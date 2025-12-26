Σύζυγος Άρη Μουγκοπέτρου: «Της έλεγε πράγματα που την τρόμαζαν», ισχυρίζεται ο δικηγόρος της

Ο μουσικός έλεγε πράγματα που την τρόμαξαν, μπροστά στα παιδιά και για αυτό προχώρησε στην καταγγελία που οδήγησε στη σύλληψη του μουσικού

Σύζυγος Άρη Μουγκοπέτρου: «Της έλεγε πράγματα που την τρόμαζαν», ισχυρίζεται ο δικηγόρος της
Της έλεγε πράγματα που την τρόμαζαν και γι' αυτό έκανε την καταγγελία που οδήγησε στη σύλληψη του Άρη Μουγκοπέτρου, ισχυρίζεται ο δικηγόρος Κώστας Παπαναστασίου που εκπροσωπεί τη σύζυγο του μουσικού. Ο ίδιος επέμεινε ότι ο λόγος που η γυναίκα έκανε την καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή ήταν επειδή φοβήθηκε για την δική της ασφάλεια αλλά και των παιδιών της.

Όσον αφορά το τι έχει να χωρίσει αυτή η οικογένεια, που θα οδηγηθεί στα δικαστήρια, ο κ. Παπαναστασίου, εξήγησε ότι: «Το μόνο που έχουν να χωρίσουν είναι την επιμέλεια και την επικοινωνία των τέκνων και τίποτα άλλο», αποκαλύπτοντας ότι το ζευγάρι χώρισε στις 15 Δεκεμβρίου.

Όπως εξήγησε ο κ. Παπαναστασίου, το ζευγάρι βρίσκεται σε διάσταση εδώ και περίπου 10 ημέρες, αλλά και οι πλευρές διατηρούν καθημερινή επαφή με τα παιδιά. «Η μητέρα επέλεξε να μην αλλάξει η καθημερινότητα των παιδιών, επιτρέποντας στον πατέρα να τα επισκέπτεται κατόπιν συνεννοήσεως στο σπίτι», εξήγησε ο ίδιος.

Στην συνέχεια, αναφέρθηκε στο περιστατικό που οδήγησε στην καταγγελία. Όπως περιέγραψε στην ΕΡΤ, το πρωί της Πέμπτης, ενώ η εν διαστάσει σύζυγός του μουσικού είχε ανοίξει την πόρτα για να αεριστεί ο χώρος -καθώς τα παιδιά έπαιζαν στο σαλόνι- ο κ. Μουγκοπέτρος εισήλθε στο σπίτι παρέα με συγγενικό του πρόσωπο, και άρχισε να απευθύνεται προς εκείνη λέγοντας διάφορα, μπροστά στα παιδιά.

«Υπήρξαν στιγμές που μιλούσε ήρεμα και άλλες που της έλεγε πράγματα που την τρόμαξαν», ανέφερε.

«Έτσι, η καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία έγινε επειδή φοβήθηκε. Εγώ της πρότεινα να πάει στις Αρχές. Όπως και κάθε γυναίκα που δέχεται λεκτική ή σωματική βία, όφειλε να απευθυνθεί στις Αρχές», σημειώνοντας πως στη σύζυγο του μουσικού έχει ήδη χορηγηθεί panic button, το οποίο έχει εγκατασταθεί στο κινητό της τηλέφωνο.

Ο δικηγόρος Κώστας Παπαναστασίου εξήγησε ότι έχει συγγενική σχέση με τη σύζυγο του μουσικού, Δήμητρα Παρασκευοπούλου, ξεκαθαρίζοντας τις φήμες περί αλλαγής «στρατοπέδου» καθώς ήταν ο νομικός του εκπρόσωπος στην υπόθεση του ακρωτηριασμού του Άρη Μουγκοπέτρου από κροτίδα. «Δεν είμαι αυτόκλητος σωτήρας ούτε, αλλάζω πλευρές κατά το δοκούν» πρόσθεσε, μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom» της ΕΡΤ.

