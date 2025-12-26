Ιβάνκα Τραμπ: Το οικογενειακό άλμπουμ από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές της στο Άσπεν

Οι όμορφες οικογενειακές στιγμές που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους

Newsbomb

Ιβάνκα Τραμπ: Το οικογενειακό άλμπουμ από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές της στο Άσπεν
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο Άσπεν βρέθηκε για τις διακοπές των Χριστουγέννων η Ιβάνκα Τραμπ με την οικογένειά της και δεν θα μπορούσε να μην μοιραστεί στιγμιότυπα από την εορταστική της απόδραση.

Η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ πέρασε τα Χριστούγεννα με τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ, και τα παιδιά τους στη χιονισμένη πόλη του Κολοράντο.

«Καλά Χριστούγεννα από τα βουνά», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, προσθέτοντας: «Το μεγαλύτερο δώρο είναι ο χρόνος που περνάμε μαζί».

Η 44χρονη επιχειρηματίας ευχήθηκε επίσης στους ακολούθους της «χαρούμενες γιορτές γεμάτες αγάπη, ευγνωμοσύνη και οικογένεια».

ivanka-trump-5.jpg

Η Ιβάνκα Τραμπ / Instagram

Η Τραμπ και ο Κούσνερ πόζαραν μπροστά από το πολυτελές σαλέ τους μαζί με τα τρία παιδιά τους: την Αραμπέλα, τον Τζόζεφ, και τον Τεό.

ivanka-trump-1.jpg

Η Ιβάνκα Τραμπ με τον σύζυγό της και τα παιδιά τους / Instagram

Η Τραμπ μοιράστηκε επίσης στιγμιότυπα από το εσωτερικό του σπιτιού τους, καθώς εκείνη και οι αγαπημένοι της συγκεντρώθηκαν γύρω από ένα αναμμένο τζάκι.

Ντυμένη με ένα κομψό κρεμ σετ φόρμας, η Τραμπ φωτογραφήθηκε να φτιάχνει ένα vision board μαζί με την Αραμπέλα στο σαλόνι τους, το οποίο διαθέτει ρουστίκ διακόσμηση και άνετα καθίσματα με θέα στο χιονισμένο τοπίο.

ivanka-trump-3.jpg

Η Ιβάνκα Τραμπ με την κόρη της Αραμπέλα / Instagram

Επιπλέον, φωτογραφήθηκε μπροστά από ένα λιφτ του σκι μαζί με τα τρία παιδιά της και έβγαλε και μερικές selfies για να απαθανατίσει την εμφάνισή της.

ivanka-trump-2.jpg

Η Ιβάνκα Τραμπ με τον γιο της / Instagram

ivanka-trump-4.jpg

Τα παιδιά της Ιβάνκα Τραμπ, Αραμπέλα, Τζόζεφ και Τεό / Instagram

Σε μία από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Ιβάνκα Τραμπ την βλέπουμε να φορά μια εορταστική κόκκινη στολή σκι με κουκούλα από γούνα, πάνω από ζιβάγκο με αστέρια της εταιρείας Perfect Moment, το οποίο κοστίζει 450 δολάρια.

ivanka-trump-6.jpg

Η Ιβάνκα Τραμπ / Instagram

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:09ΚΟΣΜΟΣ

Απορρίπτει την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης η Αφρικανική Ένωση

00:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο

00:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χαμογέλασε στην Boxing Day

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Από drones ΜQ-9 Reaper τα χτυπήματα κατά των τζιχαντιστών

00:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Τρίτος ο Παναθηναϊκός AKTOR, ανέβηκε έβδομος ο Ολυμπιακός

00:00ΚΟΣΜΟΣ

Γκάνα: Ο ψευδοπροφήτης Έμπο Νώε που προέβλεπε καταστροφή του κόσμου τα Χριστούγεννα δεν «έπεσε μέσα» - Οι πιστοί έκαψαν κιβωτό του

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αποδεκατίστηκαν όλα τα στρατόπεδα των τζιχαντιστών» στη Νιγηρία

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Αγοραστές αγοράζουν σπίτια με Τεχνητή Νοημοσύνη - Μεσίτες σε «κίνδυνο»

23:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Πήγε να χάσει δικό του παιχνίδι ο Ολυμπιακός, αλλά κατόρθωσε να φύγει νικητής

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Νοσοκομείο διέκοψε τη λειτουργία του λόγω έλλειψης καυσίμων

23:38LIFESTYLE

Ιβάνκα Τραμπ: Το οικογενειακό άλμπουμ από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές της στο Άσπεν

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στην Εύβοια: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων στην Ερέτρια

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Πύρινη κόλαση από καραμπόλα εν μέσω χιονόπτωσης στην Ιαπωνία: Ένας νεκρός και 26 τραυματίες - Βίντεο

23:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έγκυος η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Άνδρας απείλησε οικογένεια με όπλο ανήμερα Χριστούγεννα - Μία σύλληψη

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Διαδοχικές «καραβιές» μεταναστών στην Κρήτη: Επιχειρήσεις διάσωσης 110 ατόμων από το απόγευμα

22:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η Μονακό πήρε το ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή τζετ στην Άγκυρα: Δύο Γάλλοι μεταξύ των επιβαινόντων της μοιραίας πτήσης

22:23ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Στέφανος: Πώς είναι σήμερα το σημείο που θανατώθηκε - Πού φυλάσσονται τα λείψανά του

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Ζελένσκι δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ» - «Χριστουγεννιάτικο δώρο» το χτύπημα στη Νιγηρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:00LIFESTYLE

Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση με γαλοπούλα και κρασί

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη: Νεκροί οι τρεις ορειβάτες που αγνοούνταν από το πρωί των Χριστουγέννων - Μαζί τους και μια γυναίκα

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του αγνοούμενου πυροσβέστη

18:12LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Χριστούγεννα με την Αντωνά και βίντεο από το υψηλότερο κτίριο του κόσμου

21:36ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γιάννης Ραγκούσης: Παντρεύτηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Χριστουγεννιάτικη πράξη αγάπης ενός ζευγαριού στην Βρετανία: Το «έλα μέσα» για ένα βράδυ σε άστεγο που έμεινε σπίτι τους για 45 χρόνια

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση - Νιγηρία: Τι κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις που διέταξε ο Τραμπ;

17:34LIFESTYLE

Μακόλεϊ Κάλκιν: Η χαμένη παιδικότητα του «Home Alone», η αποξένωση από τον πατέρα του και η ζωή σήμερα

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλλιθέα: Νεκροί δύο άνδρες έπειτα από πυρκαγιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Σύζυγος Άρη Μουγκοπέτρου: «Της έλεγε πράγματα που την τρόμαζαν» και έκανε την καταγγελία, ισχυρίζεται ο δικηγόρος της

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Ζελένσκι δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ» - «Χριστουγεννιάτικο δώρο» το χτύπημα στη Νιγηρία

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίοι μήνες του David Bowie: «Μπορούσες να δεις έναν άνθρωπο με ραγισμένη καρδιά» - Αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο για τον κορυφαίο καλλιτέχνη

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Πύρινη κόλαση από καραμπόλα εν μέσω χιονόπτωσης στην Ιαπωνία: Ένας νεκρός και 26 τραυματίες - Βίντεο

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή τζετ στην Άγκυρα: Δύο Γάλλοι μεταξύ των επιβαινόντων της μοιραίας πτήσης

00:00ΚΟΣΜΟΣ

Γκάνα: Ο ψευδοπροφήτης Έμπο Νώε που προέβλεπε καταστροφή του κόσμου τα Χριστούγεννα δεν «έπεσε μέσα» - Οι πιστοί έκαψαν κιβωτό του

23:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έγκυος η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ

21:26ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 26/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 50 εκατομμύρια ευρώ

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Αντώνης Κοκορίκος

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ αναγνωρίζει τη Σομαλιλάνδη ως ανεξάρτητο κράτος - Καταδικάζει η Τουρκία

13:51WHAT THE FACT

Υγρασία στο σπίτι: Η «πολωνική μέθοδος» για να εξαφανιστεί αμέσως

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