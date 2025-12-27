ΗΠΑ: Ο Ντοναλντ Τραμπ δηλώνει ότι «θα σκεφτεί» για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει στα ΜΜΕ καθώς περπατά προς το Marine One από τον Λευκό Οίκο, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει προς το παρόν να ακολουθήσει την απόφαση του Ισραήλ για αναγνώριση της Σομαλιλάνδης, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανεξετάσει το θέμα. Σύμφωνα με τη New York Post, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν η Ουάσιγκτον σκοπεύει να αναγνωρίσει την αυτοανακηρυχθείσα περιοχή στην Ανατολική Αφρική.

«Απλώς πες “όχι”» είπε αρχικά ο Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αρχικά διστακτικός, λέγοντας «όχι, ακόμη, όχι σε αυτή…», πριν καταλήξει στην απάντηση: «Απλώς πες “όχι”». Στη συνέχεια διερωτήθηκε: «Ξέρει πραγματικά κανείς τι είναι η Σομαλιλάνδη;», δείχνοντας ότι το ζήτημα δεν βρίσκεται ψηλά στις άμεσες προτεραιότητές του.

«Όλα βρίσκονται υπό μελέτη»

Ο Τραμπ σχολίασε και την πρόταση της Σομαλιλάνδης να φιλοξενήσει αμερικανική στρατιωτική υποδομή, απαντώντας «μεγάλη υπόθεση» και υπογραμμίζοντας ότι «όλα βρίσκονται υπό μελέτη». Όπως είπε, εξετάζει πολλά ζητήματα και, σύμφωνα με τον ίδιο, οι αποφάσεις του «δικαιώνονται».

