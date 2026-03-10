Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (10/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 10 Μαρτίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (10/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

10/3/2026 7:30:00 πμ

10/3/2026 4:30:00 μμ

ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΚΑΜΑΡΙ

1247

Συντήρηση

10/3/2026 8:00:00 πμ

10/2/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΘΑΣΟΥ απο κάθετο: ΚΕΛΑΙΝΟΥΣ έως κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΘΑΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΚΕΛΑΙΝΟΥΣ έως κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

122

Λειτουργία

10/3/2026 8:00:00 πμ

10/3/2026 9:00:00 πμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 09:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 09:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 09:00 πμ

226

Κατασκευές

10/3/2026 8:00:00 πμ

10/3/2026 12:00:00 μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΡΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΝΟ 55 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

10/3/2026 8:00:00 πμ

10/3/2026 12:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ζυγά οδός:ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΟ 12 απο κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

231

Κατασκευές

10/3/2026 8:00:00 πμ

10/3/2026 2:00:00 μμ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ - ΣΥΜΗΣ - ΡΟΔΟΥ - ΛΑΜΙΑΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ - ΝΕΜΕΑΣ

151

Κατασκευές

10/3/2026 8:00:00 πμ

10/3/2026 3:00:00 μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΧΙΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: Δ. ΑΚΡΙΤΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΙΛΗΣ απο κάθετο: ΜΑΚΡΗΣ έως κάθετο: ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΡΩΝ απο κάθετο: ΜΑΚΡΗΣ έως κάθετο: ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

10/3/2026 8:00:00 πμ

10/3/2026 3:00:00 μμ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, ΗΛΕΚΤΡΑΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, ΘΕΤΙΔΟΣ, ΟΔΟΙΠΟΡΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ ΔΕΣΜΩΤΗ, ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ, ΥΑΚΙΝΘΟΥ, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ, ΑΝΑΚΤΟΡΕΙΑΣ, ΛΗΤΟΥΣ.

211

Κατασκευές

10/3/2026 8:00:00 πμ

10/3/2026 3:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΑΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΚΕΦΑΛΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ έως κάθετο: ΒΟΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΟΥΔΑ απο κάθετο: ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΕΙΟΥ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΑ έως κάθετο: ΛΥΚΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΕΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

269

Κατασκευές

10/3/2026 8:00:00 πμ

10/3/2026 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΡΩΞΑΝΗΣ - ΠΑΝΕΙΟΥ ΟΡΟΥΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ

390

Λειτουργία

10/3/2026 8:00:00 πμ

10/3/2026 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΡΩΞΑΝΗΣ - ΟΔΥΣΣΕΩΣ - ΠΑΝΕΙΟΥ ΟΡΟΥΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

390

Λειτουργία

10/3/2026 8:00:00 πμ

10/3/2026 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΟΥΒΑΡΑΣ - ΝΕΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ - Λ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ 300 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ, ΚΑΙ 300 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ - ΓΚΙΝΗ - ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ - - ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΚΑΝΑΡΗ - ΔΡΙΤΣΑ - ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΠΑΤΜΟΥ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ - ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ - ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥ - ΓΚΙΝΗ - ΚΡΗΤΗΣ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΓ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ - ΑΓΡΑΜΠΕΛΗΣ - ΟΔΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ - ΜΠΑΤΑ - Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ - ΤΡΟΙΑΣ - ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ - ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ - ΓΑΛΗΝΗΣ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΑΓ ΕΛΕΘΥΕΡΙΟΥ - ΝΤΕΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.

2232

Λειτουργία

10/3/2026 8:30:00 πμ

10/3/2026 10:30:00 πμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:Λ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ απο κάθετο: ΜΕΤΕΩΡΩΝ έως κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΕΩΡΩΝ απο κάθετο: Λ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ έως κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: Λ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΙΝΑΡΟΥ απο κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: Λ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ απο κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: Λ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ απο κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ απο κάθετο: ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ έως κάθετο: ΗΒΗΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

230

Κατασκευές

10/3/2026 8:30:00 πμ

10/3/2026 10:30:00 πμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΩΝ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ απο κάθετο: ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΥ έως κάθετο: ΠΡΙΦΚΙΠΟΝΝΗΣΩΝ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ απο κάθετο: ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΩΝ έως κάθετο: ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΜΝΗΝΩΝ απο κάθετο: ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΩΝ έως κάθετο: ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΥ απο κάθετο: ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ έως κάθετο: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΡΑΣ απο κάθετο: Λ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ έως κάθετο: ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

230

Κατασκευές

10/3/2026 8:30:00 πμ

10/3/2026 5:30:00 μμ

ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ - ΔΕΑ ΔΑΦΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ

1248

Συντήρηση

10/3/2026 8:30:00 πμ

10/3/2026 6:30:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΕΩΡΩΝ απο κάθετο: Λ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘ. ΑΝΘΡΩΠΟΥ από: 08:30 πμ έως: 18:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ απο κάθετο: Λ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘ. ΑΝΘΡΩΠΟΥ από: 08:30 πμ έως: 18:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΙΝΑΡΟΥ απο κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: ΙΡΙΔΟΣ από: 08:30 πμ έως: 18:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ απο κάθετο: Λ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ έως κάθετο: ΙΡΙΔΟΣ από: 08:30 πμ έως: 18:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ απο κάθετο: ΤΑΙΝΑΡΟΥ έως κάθετο: ΗΒΗΣ από: 08:30 πμ έως: 18:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΚΥΡΑΣ απο κάθετο: ΤΑΙΝΑΡΟΥ έως κάθετο: ΩΗΛΟΡΕΙΤΗ από: 08:30 πμ έως: 18:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΚΛΑΔΩΝ απο κάθετο: ΤΑΙΝΑΡΟΥ έως κάθετο: ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ από: 08:30 πμ έως: 18:30 πμ

230

Κατασκευές

10/3/2026 8:30:00 πμ

10/3/2026 6:30:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΕΩΡΩΝ απο κάθετο: Λ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘ. ΑΝΘΡΩΠΟΥ από: 08:30 πμ έως: 18:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ απο κάθετο: Λ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘ. ΑΝΘΡΩΠΟΥ από: 08:30 πμ έως: 18:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΙΝΑΡΟΥ απο κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: ΙΡΙΔΟΣ από: 08:30 πμ έως: 18:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ απο κάθετο: Λ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ έως κάθετο: ΙΡΙΔΟΣ από: 08:30 πμ έως: 18:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ απο κάθετο: ΤΑΙΝΑΡΟΥ έως κάθετο: ΗΒΗΣ από: 08:30 πμ έως: 18:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΚΥΡΑΣ απο κάθετο: ΤΑΙΝΑΡΟΥ έως κάθετο: ΩΗΛΟΡΕΙΤΗ από: 08:30 πμ έως: 18:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΚΛΑΔΩΝ απο κάθετο: ΤΑΙΝΑΡΟΥ έως κάθετο: ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ από: 08:30 πμ έως: 18:30 πμ

230

Κατασκευές

10/3/2026 9:00:00 πμ

10/3/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΥΛΗΣ απο κάθετο: ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΦΥΛΗΣ έως κάθετο: ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΔΑΛΕΩΣ απο κάθετο: ΦΥΛΗΣ έως κάθετο: ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ απο κάθετο: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΜΠΑΝΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

266

Λειτουργία

10/3/2026 11:30:00 πμ

10/3/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΕΛΑΤΕΙΑΣ 48 από: 11:30 πμ έως: 04:00 μμ

263

Λειτουργία

