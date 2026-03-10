Γιώργος Καράβας: «Από θέμα τύχης φτάσαμε στην Ελλάδα μια μέρα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος»

Για την επιστροφή του στην Ελλάδα λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μίλησε ο Γιώργος Καράβας, ο οποίος βρισκόταν στις Μαλδίβες με την οικογένειά του, τονίζοντας πως ήταν θέμα τύχης.

Το μοντέλο ανέφερε επίσης πως ανησύχησε ιδιαίτερα για τα παιδιά του και γι' αυτό επέμεινε να μπουν στο αεροπλάνο, παρά το γεγονός πως στο αεροδρόμιο δεν τους άφηναν αρχικά να πετάξουν.

Ο Γιώργος Καράβας εξήγησε στην εκπομπή «Breakfast@Star» πως: «Περιπέτεια, δεν λες τίποτα. Γενικότερα το ότι φτάσαμε 27 του μήνα, μία μέρα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν, πίσω στην Ελλάδα, νομίζω ότι ήταν καθαρά θέμα τύχης και, τολμώ να πω, και επιμονής δικής μου. Γιατί στην ανταπόκριση που είχαμε στη Σάρτζα, ερχόμενοι από το Μάλε, μας είπανε με το έτσι θέλω, ότι δεν θα πετάξουμε. Ενώ είχαμε κάνει τα check in, κανονικά είχαμε τα boarding passes στα χέρια, ήμασταν on time στο αεροδρόμιο, στο κομμάτι της ανταπόκρισης, με το που κατεβαίνουμε, με το τσαμπουκά μας λένε ότι "δεν θα πετάξετε". Προσωπικά θεωρώ ότι το γνωρίζανε τι θα συμβεί. Γιατί η πτήση μετά ήταν γεμάτη Άραβες μέσα. Δηλαδή είχαν αφήσει 25 Έλληνες εκτός πτήσης, ενώ είχαν εισιτήρια. Μόλις ανέφερα ότι ήθελα να επικοινωνήσω με την πρεσβεία, τα πράγματα άλλαξαν. Υπήρξε ένα 40λεπτο έντονο λογομαχιών, μπρος-πίσω, "δεν θα πετάξετε", "θα πετάξουμε", οπότε με το που αναφέρθηκα στο κομμάτι της πρεσβείας, τα πράγματα λυθήκανε άμεσα».

Στη συνέχεια το μοντέλο πρόσθεσε: «Ανησύχησα κυρίως για τα παιδιά μου. Γιατί τα είχα μαζί μου, ήμασταν και με μία παρέα, η οποία είχε ένα βρέφος. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως πήγαν, θα είχαμε τραβήξει πολύ δύσκολη κατάσταση. Ήταν δεδομένο ότι δεν θα μέναμε εκεί. Φαντάσου σε κάποια φάση που δεν βγάζαμε άκρη, έχοντας τα boarding passes, γύρισα και είπα στα παιδιά "πάμε προς το gate". Αυτός κατάλαβε τι είπα και ζήτησε από τη security, σε περίπτωση που περάσουμε, να μας συλλάβουν. Δεν θες να ξέρεις τι έγινε εκεί. Σημασία έχει ότι επιστρέψαμε. Όχι βέβαια, δεν μου έχει μείνει φόβος, σε καμία περίπτωση. Πετάω 25 χρόνια, αυτό είναι κάτι το οποίο μου συνέβη πρώτη φορά».