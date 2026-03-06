Τέμπη: Κατάσχονται τα βίντεο και οι φωτογραφίες που τράβηξαν οι πραγματογνώμονες

Η εκτέλεση της εντολής αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ωρών

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Δυστύχημα Τέμπη

Δυστύχημα Τέμπη

  • Η πρόεδρος του δικαστηρίου διέταξε την άμεση κατάσχεση όλων των ψηφιακών αρχείων που έχουν οι δικαστικοί πραγματογνώμονες στην υπόθεση των Τεμπών.
  • Το υλικό περιλαμβάνει φωτογραφίες και βίντεο από κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως υπολογιστές και σκληρούς δίσκους.
  • Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει οριστεί για τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, ενώ οι δικηγόροι σκοπεύουν να ζητήσουν εκ νέου την κατάσχεση και έλεγχο του κινητού τηλεφώνου.
Την άμεση κατάσχεση όλων των ψηφιακών αρχείων που έχουν στην κατοχή τους οι δικαστικοί πραγματογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και βίντεο που καταγράφηκαν με κινητά τηλέφωνα κατά τη διάρκεια των ερευνών στα Τέμπη, διέταξε η πρόεδρος του δικαστηρίου που διεξάγεται η δίκη της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το onlarissa, η εκτέλεση της εντολής αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ωρών, παρουσία αστυνομικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας και στελεχών της δικαστικής αστυνομίας.

Το υλικό θα συλλεχθεί από ηλεκτρονικές συσκευές και αποθηκευτικά μέσα, όπως υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και σκληρούς δίσκους που χρησιμοποίησαν οι πραγματογνώμονες, ενώ η εκδίκαση της υπόθεσης έχει οριστεί για την ερχόμενη τη Δευτέρα 9 Μαρτίου.

Σε δηλώσεις της έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε: «Σήμερα προέκυψε κάτι πολύ σημαντικό, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι έχει τραβήξει με το κινητό του υλικό από το ίδιο το βράδυ και την επόμενη και τις επόμενες ημέρες, το οποίο υλικό, βιντεοληπτικό υλικό, δεν έβαλε στη δικογραφία. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικό. Τρία χρόνια ψάχνουμε τα βίντεο και βρίσκουμε έναν άνθρωπο ο οποίος λέει ότι έχει τραβήξει υλικό το οποίο δεν το γνωρίζει κανένας, δεν το έχει δει κανένας, εκτός από τον ίδιο. Και στη συνέχεια περάσαμε περίπου τέσσερις ώρες συζήτηση για να πειστεί η έδρα να κατασχέσει αυτό το υλικό.

Τελικά, η έδρα απεφάνθη ότι θα κατασχέσει το υλικό το οποίο αποθηκεύτηκε σε σκληρούς δίσκους. Παρόλα αυτά, και προς έκπληξή μας, δεν θέλει να κατασχέσει το κινητό, δηλαδή το μέσο με το οποίο έγινε η πρώτη λήψη. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον, βέβαια, γιατί με αυτό θα μπορούσαμε να δούμε αυτά τα βίντεο, τι άλλη πορεία είχαν, αν δόθηκαν κάπου αλλού, αν έγινε συζήτηση με κάποιους ανθρώπους. Αυτό είναι κάτι που δεν ενδιαφέρει μάλλον την έδρα να το δει. Για μας είναι πολύ σημαντικό. Θα μείνουμε με την απορία; Θα δούμε. Εμείς νομίζω θα ξαναζητήσουμε να γίνει κατάσχεση του υλικού και του κινητού και έλεγχός του. Προς το παρόν περιμένουμε να γίνει σήμερα η κατάσχεση των δίσκων στο σπίτι του μάρτυρα και του έτερου και των δύο πραγματογνωμόνων».

Κωνσταντοπούλου: «Δώσαμε μία πολύ μεγάλη μάχη»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και συνήγορος της πλευράς των συγγενών των θυμάτων, Ζωή Κωνσταντοπούλου, από πλευράς της ανέφερε: «Πρέπει να πούμε ότι σήμερα κερδήθηκε μία μικρή, μεγάλη σύμφωνα με την άποψη μου νίκη, γιατί μέσα από την ακροαματική διαδικασία, την οποία η κυβέρνηση προσπάθησε να αναβάλει, καταφέραμε να κατασχεθούν τα ψηφιακά αρχεία, βιντεοληπτικά, οπτικοακουστικά και λήψεις με drones. Άκουσον, άκουσον: στα χέρια των διορισθέντων πραγματογνωμόνων, που δεν τα περιέλαβαν πουθενά, δεν τα κατέθεσαν στην ανάκριση, δεν τα ανέφεραν στις εκθέσεις τους, δεν τα εισέφεραν σε καμία διαδικασία και χρειάστηκαν οι επίμονες ερωτήσεις της υποστήριξης της κατηγορίας και της συναδέλφου μου, της κυρίας Βαλάνη, προκειμένου να αναδειχθεί αυτό το μείζον στοιχείο.

Δώσαμε μία πολύ μεγάλη μάχη μέχρι να αποφασίσει το δικαστήριο να κατασχέσει τα αρχεία από όλες τις πηγές και από τα κινητά. Η μάχη αυτή συνάντησε τρομακτικές αντιστάσεις από πλευράς των πραγματογνωμόνων μαρτύρων, που δεν θέλανε να παραδώσουνε τα κινητά τους. Έγιναν συγκλονιστικές παρεμβάσεις από τους συγγενείς στο ακροατήριο, από τις μανάδες που ζητούσαν “παραδώστε τα στοιχεία για να τα δούμε».

