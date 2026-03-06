Το Ιράν δεν θα συμμετάσχει στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες λόγω του πολέμου

Το Ιράν δεν θα συμμετάσχει τελικά στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες, καθώς ο μοναδικός αθλητής της χώρας δεν μπορεί να ταξιδέψει με ασφάλεια στην Ιταλία λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή.

Ο δύο φορές Παραολυμπιονίκης Aboulfazl Khatibi Mianaei επρόκειτο να συμμετάσχει σε δύο αγωνίσματα της παραολυμπιακής αντοχής στο σκι: το ατομικό σπριντ κλασικού στυλ ανδρών την Τρίτη και την κούρσα των 10 χιλιομέτρων με εκκίνηση ανά διαστήματα την Τετάρτη.

Μετά την απόσυρση του, η σημαία του Ιράν αφαιρέθηκε από την παρέλαση των αθλητών κατά την τελετή έναρξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί αργότερα την Παρασκευή στη Βερόνα.

Ο πρόεδρος της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής, Άντριου Πάρσονς, δήλωσε: «Είναι πραγματικά απογοητευτικό για τον παγκόσμιο αθλητισμό και ειδικά για τον Aboulfazl που δεν μπορεί να ταξιδέψει με ασφάλεια για να αγωνιστεί στους τρίτους του Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Μιλάνο Κορτίνα 2026

Από την έναρξη της σύγκρουσης το Σάββατο, η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Οργανωτική Επιτροπή του Μιλάνο Κορτίνα 2026 «εργάζονται αδιάκοπα» σε συνεργασία με την Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και την εθνική ομοσπονδία σκι για να βρουν εναλλακτικές διαδρομές για την ασφαλή μετάβαση της ιρανικής αποστολής στους Αγώνες. Ωστόσο, με τη σύγκρουση να συνεχίζεται σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, ο κίνδυνος για την είναι πολύ υψηλός, συνέχισε ο ίδιος.

Με τα συστήματα επικοινωνίας να έχουν καταρρεύσει σε μεγάλο μέρος του Ιράν, η επικοινωνία με την Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και την ομοσπονδία σκι ήταν δύσκολη. Μας ενημέρωσαν ότι η ασφαλής μετάβαση τους δεν ήταν δυνατή και, ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσαν να έρθουν στους Αγώνες.

Το να μην μπορεί να αγωνιστεί στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες λόγω παραγόντων εκτός του ελέγχου του, ύστερα από χρόνια προπόνησης και αφοσίωσης, είναι συντριπτικό για τον αθλητή», κατέληξε ο Πάρσονς.