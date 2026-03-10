Ανδρουλάκης: Κάνατε την Ελλάδα μόνιμη κατασκήνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Για μια ακόμη μελανή σελίδα που γράφει η ΝΔ στην ιστορία του ελληνικού κοινοβουλίου έκανε λόγο στην παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συζήτηση για το πόρισμα της εξεταστικής του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Το πόρισμα της ΝΔ είναι μια επίδειξη θράσους που εκφράστηκε κυνικά από τον Άδωνι Γεωργιάδη όταν είπε ότι είμαστε 157 και κάνουμε ό,τι θέλουμε. […] Το πόρισμά τους είναι ένα μήνυμα ότι γράφουν τη νομιμότητα στα παλιά τους τα παπούτσια» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και συνέχισε λέγοντας ότι «επιλέγουν με κυνισμό να προστατέψουν τα δικά τους παιδιά επειδή φοβούνται ότι αν αυτά τα στελέχη ανοίξουν το στόμα τους θα τους παρασύρουν μαζί τους».

«Δεν υπερβάλλουμε, δεν τα φανταζόμαστε. Τα είδαμε, τα ακούσαμε, τα διαβάσαμε στις επισυνδέσεις και στις καταθέσεις».

Eurokinissi

Επικρίνοντας τη στάση της πλειοψηφίας να ψηφίσει με μεγάλο αριθμό επιστολικών ψήφων τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Πότε ξανάγινε πρωθυπουργός να δίνει εντολή στους βουλευτές του να εξαφανιστούν από την αίθουσα. Πότε ξαναέγινε να ευτελίσει τη βουλή από τον φόβο μη του φύγει κανένας βουλευτής;»

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «τα πράγματα είναι πολύ απλά: είναι αναμφισβήτητη η ύπαρξη οργανωμένου κυκλώματος για τη διασπάθιση κοινοτικού χρήματος», ενώ καταλόγισε ευθύνες Αυγενάκη και Βορίδη λέγοντας ότι έχουν αναδειχτεί ανάγλυφα στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

«Ο κ. Βορίδης έκανε ένα θαύμα. Το 2020 το εθνικό απόθεμα έφτασε το 1.569.616 στρέμματα. Ο αριθμός είναι πενταπλάσιος από το 2018 αλλά και 35 φορές περισσότερα σε σχέση με το 2022 όταν ανεστάλη η κατανομή δικαιωμάτων σε βοσκοτόπια χωρίς ζώα. Παράλληλα δεν στήριξε καμία προσπάθεια εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, οδήγησε σε παραίτηση τον πρόεδρο που είχε διορίσει ο κ. Μητσοτάκης. Ο ίδιος εξακολούθησε να λύνει και να δένει ακόμη κι όταν έφυγε από το υπ. και πήγε στο Μαξίμου», τόνισε και αναρωτήθηκε «ποιος είναι ο Μάκης του Μαξίμου; Υπάρχει κι άλλο τέτοιο πρόσωπο;».

Eurokinissi

Αναφερόμενος στον Λευτέρη Αυγενάκη, αναρωτήθηκε: «Ούτε ο κ. Αυγενάκης δεν άκουσε το όνομά του; Οι συνομιλίες αποδεικνύουν ότι γνώριζε επί μήνες για τις παράνομες επιδοτήσεις αλλά απέκρυπταν κρίσιμες καταγγελίες».

Τι εμπαιγμός να μιλάει ο κ. Μητσοτάκης για ανάληψη της πολιτικής ευθύνης. Αυτός που άλλαξε πέντε υπουργούς και έξι διοικήσεις;

«Ο πρωθυπουργός γνώριζε και επέβαλε να μη χυθεί φως ώστε να επικρατήσει το σκοτάδι στον ΟΠΕΚΕΠΕ», συμπέρανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι «οι ιστορικοί του μέλλοντος θα έρθουν αντιμέτωποι με ένα θέατρο του παραλόγου. Λένε ότι ευθύνονται οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ που ίδρυσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον προηγούμενο αιώνα και όχι η ΝΔ που είναι στη δικογραφία».

Eurokinissi

Σχολίασε δε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ότι «λειτουργείτε ως Λερναία Ύδρα. Πιάνουμε το ένα κεφάλι, εμφανίζονται άλλα 10! Οι ανοιχτές υποθέσεις που ερευνώνται στην Ελλάδα είναι 175 και η συνολική εκτιμώμενη ζημιά να ξεπερνά τα 2 δισεκ. ευρώ».

Μάλιστα, είπε ότι τα ποσά που ερευνώνται σε υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε χώρες με αντίστοιχο πληθυσμό, δηλαδή στην Τσεχία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία, δε φτάνουν όλα μαζί τα 2 δισεκ. που ερευνώνται μόνο για την Ελλάδα.

«Αυτή η κυβέρνηση ανέλαβε την τύχη του τόπου με στόχο τη θεσμική ανασυγκρότηση και την ευημερία. Αλλά έχει διαψεύσει οικτρά κάθε καλόπιστο πολίτη. Σήμερα ακόμη και δικοί σας ψηφοφόροι νιώθουν προδομένοι με την αμετροέπεια, το θράσος μια δήθεν φιλελεύθερης

»Κάνατε την Ελλάδα μόνιμη κατασκήνωση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

»Η χώρα δεν αντέχει άλλο την αποκρουστική εικόνα. Ή με τη δημοκρατία ή με την εξουσία τους που συγκαλύπτει. Το πόρισμά σας είναι το απόλυτο διαβατήριο για την ατιμωρησία», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Διαβάστε επίσης