Άρης Μουγκοπέτρος: «Δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου, ήθελα μόνο να δω τα παιδιά μου»

Στον Εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων έπειτα από μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του από τη σύζυγό του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Μιλώντας στο MEGA ο μουσικός υποστήριξε πως όλα ξεκίνησαν όταν προσπάθησε να δει τα παιδιά του την ημέρα των Χριστουγέννων.

«Από τότε που σταμάτησα να δουλεύω, λόγω της αναπηρίας μου, έχει αλλάξει όλη η οικογενειακή μας κατάσταση επειδή δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου. Ο μόνος στόχος είναι να δω τα παιδιά μου. Είναι Χριστούγεννα ήθελα να δω τα παιδιά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άρης Μουγκοπέτρος: Το χρονικό της σύλληψης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μουσικός προσήλθε ο ίδιος σε αστυνομικό τμήμα με σκοπό να καταγγείλει αρπαγή ανηλίκου. Όπως υποστηρίζει η πλευρά του, είχε επικοινωνήσει νωρίτερα με τη σύζυγό του, προκειμένου να μεταβεί στο σπίτι της οικογένειας στην Τρίπολη και να παραλάβει τα παιδιά τους στις 17:00. Ωστόσο, όταν έφτασε στο σημείο, δεν βρήκε κανέναν.

Στη συνέχεια, μετέβη στο κατάστημα του αδελφού της συζύγου του, χωρίς και εκεί να εντοπίσει κάποιο πρόσωπο, πριν καταλήξει στο αστυνομικό τμήμα, ζητώντας από τις αρχές να καλέσουν τη γυναίκα του.

Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενημερώθηκε ότι η σύζυγός του είχε ήδη καταθέσει μήνυση σε βάρος του για ενδοοικογενειακή απειλή. Μετά τη γνωστοποίηση της μήνυσης, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση. Ο ίδιος φέρεται να δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να καταθέσει από την πλευρά του μήνυση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα στη σχέση του το τελευταίο διάστημα, με τον μουσικό να έχει αποχωρήσει από το κοινό σπίτι στις 15 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τη μήνυση της συζύγου του, ο Άρης Μουγκοπέτρος φέρεται να την προσέγγισε, συνοδευόμενος από συγγενικό του πρόσωπο, και να προχώρησε σε απειλές.

