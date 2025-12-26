Ιβάνκα Τραμπ: Το οικογενειακό άλμπουμ από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές της στο Άσπεν

Στο Άσπεν βρέθηκε για τις διακοπές των Χριστουγέννων η Ιβάνκα Τραμπ με την οικογένειά της και δεν θα μπορούσε να μην μοιραστεί στιγμιότυπα από την εορταστική της απόδραση.

Η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ πέρασε τα Χριστούγεννα με τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ, και τα παιδιά τους στη χιονισμένη πόλη του Κολοράντο.

«Καλά Χριστούγεννα από τα βουνά», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, προσθέτοντας: «Το μεγαλύτερο δώρο είναι ο χρόνος που περνάμε μαζί».

Η 44χρονη επιχειρηματίας ευχήθηκε επίσης στους ακολούθους της «χαρούμενες γιορτές γεμάτες αγάπη, ευγνωμοσύνη και οικογένεια».

Η Ιβάνκα Τραμπ / Instagram

Η Τραμπ και ο Κούσνερ πόζαραν μπροστά από το πολυτελές σαλέ τους μαζί με τα τρία παιδιά τους: την Αραμπέλα, τον Τζόζεφ, και τον Τεό.

Η Ιβάνκα Τραμπ με τον σύζυγό της και τα παιδιά τους / Instagram

Η Τραμπ μοιράστηκε επίσης στιγμιότυπα από το εσωτερικό του σπιτιού τους, καθώς εκείνη και οι αγαπημένοι της συγκεντρώθηκαν γύρω από ένα αναμμένο τζάκι.

Ντυμένη με ένα κομψό κρεμ σετ φόρμας, η Τραμπ φωτογραφήθηκε να φτιάχνει ένα vision board μαζί με την Αραμπέλα στο σαλόνι τους, το οποίο διαθέτει ρουστίκ διακόσμηση και άνετα καθίσματα με θέα στο χιονισμένο τοπίο.

Η Ιβάνκα Τραμπ με την κόρη της Αραμπέλα / Instagram

Επιπλέον, φωτογραφήθηκε μπροστά από ένα λιφτ του σκι μαζί με τα τρία παιδιά της και έβγαλε και μερικές selfies για να απαθανατίσει την εμφάνισή της.

Η Ιβάνκα Τραμπ με τον γιο της / Instagram

Τα παιδιά της Ιβάνκα Τραμπ, Αραμπέλα, Τζόζεφ και Τεό / Instagram

Σε μία από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Ιβάνκα Τραμπ την βλέπουμε να φορά μια εορταστική κόκκινη στολή σκι με κουκούλα από γούνα, πάνω από ζιβάγκο με αστέρια της εταιρείας Perfect Moment, το οποίο κοστίζει 450 δολάρια.

Η Ιβάνκα Τραμπ / Instagram

