δόγμα του Ιράν δεν αναδύθηκε σε πνευματικό κενό. Συμπίπτει με σημαντικούς τρόπους με τη θεωρία του παρατεταμένου πολέμου, η οποία συνδέεται περισσότερο με τον Μάο Τσε Τουνγκ.

Κατά τη διάρκεια της ιαπωνικής εισβολής στην Κίνα, ο Μάο υποστήριξε ότι μια ασθενέστερη πλευρά δεν χρειαζόταν να νικήσει γρήγορα έναν ισχυρότερο εχθρό. Αντίθετα, θα μπορούσε να επιβιώσει από την αρχική ανισορροπία, να παρατείνει τη σύγκρουση, να εξαντλήσει την εφοδιαστική και την πολιτική βούληση του εχθρού και σταδιακά να αλλάξει την ισορροπία με την πάροδο του χρόνου.

Το δόγμα του Ιράν δεν αποτελεί αντίγραφο του μοντέλου του Μάο. Αλλά μοιράζεται την ίδια κεντρική αρχή: ότι ο πόλεμος δεν κρίνεται μόνο από τη σχετική στρατιωτική ικανότητα εξαρχής. Διαμορφώνεται επίσης από τον χρόνο, την αντοχή, την προσαρμοστικότητα και την ικανότητα επιβίωσης από το αρχικό σοκ.

Αυτή η λογική επηρέασε πολλές συγκρούσεις του 20ού αιώνα, από το Βιετνάμ μέχρι την Αλγερία και το Αφγανιστάν. Παραμένει κεντρικής σημασίας για τον τρόπο με τον οποίο οι αναλυτές κατανοούν την αντοχή των ασθενέστερων κρατών και των ένοπλων ομάδων που αντιμετωπίζουν στρατιωτικά ανώτερους εχθρούς.

Ποιος ανέπτυξε αυτή τη νοοτροπία μέσα στο Ιράν;

Μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες που συνδέονται με αυτή τη σκέψη είναι ο Χασάν Αμπάσι, ένας σκληροπυρηνικός στρατηγός που συχνά περιγράφεται ως ένας από τους βασικούς θεωρητικούς του IRGC για την ασύμμετρη και μακροχρόνια σύγκρουση.

Η σημασία του Aμπασί δεν έγκειται μόνο στις στρατιωτικές ιδέες, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο συνδέει τις στρατηγικές έννοιες με την ιδεολογική αφήγηση. Στο σύστημα του Ιράν, ο παρατεταμένος πόλεμος δεν αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως επιχειρησιακή αναγκαιότητα. Πλαισιώνεται επίσης ως ένας πολιτικός και πολιτισμικός αγώνας στον οποίο η κοινωνία, η πίστη και οι κρατικοί θεσμοί πρέπει να είναι έτοιμοι να απορροφήσουν την πίεση και να συνεχίσουν να λειτουργούν.

Αυτό καθιστά το δόγμα ευρύτερο από τον σχεδιασμό πεδίου μάχης. Γίνεται ένας τρόπος οργάνωσης της ανθεκτικότητας των κρατών. Εν τω μεταξύ, ο Moχάμαντ Αλί Τζαφάρι βοήθησε στη μεταφορά μεγάλου μέρους αυτής της σκέψης σε θεσμική μορφή. Υπό την ηγεσία του, έννοιες όπως η αποκεντρωμένη άμυνα, η τοπική διοίκηση, η άτακτη αντίδραση και η κατανεμημένη ανθεκτικότητα ενσωματώθηκαν πιο βαθιά στη δομή του IRGC.

Τι είναι ο «τέταρτος διάδοχος»;

Ίσως η πιο ξεκάθαρη έκφραση αυτής της λογικής του πολέμου έγκειται στον σχεδιασμό διαδοχής. Πριν από τη δολοφονία του, ο Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ φέρεται να έδωσε εντολή σε ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους να διασφαλίσουν ότι υπάρχουν πολλαπλοί προκαθορισμένοι διάδοχοι για κάθε βασική στρατιωτική και πολιτική θέση. Ο αναφερόμενος αριθμός ήταν έως και τέσσερις αντικαταστάτες για κάθε ανώτερη θέση. Αυτό ακριβώς είναι που δημιουργεί την ιδέα του «τέταρτου διαδόχου».

Το ζητούμενο δεν ήταν απλώς να οριστεί ένας κληρονόμος στην κορυφή. Ήταν να δημιουργηθούν επίπεδα διαδοχής σε όλο το σύστημα, έτσι ώστε η δολοφονία, η εξαφάνιση ή η απομόνωση ενός ηγέτη να μην προκαλέσει παράλυση. Ακόμα κι αν ένας πρώτος αντικαταστάτης δεν μπορούσε να αναλάβει τον έλεγχο, ένας δεύτερος, τρίτος ή τέταρτος θα ήταν ήδη στη σειρά.

