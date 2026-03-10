Ανδρουλάκης: Κάνατε την Ελλάδα μόνιμη κατασκήνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Το πόρισμά σας είναι το απόλυτο διαβατήριο για την ατιμωρησία», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ανδρουλάκης: Κάνατε την Ελλάδα μόνιμη κατασκήνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για μια ακόμη μελανή σελίδα που γράφει η ΝΔ στην ιστορία του ελληνικού κοινοβουλίου έκανε λόγο στην παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συζήτηση για το πόρισμα της εξεταστικής του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Το πόρισμα της ΝΔ είναι μια επίδειξη θράσους που εκφράστηκε κυνικά από τον Άδωνι Γεωργιάδη όταν είπε ότι είμαστε 157 και κάνουμε ό,τι θέλουμε. […] Το πόρισμά τους είναι ένα μήνυμα ότι γράφουν τη νομιμότητα στα παλιά τους τα παπούτσια» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και συνέχισε λέγοντας ότι «επιλέγουν με κυνισμό να προστατέψουν τα δικά τους παιδιά επειδή φοβούνται ότι αν αυτά τα στελέχη ανοίξουν το στόμα τους θα τους παρασύρουν μαζί τους».

«Δεν υπερβάλλουμε, δεν τα φανταζόμαστε. Τα είδαμε, τα ακούσαμε, τα διαβάσαμε στις επισυνδέσεις και στις καταθέσεις».

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΣΟΚ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
Eurokinissi

Επικρίνοντας τη στάση της πλειοψηφίας να ψηφίσει με μεγάλο αριθμό επιστολικών ψήφων τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Πότε ξανάγινε πρωθυπουργός να δίνει εντολή στους βουλευτές του να εξαφανιστούν από την αίθουσα. Πότε ξαναέγινε να ευτελίσει τη βουλή από τον φόβο μη του φύγει κανένας βουλευτής;»

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «τα πράγματα είναι πολύ απλά: είναι αναμφισβήτητη η ύπαρξη οργανωμένου κυκλώματος για τη διασπάθιση κοινοτικού χρήματος», ενώ καταλόγισε ευθύνες Αυγενάκη και Βορίδη λέγοντας ότι έχουν αναδειχτεί ανάγλυφα στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

«Ο κ. Βορίδης έκανε ένα θαύμα. Το 2020 το εθνικό απόθεμα έφτασε το 1.569.616 στρέμματα. Ο αριθμός είναι πενταπλάσιος από το 2018 αλλά και 35 φορές περισσότερα σε σχέση με το 2022 όταν ανεστάλη η κατανομή δικαιωμάτων σε βοσκοτόπια χωρίς ζώα. Παράλληλα δεν στήριξε καμία προσπάθεια εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, οδήγησε σε παραίτηση τον πρόεδρο που είχε διορίσει ο κ. Μητσοτάκης. Ο ίδιος εξακολούθησε να λύνει και να δένει ακόμη κι όταν έφυγε από το υπ. και πήγε στο Μαξίμου», τόνισε και αναρωτήθηκε «ποιος είναι ο Μάκης του Μαξίμου; Υπάρχει κι άλλο τέτοιο πρόσωπο;».

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΣΟΚ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
Eurokinissi

Αναφερόμενος στον Λευτέρη Αυγενάκη, αναρωτήθηκε: «Ούτε ο κ. Αυγενάκης δεν άκουσε το όνομά του; Οι συνομιλίες αποδεικνύουν ότι γνώριζε επί μήνες για τις παράνομες επιδοτήσεις αλλά απέκρυπταν κρίσιμες καταγγελίες».

Τι εμπαιγμός να μιλάει ο κ. Μητσοτάκης για ανάληψη της πολιτικής ευθύνης. Αυτός που άλλαξε πέντε υπουργούς και έξι διοικήσεις;

«Ο πρωθυπουργός γνώριζε και επέβαλε να μη χυθεί φως ώστε να επικρατήσει το σκοτάδι στον ΟΠΕΚΕΠΕ», συμπέρανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι «οι ιστορικοί του μέλλοντος θα έρθουν αντιμέτωποι με ένα θέατρο του παραλόγου. Λένε ότι ευθύνονται οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ που ίδρυσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον προηγούμενο αιώνα και όχι η ΝΔ που είναι στη δικογραφία».

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΣΟΚ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
Eurokinissi

Σχολίασε δε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ότι «λειτουργείτε ως Λερναία Ύδρα. Πιάνουμε το ένα κεφάλι, εμφανίζονται άλλα 10! Οι ανοιχτές υποθέσεις που ερευνώνται στην Ελλάδα είναι 175 και η συνολική εκτιμώμενη ζημιά να ξεπερνά τα 2 δισεκ. ευρώ».

Μάλιστα, είπε ότι τα ποσά που ερευνώνται σε υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε χώρες με αντίστοιχο πληθυσμό, δηλαδή στην Τσεχία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία, δε φτάνουν όλα μαζί τα 2 δισεκ. που ερευνώνται μόνο για την Ελλάδα.

