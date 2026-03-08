Συναγερμός στη Σητείας: Στις φλόγες χορτολιβαδική έκταση
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (8/3) σε περιοχή της Σητείας, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Όπως αναφέρει το cretalive.gr, οι φλόγες καίνε χορτολιβαδική έκταση, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο πριν επεκταθεί.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν έξι πυροσβεστικά οχήματα με το αντίστοιχο προσωπικό, καθώς και δύο ομάδες της ΕΜΟΔΕ
Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες ώστε να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πως ξεκίνησε η φωτιά.
