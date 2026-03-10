Πόλεμος στο Ιράν: 5,6 δισ. δολάρια σε πυρομαχικά τις δύο πρώτες ημέρες δαπάνησαν οι ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ δαπάνησαν 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε πυρομαχικά τις δύο πρώτες ημέρες της στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, ανέφερε η Washington Post (WP), επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η εκτίμηση παρουσιάστηκε στο Κογκρέσο και προκάλεσε ανησυχίες μεταξύ των νομοθετών σχετικά με την εξάντληση των αποθεμάτων πυρομαχικών ακριβείας που διαθέτουν.

Επί τάπητος έχει πέσει ειδικά το κόστος των πυραύλων κρουζ Tomahawk και των προηγμένων αναχαιτιστικών συστημάτων αεράμυνας που χρησιμοποιήθηκαν τις πρώτες 48 ώρες της σύγκρουσης. Αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνει το κόστος ανάπτυξης στρατευμάτων, αεροπορικών δυνάμεων και ναυτικών δυνάμεων. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 3.000 επιθέσεις στο Ιράν από την έναρξη της επιχείρησης στις 28 Φεβρουαρίου, χρησιμοποιώντας πάνω από 2.000 πυρομαχικά.

Για την αναπλήρωση αυτών των αποθεματικών, ο Λευκός Οίκος θα ζητήσει συμπληρωματικό αμυντικό προϋπολογισμό από το Κογκρέσο. Το Πεντάγωνο έχει ήδη ξεκινήσει την ανακατανομή πόρων από άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης του συστήματος πυραυλικής άμυνας Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) από τη Νότια Κορέα στη Μέση Ανατολή.

Η σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν συνεχίζεται από τις 28 Φεβρουαρίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, επτά Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί.

