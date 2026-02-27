Ρέντης: Δικογραφία σε βάρος του 81χρονου που φέρεται να απείλησε με αεροβόλο όπλο μαθητές

Δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για απειλή σχηματίστηκε σε βάρος του ηλικιωμένου, ο οποίος φέρεται να απείλησε μαθητές Γυμνασίου μετά από λεκτικό επεισόδιο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτη (26/2) στου Ρέντη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12:10 στην οδό Κουμουνδούρου 36, όταν μαθητές Γυμνασίου είχαν λεκτική αντιπαράθεση με κάτοικο της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βγήκε από την οικία του και φέρεται να απείλησε τα παιδιά επιδεικνύοντας αεροβόλο όπλο.

Η διευθύντρια του σχολείου ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στην προσαγωγή του 81χρονου.

Σε κατ’ οίκον έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο όπλα τύπου φλόμπερ καθώς και μία ρέπλικα όπλου.

Μαθητής: «Τον είδα κι άρχισα να τρέχω»

Μαθητής που ήταν μπροστά στο συμβάν είπε ότι ο ηλικιωμένος δεν είχε δώσει ξανά δικαιώματα κι ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που τους απείλησε.

«Καθόμουν στις κερκίδες κι άκουγα που φώναζαν τα άλλα παιδιά. Μετά τον είδα κι άρχισα να τρέχω. Μας φώναζε επειδή είπε ότι κάναμε φασαρία. Δεν είχε γίνει ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο με τον συγκεκριμένο» είπε μαθητής του σχολείου στο Action 24.