Ταυτόχρονα, φέρεται να εξουσιοδοτήθηκε ένας στενός εσωτερικός κύκλος να λαμβάνει βασικές αποφάσεις σε περίπτωση που η επικοινωνία με την ανώτατη ηγεσία καταστεί αδύνατη. Αυτό αντικατοπτρίζει την ίδια λογική με την άμυνα μωσαϊκού: Μην επιτρέπετε στο σύστημα να εξαρτάται από έναν μόνο κόμβο. Δώστε τη δυνατότητα στην κατάσταση να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμη και μετά από σοβαρό σοκ.

Γιατί έχει σημασία αυτό τώρα;

Επειδή το δόγμα υποδηλώνει ότι το Ιράν προετοιμαζόταν ακριβώς για το είδος του πολέμου που οι αντίπαλοί του ήλπιζαν ότι θα το τερματίσει γρήγορα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ βασίζονται εδώ και καιρό σε δόγματα ταχείας κυριαρχίας, ακριβούς στόχευσης και αποκεφαλισμού της ηγεσίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η καταστροφή κέντρων διοίκησης, κόμβων επικοινωνιών και ανώτερων στελεχών αναμένεται να προκαλέσει συστημική κατάρρευση ή τουλάχιστον στρατηγική παράλυση.

Η απάντηση του Ιράν ήταν να σχεδιάσει ενάντια σε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό δεν καθιστά το σύστημα άτρωτο. Σημαίνει όμως ότι χτίστηκε με βάση την υπόθεση σοβαρών απωλειών και διαταραχών, με τη συνέχεια να διατηρείται μέσω πλεονασμού, αποκέντρωσης και οργανωτικής ανθεκτικότητας.

Αυτή η προσέγγιση διαμορφώθηκε όχι μόνο από εξωτερικές απειλές, αλλά και από την ίδια την εσωτερική ιστορία του Ιράν. Στα χρόνια μετά την επανάσταση του 1979, το νέο καθεστώς αντιμετώπισε βίαιες προκλήσεις από ένοπλες ομάδες της αντιπολίτευσης, κυρίως από τους Μουτζαχεντίν-ε Χαλκ, των οποίων οι δολοφονίες και οι βομβιστικές επιθέσεις αποκάλυψαν την ευθραυστότητα μιας τάξης με επίκεντρο την ηγεσία.

Ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ ενίσχυσε το ίδιο μάθημα. Οκτώ χρόνια πολέμου φθοράς έδωσαν στην Ισλαμική Δημοκρατία εμπειρία όχι μόνο στην κινητοποίηση και την αντοχή, αλλά και στη διακυβέρνηση κατά τη διάρκεια παρατεταμένου πολέμου.

Ένα δόγμα που χτίστηκε για να επιβιώσει από το σοκ

Συνολικά, όλα αυτά οδηγούν σε ένα απλό συμπέρασμα: Η στρατηγική του Ιράν δεν σχεδιάστηκε για μια σύντομη ανταλλαγή επιθέσεων. Σχεδιάστηκε για έναν πόλεμο στον οποίο θα μπορούσαν να σκοτωθούν διοικητές, να διακοπούν οι επικοινωνίες, να πληγούν οι υποδομές και η κεντρική εξουσία να υποστεί πιέσεις - αλλά στον οποίο το κράτος, οι ένοπλες δυνάμεις και το ευρύτερο σύστημα ασφαλείας θα συνέχιζαν να λειτουργούν.

Αυτή είναι η σημασία της μωσαϊκού άμυνας. Δεν είναι απλώς μια στρατιωτική τακτική· είναι μια θεωρία επιβίωσης. Υποθέτει ότι ο εχθρός μπορεί να κυριαρχήσει στους αιθέρες, να χτυπήσει πρώτος και να χτυπήσει σκληρά. Αλλά υποθέτει επίσης ότι ο πόλεμος μπορεί ακόμα να παραταθεί, να διαλυθεί και να γίνει αρκετά δαπανηρός ώστε να ματαιώσει την αναζήτηση για γρήγορη νίκη.

O Moτζτάμπα Χαμενεΐ

Εκεί ακριβώς εντάσσεται το παζλ του «τέταρτου διαδόχου». Προσφέρει ένα παράθυρο σε μια ευρύτερη ιρανική άποψη για τη σύγκρουση: ότι το σύστημα πρέπει να είναι σε θέση να απορροφά το σοκ, να αντικαθιστά τον εαυτό του υπό πυρά και να μετατρέπει το πέρασμα του χρόνου σε μέρος της άμυνάς του.

Με βάση αυτό το μέτρο, ο θάνατος ενός ηγέτη -ακόμα και ενός τόσο κεντρικού όσο ο Χαμενεΐ- δεν είχε ποτέ σκοπό να σηματοδοτήσει το τέλος της μάχης. Ήταν κάτι που το δόγμα είχε σχεδιάσει με στόχο να επιβιώσει.

