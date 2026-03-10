Τηλεθέαση: Από όλα έχει ο μπαξές στη μεσημεριανή ζώνη – Από το 19% στο 0,6%

«Ή του ύψους ή του βάθους» φαίνεται ότι είναι η μεσημεριανή ζώνη! Κάποιες από τις εκπομπές πρωταγωνιστούν με υψηλά νούμερα, κάποιες άλλες όμως… τα βρίσκουν «σκούρα» και ο προβληματισμός είναι έντονος.

Χαρακτηριστικά, χθες Δευτέρα, ξανά πρωταγωνιστής ήταν ο Νίκος Ευαγγελάτος με το «Live News» του MEGA. Η ενημερωτική εκπομπή άγγιξε το 19% του συνόλου και το 15,8% του δυναμικού κοινού, ποσοστά εξαιρετικά υψηλά.

Το «Rouk Zouk», στον ΑΝΤ1, με τη Ζέτα Μακρυπούλια, βρέθηκε στο 8,7% και στο 7% αντίστοιχα. Το «Flat Hunters», που ακολούθησε, κατέγραψε 7,8% στο σύνολο και 8,3% στους τηλεθεατές 18-54. Στην ΕΡΤ1, το «Στούντιο 4» κράτησε παρέα στο 7,7% του συνόλου και στο 6,4% των τηλεθεατών 18-54 αποτελώντας πλέον μία σταθερή συνήθεια για ένα μερίδιο.

Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, αρνητικό ρεκόρ κατέγραψε το μαγκαζίνο «Το’χουμε». Η εκπομπή του Κώστα Τσουρού έκανε 3,8% στο σύνολο και μόλις 0,6% στο δυναμικό κοινό. Πρόκειται για νούμερα που δημιουργούν έντονο προβληματισμό και αναζωπυρώνουν τη συζήτηση για το μέλλον της εκπομπής.

