Άκης Σακελλαρίου: «Αν περάσεις μία περιπέτεια υγείας, βλέπεις αλλιώς τη ζωή»

Snapshot Ο Άκης Σακελλαρίου περιέγραψε πως μία σοβαρή περιπέτεια υγείας τον οδήγησε να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με τη ζωή και την καθημερινότητα.

Η εμπειρία αυτή δημιούργησε μία διαρκή προσοχή στο σώμα και στις δραστηριότητες που ακολουθεί στην καθημερινότητά του.

Παρά την επιστροφή στην καθημερινή ρουτίνα, η εμπειρία άφησε μια μόνιμη επίδραση στη στάση του.

Σχετικά με τα όρια στη σάτιρα, τόνισε πως αντικατοπτρίζει την εποχή μας, αλλά δεν μπορεί να αγνοήσει τις προηγούμενες εποχές που ήταν πιο ελεύθερες και ανθηρές σε χιούμορ και σάτιρα.

Αναγνώρισε ότι η σάτιρα έχει τόσο θετικά όσο και αρνητικά στοιχεία, ανάλογα με το πλαίσιο και την περίοδο. Snapshot powered by AI

Ο Άκης Σακελλαρίου αναφέρθηκε στην περιπέτεια υγείας που είχε αντιμετωπίσει πριν από μερικά χρόνια, εξηγώντας πως η εμπειρία αυτή λειτούργησε καταλυτικά και τον οδήγησε να επαναπροσδιορίσει τη στάση του απέναντι στη ζωή και την καθημερινότητα.

«Όταν μπαίνεις σε μία τέτοια περιπέτεια, σαφέστατα τα ιεραρχείς τα πράγματα. Ύστερα, ξαναμπαίνεις στην ίδια τρέλα και καθημερινότητα, αλλά κάτι μένει στο τέλος. Μένει, αν μη τι άλλο, μία αυτόματη προσοχή που υπάρχει. Στο σώμα, στα πράγματα τα οποία τρέχουμε να πιάσουμε και πορευόμαστε έτσι», ανέφερε αρχικά, μιλώντας στο OPEN.

Ακόμη, ερωτώμενος για τα όρια στη σάτιρα, επεσήμανε πως «είναι ένα φαινόμενο της εποχής το οποίο εκφράζει μια συγκεκριμένη εποχή. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί κάποιος να απομονώσει τις προηγούμενες εποχές που ήταν τα πράγματα πιο ελεύθερα, πιο ανθηρά όσον αφορά το χιούμορ και τη σάτιρα, έχει τα υπέρ και τα κατά».