Στέφανος Τσιτσιπάς: Ιστορικό χαμηλό! Εκτός Top-40, έπειτα από οκτώ χρόνια

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε… ελεύθερη πτώση στην παγκόσμια κατάταξη, με αποτέλεσμα να βρεθεί εκτός Top-40, έπειτα από τον Μάιο του 2018.

Ο Έλληνας τενίστας βρίσκεται πλέον στο Νο43 με 1.085 βαθμούς.

Η υποχώρηση του Τσιτσιπά οφείλεται στον πρόωρο αποκλεισμό του από το τουρνουά του Ντουμπάι, όπου ηττήθηκε στον πρώτο γύρο από τον Ούγκο Ουμπέρ.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ο Έλληνας τενίστας να μείνει εκτός Top 40 για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια και πιο συγκεκριμένα από τον Μάιο του 2018.

Κατά τα λοιπά, δεν σημειώθηκαν αλλαγές στην κορυφή της κατάταξης, με τον Κάρλος Αλκαράθ να διατηρεί σαφές προβάδισμα με 13.550 βαθμούς έναντι του Γιανίκ Σίνερ (10.400), ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει για ακόμη μία εβδομάδα ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Το Top-10 της παγκόσμιας κατάταξης

  1. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 13.150 βαθμοί
  2. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 10.400
  3. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 5.280
  4. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 4.555
  5. Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) 4.405
  6. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 4.235
  7. Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 4.220
  8. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 4.010
  9. Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς) 3.950
  10. Αλεξ Μπούμπλικ (Καζακστάν) 3.405
