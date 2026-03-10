Καβάλα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 13χρονη - Παρασύρθηκε από λεωφορείο

Μια 13χρονη μαθήτρια από την Καβάλα δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, καθώς παρασύρθηκε από διερχόμενο λεωφορείο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο της Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

Το κορίτσι τραυματίστηκε την Παρασκευή το μεσημέρι στο Ποδοχώρι Καβάλας, όταν επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο και παρασύρθηκε από λεωφορείο.

Το χτύπημα στο κεφάλι από την παράσυρση ήταν σφοδρό και στήθηκε επιχείρηση από το νοσοκομείο και το ΕΚΑΒ για να διακομισθεί στην Αθήνα, όπου και νοσηλεύεται στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού σε κρίσιμη κατάσταση.

«Εμείς αυτό που ξέρουμε είναι πως μας χτύπησαν το παιδί. Είναι σε κώμα αυτή τη στιγμή με σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλό της και πολλαπλά αιματώματα. Η μικρή δεν είναι καλά», ανέφερε η μητέρα της 13χρονης, μιλώντας στον ΑΝΤ1.