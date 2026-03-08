Τραγωδία στη Σητεία: Μοιραία πτώση για ηλικιωμένη γυναίκα

Τραγική κατάληξη είχε η πτώση μιας ηλικιωμένης γυναίκας.

Όπως αναφέρει το patris.gr, όλα συνέβησαν το μεσημέρι του Σαββάτου (8/3) όταν η άτυχη 92χρονη που έμενε στην Σητεία την ώρα που βρισκόταν στον υπερυψωμένο κήπο του σπιτιού της και έκανε κάποιες εργασίες – άγνωστο πώς – έχασε την ισορροπία της κι έπεσε στο… κενό.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο με τους διασώστες να επιχειρούν να την επαναφέρουν στη ζωή χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.

