Πειραιάς: Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι - Ανασύρθηκε καλά στην υγεία του ο οδηγός

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στη Λιμενική Αρχή του Τζελέπη για περιστατικό πτώσης οχήματος στη θάλασσα, στην περιοχή της Πύλης Ε1 του λιμένα Πειραιά.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού, όπου εντόπισαν και ανέσυραν τον 42χρονο οδηγό και μοναδικό επιβαίνοντα του οχήματος, καλά στη υγεία του. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο «Θριάσιο».

Με τη συνδρομή Περιπολικού σκάφους του Λιμενικού, στελέχη της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών πραγματοποίησαν υποβρύχιο έλεγχο στο όχημα για τυχόν άλλους επιβαίνοντες, με αρνητικά αποτελέσματα. Προανάκριση διενεργείται από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Διαβάστε επίσης