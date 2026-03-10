Κίνηση τώρα: «Κομφούζιο» και σήμερα στον Κηφισό - Πού εντοπίζονται καθυστερήσεις

Snapshot Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από τη Μεταμόρφωση έως τη λεωφόρο Αθηνών.

Προβλήματα κίνησης υπάρχουν επίσης στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Μεσογείων και στη λεωφόρο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις καταγράφονται στη λεωφόρο Συγγρού στο ρεύμα ανόδου από τον Νέο Κόσμο και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Η κίνηση στην Αττική Οδό εξελίσσεται ομαλά, με μικρά προβλήματα μόνο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

Αυξημένη είναι η κίνηση και σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου, στον Κηφισό, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Μεταμόρφωσης, μέχρι το ύψος της λεωφόρου Αθηνών.

Προβλήματα, ωστόσο, εντοπίζονται και σε άλλα σημεία του οδικού άξονα του λεκανοπεδίου, κυρίως στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Μεσογείων στα ύψη του Χολαργού και της Αγίας Παρασκευής, αλλά και στη λεωφόρο Κηφισίας κυρίως στα ύψη του Χαλανδρίου και του Νέου Ψυχικού.

Παράλληλα, καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Συγγρού, στο ρεύμα της ανόδου από το ύψος του Νέου Κόσμου, αλλά και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, ενώ προς το παρόν ομαλά εξελίσσεται η κίνηση των οχημάτων στην Αττική οδό, με λίγα προβλήματα να εντοπίζονται στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

