Live - Μουντιάλ 2026: Το Κουρασάο ισοφαρίζει την Γερμανία σε 1-1

Σε εξέλιξη είναι ο αγώνας της Γερμανίας με το Κουρασάο για τον 5ο Όμιλο του Μουντιάλ 2026.

Στην πρώτη ευκαιρία που δημιούργησε μόλις στο 6', η Γερμανία άνοιξε το σκορ, με τον Νμέτσα να συνεργάζεται με τον Βιρτς και να σημειώνει με σουτ το 1-0.

Στο 21' έπειτα από ασταθές κόψιμο του Σλότερμπεκ, η μπάλα στρώθηκε στον Κομενέντσια, ο οποίος σούταρε με δύναμη και σκόραρε για το 1-1, ενώ υπήρξε και κόντρα στον Κίμιχ.

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