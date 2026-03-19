Αυτά είναι τα 13 δημόσια σχολεία που θα λάβουν πιστοποίηση για το IB

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Η διαδικασία πιστοποίησης για το International Baccalaureate σε 13 δημόσια σχολεία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο.
  • Τα 13 σχολεία βρίσκονται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Ηράκλειο και έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επιμορφώσεις εκπαιδευτικών.
  • Το πρόγραμμα International Baccalaureate θα ξεκινήσει στα δημόσια σχολεία τον Σεπτέμβριο του 2026.
  • Η εισαγωγή στα δημόσια πανεπιστήμια θα συνεχίσει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
  • Το International Baccalaureate αναγνωρίζεται ήδη ως ισότιμος τίτλος απολυτηρίου λυκείου από το νόμο 2327/1995.
Η διαδικασία πιστοποίησης για το International Baccalaureate σε 13 δημόσια σχολεία θα ολοκληρωθεί τον Μάιο, σύμφωνα με δήλωση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, η οποία τόνισε ότι η εισαγωγή στα δημόσια Πανεπιστήμια θα συνεχίσει να γίνεται αποκλειστικά μέσα από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Όπως τόνισε η κ. Ζαχαράκη, μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής όπου άρχισε η συζήτηση του νομοσχεδίου για τη δημιουργία της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, στο οποίο περιλαμβάνεται και σχετική με το ΙΒ ρύθμιση: «Για πρώτη φορά περνάμε από τη θεωρητική πρόβλεψη στην πράξη, εντάσσοντας το International Baccalaureate στο δημόσιο σχολείο με σαφείς όρους και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η πιστοποίηση των πρώτων 13 σχολείων αναμένεται έως τον Μάιο και ο στόχος είναι η έναρξη του προγράμματος τον Σεπτέμβριο του 2026. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό βήμα για ένα ακόμη πιο εξωστρεφές, σύγχρονο και ποιοτικό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Και βεβαίως, καμία συζήτηση δεν γίνεται για ένταξη στο δημόσιο πανεπιστήμιο μέσω ΙΒ. Στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας η εισαγωγή γίνεται μόνο μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων, και αυτό το γνωρίζετε πολύ καλά».

Και συμπλήρωσε: «Δεν φέρνουμε τώρα το ΙΒ στο δημόσιο σχολείο ως άγνωστο ή νέο τίτλο. Το International Baccalaureate προβλέπεται ήδη από τον ν. 2327/1995 ως τίτλος ισότιμος προς το απολυτήριο λυκείου. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι κάτι διαφορετικό και πολύ πιο ουσιαστικό. Φέρνουμε στην πράξη τη δυνατότητα υλοποίησης αυτού του πλαισίου μέσα στη δημόσια εκπαίδευση, με συγκεκριμένους όρους οργάνωσης, στελέχωσης και πιστοποίησης».

Τα 13 σχολεία που έχουν επιλεγεί

Υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη επιλεγεί δεκατρία υποψήφια σχολεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Ηράκλειο, και έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών.

ΑΤΤΙΚΗ

  • Μουσικό Σχολείο Αθήνας
  • Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα
  • Μουσικό Σχολείο Παλλήνης
  • Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων
  • Πρότυπο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων
  • Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου
  • Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
  • Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Μανόλης Ανδρόνικος
  • Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  • Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

ΒΟΛΟΣ

  • Μουσικό Σχολείο Βόλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  • Πρότυπο ΓΕΛ Ηρακλείου

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει:

  • Απρίλιο: ολοκλήρωση διαδικασίας αιτήσεων των 13 σχολείων για πιστοποίηση και υποβολή αιτήσεων
  • Μαΐο: επισκέψεις πιστοποίησης στα σχολεία
  • Εως τα τέλη Ιουνίου οι τελικές αποφάσεις του Οργανισμού Διεθνούς Απολυτηρίου
  • Σεπτέμβριο: λειτουργία των πιστοποιημένων σχολείων

