Μπαρτζώκας: «Έχουμε μεγάλη βελτίωση – Είναι η δουλειά μας και πρέπει να τη χαρούμε»

Εκτός έδρας αναμέτρηση με την Βίρτους Μπολόνια και ο Ολυμπιακός να «καίγεται» για νίκη στη Euroleague. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας λίγο πριν το ταξίδι της αποστολής για την Ιταλία, μίλησε για το ματς και ξεκαθάρισε πως η ομάδα του βελτιώνεται.

Αναλυτικά:

Για το ταξίδι την ημέρα των Χριστουγέννων: «Δεν διαπίστωσα κάποια αδιαφορία ή πνευματική κόπωση στην προπόνηση. Νομίζω ότι παίκτες που βρίσκονται πολλά χρόνια σε αυτό το επίπεδο είναι συνειδητοποιημένοι. Είναι σίγουρα μια μέρα που όλοι θέλουν να είναι με τις οικογένειες τους αλλά αυτή είναι η δουλειά μας και πρέπει να τη χαρούμε».

Για το παιχνίδι κόντρα στη Βίρτους: «Έχουμε μεγάλη βελτίωση, στα τελευταία ματς έχουμε σκοράρει 101 πόντους με περισσότερες ασίστ, δημιουργώντας περισσότερα ανοιχτά spot-up και θέλουμε να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε σε αυτό το κομμάτι. Αν παίξουμε με ένταση αμυντικά και σε επίθεση κυκλοφορήσουμε την μπάλα, νομίζω θα έχουμε τύχη να κερδίσουμε. Είμαστε νωρίς, σε κάθε περίπτωση, κάθε νίκη είναι σημαντική. Όσες περισσότερες νίκες κάνουμε, είναι σημαντικό. Πάντα η προσέγγιση είναι ένα παιχνίδι τη φορά»

Για τον Μόντε Μόρις: «Είναι πολύ καλύτερα ο Μόντε Μόρις. Είμαστε ευχαριστημένοι, έχει μεγάλη προσαρμογή καις την τακτική μας, είναι έξυπνος και έμπειρος και μας ανεβάζει ένα επίπεδο»