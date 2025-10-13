Τραμπ για Ιβάνκα: «Πάντρεψα την κόρη μου με Εβραίο...» Το ευχαριστώ στον Τζάρεντ Κούσνερ

Από το βήμα της Κνεσέτ, ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό και σύμβουλό του Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι συνετέλεσαν καθοριστικά στη διαπραγμάτευση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα που κατέστησε δυνατή την επιστροφή των ομήρων.

Οπως είπε άλλωστε από το βήμα της Κνεσέτ -αλλάζοντας λίγο την ομιλία του όπως είπε- πάντρεψε την κόρη του με τον Κούσνερ που είναι Εβραίος. Νωρίτερα, η κόρη του Ιβάνκα εθεάθη νωρίτερα να αγκαλιάζει τον πατέρα της κατά την άφιξή του στο Ισραήλ, λίγο πριν από την ομιλία του στην Κνεσέτ και τη συνάντηση με τις οικογένειες των ομήρων που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς. Φωτογραφήθηκε να χαιρετά τον Ντόναλντ Τραμπ καθώς κατέβαινε από το Air Force One στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν σήμερα το πρωί, φιλώντας τον στο μάγουλο και αγκαλιάζοντάς τον.

Η Ιβάνκα βρίσκεται στο Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο, ακούστηκαν συνθήματα «Ευχαριστώ, Τραμπ» σε μια συγκέντρωση στο Τελ Αβίβ. Και σήμερα στην Κνεσέτ τόσο η Ιβάνκα όσο και ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ καταχειροκροτήθηκαν από Ισραηλινούς πολιτικούς

Μετά την επιτυχημένη διαπραγμάτευση ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, κατά την οποία η τρομοκρατική ομάδα συμφώνησε να παραδώσει τους ομήρους που είχε συλλάβει στις 7 Οκτωβρίου του 2023, η Ιβάνκα είπε στο πλήθος του Τελ Αβίβ: «Η επιστροφή κάθε ομήρου δεν είναι μόνο μια στιγμή επιστροφής στην πατρίδα και ανακούφισης, είναι ένας θρίαμβος της πίστης, του θάρρους και της κοινής μας ανθρωπιάς».

«Προσευχόμαστε, και τόσοι πολλοί άνθρωποι εργάζονται τόσο σκληρά... τόσο σκληρά για να διασφαλίσουν ότι η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα θεραπείας για όλους σας. «Μια εβδομάδα θεραπείας καθώς ξεκινάμε το επόμενο κεφάλαιο, το οποίο, αν θέλει ο Θεός, μετά από πολύ καιρό, θα είναι μια διαρκής ειρήνη». Η Ιβάνκα έφερε επίσης ένα μήνυμα από τον πατέρα της, τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. «Σας βλέπει, σας ακούει, στέκεται μαζί σας, πάντα», είπε στο πλήθος υπό θερμές ζητωκραυγές.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, 44 ετών, βασικό μέλος της διαπραγμαυτικής ομάδας, μίλησε επίσης στο πλήθος. «Το να βλέπω αυτές τις φρικτές πράξεις με σόκαρε βαθιά και δεν θα είμαι ποτέ ο ίδιος», είπε ο Τζάρεντ για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου του 2023.

«Αντί να μιμηθείτε τη βαρβαρότητα του εχθρού, επιλέξατε να είστε εξαιρετικοί, επιλέξατε να υπερασπιστείτε τις αξίες που πρεσβεύετε και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος που είμαι φίλος του Ισραήλ, κάποιος που υποστηρίζει το Ισραήλ και κάποιος που αγωνίζεται πολύ σθεναρά για να δει το Ισραήλ να επιβιώνει και να βλέπει το μέγιστο των δυνατοτήτων του».

Ευχαρίστησε επίσης τους «καταπληκτικούς στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων». «Χωρίς τον ηρωισμό, τη λαμπρότητα και τη γενναιότητά τους, αυτή η συμφωνία δεν θα ήταν δυνατή, γι' αυτό θέλω πραγματικά να τους αποτίσω ένα μεγάλο φόρο τιμής», είπε. Ο Τζάρεντ είπε ότι ελπίζει ότι αυτή η συμφωνία θα κάνει τον κόσμο πιο «ειρηνικό», θα βοηθήσει στην «οικοδόμηση γεφυρών κατανόησης» και στην «εξάλειψη του μίσους».

Αν και ανέλαβε ενεργό ρόλο στην τελευταία προεδρία του πατέρα της, η Ιβάνκα δεν εργάζεται πλέον για τον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ.