Η Geely ετοιμάζει σκληροτράχηλο SUV τύπου Defender που… επιπλέει

Η κινεζική εταιρία δοκιμάζει το νέο μεγάλο SUV της που θυμίζει έντονα το Defender και υπόσχεται εντυπωσιακές δυνατότητες εκτός δρόμου, ακόμη και κίνηση στο νερό.

Γιάννης Φιλιππάκος

Του Γιάννη Σκουφή

Η Geely προετοιμάζει την έκδοση παραγωγής ενός νέου μεγάλου SUV που φαίνεται να στοχεύει απευθείας σε μοντέλα σαν το Land Rover Defender. Το σκληροτράχηλο κινεζικό τζιπ εμφανίστηκε σε δοκιμές στη Σουηδία με ελαφρύ καμουφλάζ, επιβεβαιώνοντας ότι η επίσημη πρεμιέρα του πλησιάζει, με το λανσάρισμα να προγραμματίζεται για την κινεζική αγορά στα τέλη του 2026 και την ευρωπαϊκή να ακολουθεί λίγο αργότερα.

Βασίζεται στο περσινό πρωτότυπο Galaxy Cruiser που παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Σαγκάης και διατηρεί τη χαρακτηριστική τετραγωνισμένη σχεδίαση. Οι αναλογίες παραπέμπουν το Defender χάρη στους κοντούς προβόλους, τα φουσκωμένα φτερά και την πίσω πόρτα που ανοίγει στο πλάι και στην οποία φιλοξενείται εξωτερικά η ρεζέρβα.

Οι δοκιμές πραγματοποιούνται σε μια περιοχή της Σουηδίας που χρησιμοποιούν συχνά οι αυτοκινητοβιομηχανίες για δοκιμές σε ακραίες χειμερινές συνθήκες. Εκεί η Geely αξιολογεί τη λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού, την απόδοση του συστήματος κίνησης και την πρόσφυση σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Αν και οι τεχνικές λεπτομέρειες δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα, οι πληροφορίες θέλουν το SUV να χρησιμοποιεί plug-in υβριδικό σύστημα κίνηση. Πιθανότερο σενάριο είναι ένας turbo κινητήρας βενζίνης 2.000 κυβικών σε συνδυασμό με τρεις ηλεκτροκινητήρες. Η μπαταρία εκτιμάται ότι θα έχει χωρητικότητα περίπου 70,0 kWh, προσφέροντας ηλεκτρική αυτονομία που μπορεί να ξεπερνά, έστω και για λίγο, τα 354 χιλιόμετρα.

Το σύστημα τετρακίνησης θα ελέγχεται από εξελιγμένο λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο τη βελτιστοποίηση της πρόσφυσης σε δύσκολα εδάφη. Παράλληλα, το πρωτότυπο Galaxy Cruiser είχε παρουσιαστεί με μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή δυνατότητα: να επιπλέει στο νερό για έως δύο ώρες και να κινείται με ταχύτητα περίπου 8,5 χλμ./ώρα. Εντυπωσιακό.

