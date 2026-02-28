Ιράν: Νεκροί ο σύμβουλος του Χαμενεϊ, Αλί Σαμχάνι και ο αρχηγός του στρατού Αμίρ Χαταμί
Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Αλί Σαμχάνι, σύμβουλος του Χαμενεϊ και υπεύθυνος για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν σκοτώθηκε στις αεροποιρικές επιδρομές σήμερα το πρωί, όπως επίσης και ο αρχιστράτηγος του ιρανικού στρατού Αμίρ Χαταμί. Ο Αρχηγός του Ιρανικού Στρατού βρίσκεται σε απόλυτη ασφάλεια και εκτελεί τα καθήκοντά του, ανακοίνωσε η Τεχεράνη
Το Ισραηλινό Channel 12 ανέφερε ότι ένας από τους στόχους των αεροπορικών επιδρομών σήμερα το πρωί ήταν ο Αλί Σαμχάνι σύμβουλος του Χαμενεϊ και υπεύθυνος για το πυρηνικό πρόγραμμα.
Σύμφωνα με τα ισραηλινά Μέσα, ο αρχηγός του στρατού του Ιράν, Αμίρ Χαταμί, σκοτώθηκε επίσης σήμερα σε επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Όπως μεταδίδεται, «ο Αμίρ Χατάμι, αρχηγός του στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, έχει εξοντωθεί», χωρίς ωστόσο να υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις που να επιβεβαιώνουν την πληροφορία.
«Ο Αρχηγός του Ιρανικού Στρατού, Υποστράτηγος Αμίρ Χαταμί , βρίσκεται σε απόλυτη ασφάλεια και εκτελεί τα καθήκοντά του» ανέφεραν αμέσως μετά οι Ιρανοί, διαψεύδοντας την είδηση για τη δολοφονία του.
Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας του Ιράν, έχει εξουδετερωθεί κατά τη διάρκεια των επιθέσεων. Ο Mohseni-Ejei προηγουμένως επέβλεπε το δικαστικό σύστημα του Ιράν, το οποίο έχει αντιμετωπίσει διεθνή κριτική για τις σκληρές ποινές που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της καταστολής των διαμαρτυριών. Σύμφωνα με πληροφορίες επέβαλε τη θανατική ποινή σε χιλιάδες διαδηλωτές.