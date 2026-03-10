Κίνηση τώρα: «Έμφραγμα» στους δρόμους της Αττικής - Μποτιλιάρισμα στους κεντρικούς οδικούς άξονες

Snapshot Παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής όπως ο Κηφισός και η Αττική Οδός.

Το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό εκτείνεται και στα δύο ρεύματα από τον Βοτανικό μέχρι τη Μεταμόρφωση.

Αύξηση της κίνησης σημειώνεται σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη και σε άλλες κεντρικές λεωφόρους της Αθήνας.

Η κίνηση είναι αυξημένη και σε δρόμους όπως η λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Αρδηττού, η Ηλιουπόλεως, η Ποσειδώνος και η Αθηνών.

Μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις που σημειώνονται στους δρόμους του λεκανοπεδίου το πρωί της Τρίτης, καθώς η κίνηση των οχημάτων που καταγράφεται στους κεντρικούς οδικούς άξονες είναι ιδιαιτέρως αυξημένη.

Πιο συγκεκριμένα, για ακόμα ένα πρωινό, υπάρχει μποτιλιάρισμα σε μεγάλο μέρος του Κηφισού, και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Βοτανικού μέχρι τη Μεταμόρφωση, ενώ αρκετές είναι οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται και στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από το ύψος του Μενιδίου μέχρι το Μαρούσι, αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στο ύψος του Γέρακα.

Άλλα σημεία που παρατηρείται αυξημένη κίνηση:

- Λεωφόρος Κηφισίας: Στο ρεύμα καθόδου από το ΚΑΤ μέχρι το Μαρούσι και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Ψυχικού μέχρι το κέντρο της Αθήνα.

- Λεωφόρος Μεσογείων και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Ερρίκος Ντυνάν μέχρι το ύψος του Χολαργού.

- Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Καρέα μέχρι την Καισαριανή.

- Σε διάφορα σημεία της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

- Αρδηττού.

- Ηλιουπόλεως.

- Λεωφόρος Ποσειδώνος.

- Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά.

- Πειραιώς.

- Γαλατσίου.

- Πατησίων.

- Στους δρόμους γύρω από το κέντρο.

