Θεσσαλονίκη: 41χρονος πατέρας συνελήφθη αφού φώναξε και απείλησε τον διευθυντή δημοτικού σχολείου

Ο 41χρονος συνελήφθη, ενώ η αιτία για την καταγγελλόμενη συμπεριφορά δεν έχει γίνει γνωστή

Newsbomb

Eurokinissi/Αρχείου
Αναστάτωση προκλήθηκε σε δημοτικό σχολείο στη Πυλαία στην Θεσσαλονίκη, όταν ένας 41χρονος φώναξε και απείλησε τον διευθυντή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 41χρονος διατάραξε την ομαλή λειτουργεία του σχολείου, στο οποίο φοιτά το παιδί του, φωνάζοντας και απειλώντας τον διευθυντή.

Ο 41χρονος συνελήφθη, ενώ η αιτία για την καταγγελλόμενη συμπεριφορά δεν έχει γίνει γνωστή.

