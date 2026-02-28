ΠΑΣΟΚ για βομβαρδισμό Ιράν: «Η Ελλάδα να στηρίξει κάθε πρωτοβουλία στην κατεύθυνση της ειρήνευσης»

Οι πρώτες πολιτικές αντιδράσεις στην εξελισσόμενη νέα κρίση στη Μέση Ανατολή.

Αντώνης Ρηγόπουλος

Eurokinissi
Οι ραγδαίες εξελίξεις που προκαλεί ο βομβαρδισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, καθώς και το ενδεχόμενο αντιποίνων εκ μέρους της Τεχεράνης, προκάλεσαν την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο μέσω δήλωσης του υπεύθυνου ΚΤΕ Εξωτερικών του κόμματος, Δημήτρη Μάντζου, τονίζει ότι ο εξελίξεις αυτές «προκαλούν έντονη ανησυχία και επιτείνουν τη δεδομένη αβεβαιότητα σε μια από τις πιο ταραγμένες περιοχές του πλανήτη».

«Η διεθνής κοινότητα, όπως εκφράζεται από τους διεθνείς οργανισμούς, οφείλει να καλέσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε αυτοσυγκράτηση και την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», τονίζει ο κ. Μάντζος.

Αναφορικά με τον ρόλο της Ελλάδας το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «η Ελλάδα, ως Μη Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και Κράτος-Μέλος της ΕΕ, οφείλει να στηρίξει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία για την ενεργοποίηση της διεθνούς κοινότητας προς την κατεύθυνση της ειρήνευσης και της σταθερότητας».

«Οφείλει δε, άμεσα, να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες και να προετοιμαστεί κατάλληλα για τις ενδεχόμενες συνέπειες της κρίσης σε γεωπολιτικό, οικονομικό και ενεργειακό επίπεδο», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

