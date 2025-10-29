Άκης Σακελλαρίου: Συγκλονίζει για την άγνωστη περιπέτεια με την υγεία του - Βίντεο

Για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που τον οδήγησε στην εντατική μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Action 24 ο Άκης Σακελλαρίου.

Ο ηθοποιός επεσήμανε ότι η περιπέτεια με την υγεία του διήρκησε 1,5 μήνα, ενώ χρειάστηκε να μείνει στην εντατική για δέκα ημέρες. Όπως τόνισε αυτή η ταλαιπωρία ήταν έναν «καμπανάκι» για τον ίδιο να κάνει πιο συχνά εξετάσεις.

«Από τότε ξεκίνησα να κάνω τα πάντα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχα κάνει απολύτως τίποτα, δεν είχα μπει καν σε νοσοκομείο. Τώρα κάνω τις εξετάσεις μου. Γι’ αυτό λέω ότι πρέπει να αφουγκράζεσαι το σώμα σου… Αυτό που έπαθα είναι παρεμφερές με την πανδημία», σημείωσε ο ηθοποιός.

