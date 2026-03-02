ΠΑΣΟΚ: Παραβιάζει το διεθνές δίκαιο η επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Με νέα παρέμβαση το ΠΑΣΟΚ κρίνει ότι η επίθεση που εξαπέλυσαν από κοινού Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου, μετά την αρχική ανακοίνωση που δεν αναφερόταν στη νομιμότητα της επέμβασης.

Σε δήλωσή του ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος τονίζει ότι πλέον υπάρχει το ενδεχόμενο περιφερειακής ανάφλεξης και ξεκαθαρίζει ότι το αυταρχικό καθεστώς του Ιράν «έχει επί πολλές δεκαετίες αποτελέσει σοβαρή εστία κινδύνων για την ευρύτερη περιοχή, ενώ έχει διαχρονικά και συστηματικά καταπιέσει τον ιρανικό λαό παραβιάζοντας θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες».

Ωστόσο, όπως τονίζει, «η προληπτική επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, χωρίς προηγούμενη απόφαση του ΟΗΕ, συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου, όπως επισημαίνει ήδη ο ΓΓ του ΟΗΕ».

Παράλληλα σημειώνει ότι δεν υπάρχει στον ορίζοντα κάποια ξεκάθαρη στρατηγική επιχειρησιακής ή πολιτικής εξόδου από την παρούσα κρίση.

Σε ό,τι αφορά την ΕΕ και τον ρόλο της Ελλάδας, ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι αναδεικνύεται «η ανάγκη για συνεκτική Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ, για μια ενιαία ευρωπαϊκή προσέγγιση και απάντηση στις διεθνείς προκλήσεις».

«Η Ελλάδα, ως κράτος-μέλος ΕΕ και μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ, οφείλει να μείνει σταθερά προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία για την ειρηνική επίλυση των διαφορών, με διπλωματικά μέσα», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ.

«Η διπλωματία ήταν και παραμένει η μόνη οδός για την ειρήνη, τη σταθερότητα, την πυρηνική ασφάλεια και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή. Η διεθνής κοινότητα οφείλει να αναλάβει στέρεες και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες για την άμεση ειρήνευση και σταθεροποίηση, καθώς και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τον έλεγχο και τον περιορισμό των πυρηνικών προγραμμάτων της Τεχεράνης», αναφέρει στη δήλωσή του ο κ. Μάντζος εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ.

