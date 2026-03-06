Τηλεθέαση: Η μυθοπλασία παίζει μπάλα στη βραδινή ζώνη-Ποιες σειρές έπιασαν κορυφή

Με αμείωτο ενδιαφέρον κυλά η βραδινή ζώνη, όπου σειρές και φορμάτ διασταυρώνουν τα ξίφη τους. Οι σειρές παίρνουν ψήφο εμπιστοσύνης από τους τηλεθεατές, με τον ALPHA να ξεχωρίζει.

Χαρακτηριστικά, χθες Πέμπτη, το «Σόι σου» κατέγραψε 19,7% στο σύνολο και 19,3% στο δυναμικό κοινό. Τη σκυτάλη πήρε η κωμική σειρά «Μπαμπά σ’αγαπώ», όπου κράτησε παρέα στο 20,6% στο σύνολο και 21,6% στους τηλεθεατές 18-54. Ο «Άγιος Έρωτας» συνέχισε την επιτυχία, καταγράφοντας 18,4% στο σύνολο και 16,5% στο δυναμικό κοινό.

Στο μέτωπο του MEGA, η έκπληξη ήρθε από τη «Γη της ελιάς» σημειώνοντας 18,9% στο σύνολο και 13,3% στο δυναμικό κοινό. Μετά από πολύ καιρό, η σειρά επέστρεψε στα υψηλά νούμερα στο σύνολο. Το σίριαλ «Μια νύχτα μόνο», που έδωσε το lead in στην προαναφερθείσα παραγωγή, έκανε 16,4% στο σύνολο και 11,3% αντίστοιχα. Η κωμωδία, «Έχω παιδιά», επίσης του ίδιου καναλιού, από τις 21.00 έως τις 21.40, έκανε 8% στο σύνολο και 9,2% στο δυναμικό κοινό.

Στο STAR, το «MasterChef» έκανε 11,9% στο σύνολο και 15,2% στο δυναμικό κοινό. Στο OPEN, η εκπομπή «Real View» σημείωσε 2,1% και 2,4% αντίστοιχα.

