Θεσσαλονίκη: 41χρονος πατέρας συνελήφθη αφού φώναξε και απείλησε τον διευθυντή δημοτικού σχολείου

Αναστάτωση προκλήθηκε σε δημοτικό σχολείο στη Πυλαία στην Θεσσαλονίκη, όταν ένας 41χρονος φώναξε και απείλησε τον διευθυντή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 41χρονος διατάραξε την ομαλή λειτουργεία του σχολείου, στο οποίο φοιτά το παιδί του, φωνάζοντας και απειλώντας τον διευθυντή.

Ο 41χρονος συνελήφθη, ενώ η αιτία για την καταγγελλόμενη συμπεριφορά δεν έχει γίνει γνωστή.