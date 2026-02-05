Τέμπη: Στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα - Απορρίφθηκαν οι αιτήσεις των συγγενών

Δεν έγιναν δεκτές από τον Άρειο Πάγο οι αιτήσεις συγγενών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, με τις οποίες ζητούσαν την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής της επικείμενης δίκης. Συνολικά οκτώ συγγενείς θυμάτων είχαν προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο, αιτούμενοι η δίκη να πραγματοποιηθεί είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα.

Βασικό επιχείρημα των αιτούντων ήταν η πρακτική διευκόλυνση όλων των παραγόντων της διαδικασίας, καθώς και η ύπαρξη αεροδρομίων στις δύο αυτές πόλεις, γεγονός που –όπως υποστήριξαν– θα καθιστούσε ευκολότερη τη μετακίνηση κατηγορουμένων, συνηγόρων, μαρτύρων και συγγενών των θυμάτων. Ωστόσο, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας εισηγήθηκε την απόρριψη των αιτημάτων.

Τελικώς, το Ζ’ Ποινικό Τμήμα του ανώτατου δικαστηρίου, το οποίο εξέτασε τις σχετικές προσφυγές, υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση και αποφάσισε την απόρριψή τους. Στη σύνθεση του Ποινικού Τμήματος προήδρευσε η αρχαιότερη αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, Αγάπη Τζουλιαδάκη, με την απόφαση να είναι ομόφωνα απορριπτική.

Τις αιτήσεις είχε καταθέσει η δικηγόρος Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, η

οποία εκπροσωπεί οκτώ συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας. Κατόπιν αυτών των εξελίξεων, η δίκη για την πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη θα διεξαχθεί κανονικά στη Λάρισα, με την έναρξή της να έχει ήδη προσδιοριστεί για τις 23 Μαρτίου. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου αναμένεται να καθίσουν συνολικά 36 κατηγορούμενοι.