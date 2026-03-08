Αγρίνιο: Συνελήφθη 14χρονος που πήγε με μαχαίρι σε σχολείο

Ο μαθητής οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας

Αγρίνιο: Συνελήφθη 14χρονος που πήγε με μαχαίρι σε σχολείο
Μεγάλο προβληματισμό προκαλεί η σύλληψη ενός 14χρονου μαθητή στο Αγρίνιο για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο μαθητής μετέβη στο σχολείο την Παρασκευή (6/3) με πτυσσόμενο μαχαίρι. Ο 14χρονος έγινε αντιληπτός από τον διευθυντή του σχολείου που ενημέρωσε τις Αρχές.

Αστυνομικοί έσπευσαν της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου στο σχολείο και συνέλαβαν τον 14χρονο, ενώ το μαχαίρι που είχε στην κατοχή του κατασχέθηκε.

