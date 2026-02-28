Ιράν: Νεκροί ο σύμβουλος του Χαμενεϊ, Αλί Σαμχάνι και ο αρχηγός του στρατού Αμίρ Χαταμί

Το Ισραηλινό Channel 12 ανέφερε ότι ένας από τους στόχους των αεροπορικών επιδρομών σήμερα το πρωί ήταν ο Αλί Σαμχάνι σύμβουλος του Χαμενεϊ και υπεύθυνος για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Ali Shamkhani, Nuclear advisor of Khamebei has reportedly been killed in the airstrikes - israeli media pic.twitter.com/NyHYcoVmj5 — SILENT BRIEF (@SilentBriefHQ) February 28, 2026

Σύμφωνα με τα ισραηλινά Μέσα, ο αρχηγός του στρατού του Ιράν, Αμίρ Χαταμί, σκοτώθηκε επίσης σήμερα σε επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Όπως μεταδίδεται, «ο Αμίρ Χατάμι, αρχηγός του στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, έχει εξοντωθεί», χωρίς ωστόσο να υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις που να επιβεβαιώνουν την πληροφορία.

«Ο Αρχηγός του Ιρανικού Στρατού, Υποστράτηγος Αμίρ Χαταμί , βρίσκεται σε απόλυτη ασφάλεια και εκτελεί τα καθήκοντά του» ανέφεραν αμέσως μετά οι Ιρανοί, διαψεύδοντας την είδηση για τη δολοφονία του.

Major General Amir Hatami, Commander-in-Chief of Iran’s Army, is in full health and continues to lead the forces, ISNA reports, dismissing rumors of his death. pic.twitter.com/Z0jpE72M9N — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας του Ιράν, έχει εξουδετερωθεί κατά τη διάρκεια των επιθέσεων. Ο Mohseni-Ejei προηγουμένως επέβλεπε το δικαστικό σύστημα του Ιράν, το οποίο έχει αντιμετωπίσει διεθνή κριτική για τις σκληρές ποινές που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της καταστολής των διαμαρτυριών. Σύμφωνα με πληροφορίες επέβαλε τη θανατική ποινή σε χιλιάδες διαδηλωτές.