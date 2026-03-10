Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (10/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

10/3/2026 7:30:00 πμ 10/3/2026 4:30:00 μμ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΚΑΜΑΡΙ 1247 Συντήρηση

10/3/2026 8:00:00 πμ 10/2/2026 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΑΣΟΥ απο κάθετο: ΚΕΛΑΙΝΟΥΣ έως κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΘΑΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΚΕΛΑΙΝΟΥΣ έως κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 122 Λειτουργία

10/3/2026 8:00:00 πμ 10/3/2026 9:00:00 πμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 09:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 09:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 09:00 πμ 226 Κατασκευές

10/3/2026 8:00:00 πμ 10/3/2026 12:00:00 μμ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΡΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΝΟ 55 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Κατασκευές

10/3/2026 8:00:00 πμ 10/3/2026 12:00:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Ζυγά οδός:ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΟ 12 απο κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 231 Κατασκευές

10/3/2026 8:00:00 πμ 10/3/2026 2:00:00 μμ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ - ΣΥΜΗΣ - ΡΟΔΟΥ - ΛΑΜΙΑΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ - ΝΕΜΕΑΣ 151 Κατασκευές

10/3/2026 8:00:00 πμ 10/3/2026 3:00:00 μμ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΧΙΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: Δ. ΑΚΡΙΤΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΙΛΗΣ απο κάθετο: ΜΑΚΡΗΣ έως κάθετο: ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΡΩΝ απο κάθετο: ΜΑΚΡΗΣ έως κάθετο: ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές

10/3/2026 8:00:00 πμ 10/3/2026 3:00:00 μμ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, ΗΛΕΚΤΡΑΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, ΘΕΤΙΔΟΣ, ΟΔΟΙΠΟΡΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ ΔΕΣΜΩΤΗ, ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ, ΥΑΚΙΝΘΟΥ, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ, ΑΝΑΚΤΟΡΕΙΑΣ, ΛΗΤΟΥΣ. 211 Κατασκευές

10/3/2026 8:00:00 πμ 10/3/2026 3:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΑΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΚΕΦΑΛΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ έως κάθετο: ΒΟΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΟΥΔΑ απο κάθετο: ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΕΙΟΥ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΑ έως κάθετο: ΛΥΚΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΕΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 269 Κατασκευές

10/3/2026 8:00:00 πμ 10/3/2026 4:00:00 μμ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΡΩΞΑΝΗΣ - ΠΑΝΕΙΟΥ ΟΡΟΥΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ 390 Λειτουργία

10/3/2026 8:00:00 πμ 10/3/2026 4:00:00 μμ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΡΩΞΑΝΗΣ - ΟΔΥΣΣΕΩΣ - ΠΑΝΕΙΟΥ ΟΡΟΥΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ 390 Λειτουργία

10/3/2026 8:00:00 πμ 10/3/2026 5:00:00 μμ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑΣ - ΝΕΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ - Λ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ 300 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ, ΚΑΙ 300 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ - ΓΚΙΝΗ - ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ - - ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΚΑΝΑΡΗ - ΔΡΙΤΣΑ - ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΠΑΤΜΟΥ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ - ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ - ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥ - ΓΚΙΝΗ - ΚΡΗΤΗΣ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΓ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ - ΑΓΡΑΜΠΕΛΗΣ - ΟΔΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ - ΜΠΑΤΑ - Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ - ΤΡΟΙΑΣ - ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ - ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ - ΓΑΛΗΝΗΣ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΑΓ ΕΛΕΘΥΕΡΙΟΥ - ΝΤΕΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ. 2232 Λειτουργία

10/3/2026 8:30:00 πμ 10/3/2026 10:30:00 πμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:Λ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ απο κάθετο: ΜΕΤΕΩΡΩΝ έως κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΕΩΡΩΝ απο κάθετο: Λ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ έως κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: Λ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΙΝΑΡΟΥ απο κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: Λ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ απο κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: Λ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ απο κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ απο κάθετο: ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ έως κάθετο: ΗΒΗΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ 230 Κατασκευές

10/3/2026 8:30:00 πμ 10/3/2026 10:30:00 πμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΩΝ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ απο κάθετο: ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΥ έως κάθετο: ΠΡΙΦΚΙΠΟΝΝΗΣΩΝ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ απο κάθετο: ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΩΝ έως κάθετο: ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΜΝΗΝΩΝ απο κάθετο: ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΩΝ έως κάθετο: ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΥ απο κάθετο: ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ έως κάθετο: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΡΑΣ απο κάθετο: Λ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ έως κάθετο: ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ 230 Κατασκευές

10/3/2026 8:30:00 πμ 10/3/2026 5:30:00 μμ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ - ΔΕΑ ΔΑΦΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ 1248 Συντήρηση

10/3/2026 8:30:00 πμ 10/3/2026 6:30:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΕΩΡΩΝ απο κάθετο: Λ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘ. ΑΝΘΡΩΠΟΥ από: 08:30 πμ έως: 18:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ απο κάθετο: Λ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘ. ΑΝΘΡΩΠΟΥ από: 08:30 πμ έως: 18:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΙΝΑΡΟΥ απο κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: ΙΡΙΔΟΣ από: 08:30 πμ έως: 18:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ απο κάθετο: Λ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ έως κάθετο: ΙΡΙΔΟΣ από: 08:30 πμ έως: 18:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ απο κάθετο: ΤΑΙΝΑΡΟΥ έως κάθετο: ΗΒΗΣ από: 08:30 πμ έως: 18:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΚΥΡΑΣ απο κάθετο: ΤΑΙΝΑΡΟΥ έως κάθετο: ΩΗΛΟΡΕΙΤΗ από: 08:30 πμ έως: 18:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΚΛΑΔΩΝ απο κάθετο: ΤΑΙΝΑΡΟΥ έως κάθετο: ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ από: 08:30 πμ έως: 18:30 πμ 230 Κατασκευές

10/3/2026 9:00:00 πμ 10/3/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΥΛΗΣ απο κάθετο: ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΦΥΛΗΣ έως κάθετο: ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΔΑΛΕΩΣ απο κάθετο: ΦΥΛΗΣ έως κάθετο: ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ απο κάθετο: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΜΠΑΝΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ 266 Λειτουργία