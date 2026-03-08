Αγρίνιο: Συνελήφθη 14χρονος που πήγε με μαχαίρι σε σχολείο
Ο μαθητής οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μεγάλο προβληματισμό προκαλεί η σύλληψη ενός 14χρονου μαθητή στο Αγρίνιο για παράβαση του νόμου περί όπλων.
Ο μαθητής μετέβη στο σχολείο την Παρασκευή (6/3) με πτυσσόμενο μαχαίρι. Ο 14χρονος έγινε αντιληπτός από τον διευθυντή του σχολείου που ενημέρωσε τις Αρχές.
Αστυνομικοί έσπευσαν της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου στο σχολείο και συνέλαβαν τον 14χρονο, ενώ το μαχαίρι που είχε στην κατοχή του κατασχέθηκε.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:15 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Βόλος - ΟΦΗ 1-1: Ο Χουάνπι τον κράτησε όρθιο στο 97’
19:11 ∙ ΕΘΝΙΚΑ
Σαν σήμερα, το έπος του Υψώματος 731 - Η εκδήλωση του ΥΠΕΘΑ
18:36 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ
18:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός στη Σητείας: Στις φλόγες χορτολιβαδική έκταση
18:25 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αγρίνιο: Συνελήφθη 14χρονος που πήγε με μαχαίρι σε σχολείο
18:05 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τραμπ: Ο νέος ηγέτης του Ιράν «δεν θα μείνει για πολύ»
18:03 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Asteras Aktor – Πανσερραϊκός 0-1: «Διπλό» ελπίδας για τους Σερραίους
17:25 ∙ ΕΛΛΑΔΑ