«Αυτή η κυβέρνηση ανέλαβε την τύχη του τόπου με στόχο τη θεσμική ανασυγκρότηση και την ευημερία. Αλλά έχει διαψεύσει οικτρά κάθε καλόπιστο πολίτη. Σήμερα ακόμη και δικοί σας ψηφοφόροι νιώθουν προδομένοι με την αμετροέπεια, το θράσος μια δήθεν φιλελεύθερης

»Κάνατε την Ελλάδα μόνιμη κατασκήνωση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

»Η χώρα δεν αντέχει άλλο την αποκρουστική εικόνα. Ή με τη δημοκρατία ή με την εξουσία τους που συγκαλύπτει. Το πόρισμά σας είναι το απόλυτο διαβατήριο για την ατιμωρησία», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:32ΚΟΣΜΟΣ

«Τεράστιο» πλοίο στέλνουν οι Βρετανοί: Τι θα κάνει το RFA Lyme Bay στη Μεσόγειο

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Κάνατε την Ελλάδα μόνιμη κατασκήνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

12:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Η βενζίνη είναι ακόμη φθηνή» λέει στο Newsbomb ο πρόεδρος των βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης ενώ οι τιμές στα καύσιμα καλπάζουν

12:28ΥΓΕΙΑ

Η ημικρανία μπαίνει στη συζήτηση για τη δημόσια υγεία - Τα δεδομένα για την Ελλάδα

12:27LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Η αντίδραση μετά τις φήμες για κρίση στη σχέση της με τον ΣΚΑΪ

12:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης: «Για τον κουμπάρο σας δεν είπατε» - Ανδρουλάκης: «Πίσω από την πλάτη μου δεν πήρε ούτε ένα ευρώ κανένας»

12:22ΕΛΛΑΔΑ

The Fiction Athens: Το νέο boutique ξενοδοχείο για business & leisure άνοιξε τις πόρτες του!

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο απολογισμός των νεκρών από την ημέρα που ξεκίνησε ο νέος πόλεμος στη Μέση Ανατολή

12:17ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για το voucher των 750 ευρώ

12:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Αυτός σφυρίζει το Παναθηναϊκός - Μπέτις

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος για ασέλγεια στην 6χρονη ανιψιά του

11:59LIFESTYLE

Όσκαρ 2026: Γιατί τα μεγάλα φαβορί, Σαλαμέ και Μπάκλεϊ, κινδυνεύουν να χάσουν λόγω των δηλώσεών τους για την όπερα, το μπαλέτο και τις γάτες

11:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Aramco προειδοποιεί: Καταστροφικές οι συνέπειες, εάν συνεχιστεί το «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ

11:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοϊδης για πιθανά χτυπήματα στην Ελλάδα λόγω Ιράν: Η χώρα μας δεν φιλοξενεί ύποπτα πρόσωπα

11:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βολές Δούκα για τη διεύρυνση: «Φρύδην μίγδην», χωρίς κανόνες - Φτάσαμε να ανακοινώσουμε Πελεγρίνη

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Al Jazeera: Ο «Τέταρτος Διάδοχος» και η «Μωσαϊκή Άμυνα» - Το δόγμα του Ιράν για έναν μακροχρόνιο πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται να στείλει και δεύτερο πλοίο στη Μεσόγειο

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιτροπή Διεύρυνσης ΠΑΣΟΚ: Δεύτερη γκάφα - Μετά τον Κορακάκη, διαψεύδει τη συμμετοχή του και ο συγγραφέας Μιχάλης Πατεντάλης

11:10ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέος πρόεδρος στο ΙΦΕΤ ο Διομήδης Λυμπέρης

11:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Το μήνυμα Μαρινάκη για τα 101 χρόνια ιστορίας - «Να γράφουμε νέες χρυσές σελίδες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:17ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για το voucher των 750 ευρώ

22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF προβλέπει κυκλώνα με εκτεταμένες βροχές, κρύο και χιόνια - Πότε επηρεάζει την Ελλάδα

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Είχε καταγγείλει η ίδια εκφοβισμό με επιστολή στο υπουργείο πριν την παραπέμψουν σε επιτροπή - Έφτασε στη Βουλή η υπόθεση

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος για ασέλγεια στην 6χρονη ανιψιά του

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Πόλη στην Κίνα κατασκεύασε το μεγαλύτερο σύστημα με κυλιόμενες σκάλες εξωτερικού χώρου

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέες καταγγελίες για bullying στην άτυχη Σοφία Χρηστίδου από συναδέλφους της

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Από 1η Απριλίου ξεκινά η προθεσμία καθαρισμού - Τι αλλάζει από φέτος

15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Η «μάχη» των Patriot: Μετά τους ελληνικούς στην Κάρπαθο, το ΝΑΤΟ δίνει το ίδιο αντιαεροπορικό σύστημα στην Τουρκία

11:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοϊδης για πιθανά χτυπήματα στην Ελλάδα λόγω Ιράν: Η χώρα μας δεν φιλοξενεί ύποπτα πρόσωπα

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση Τσελίκ: «Χρειαζόμαστε μόνο 5-6 λεπτά» - Τι είπε για τους Patriot στην Κάρπαθο

11:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Aramco προειδοποιεί: Καταστροφικές οι συνέπειες, εάν συνεχιστεί το «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχονται βροχές την επόμενη εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πληροφορίες ότι το Ισραήλ χτύπησε πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη

06:50LIFESTYLE

Eurovision: Τα δέκα τραγούδια που «παίζουν» δυνατά φέτος – Ακούστε τα

10:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μιχαηλίδου: 2.300 σπίτια θα φτιαχτούν σε στρατόπεδα - Πότε ξεκινούν οι «Νταντάδες της γειτονιάς»

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Προηγείται με 34,1% η ΝΔ - 3 στους 4 λένε «ναι» στη στρατιωτική στήριξη της Κύπρου

10:08LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Sold out συναυλία στο Σικάγο - Οι στιγμές που ξεχώρισαν και η συγκινητική αφιέρωση στον αδελφό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