Τραμπ: «Το Ιράν προσπάθησε να παρέμβει στις εκλογές των ΗΠΑ το 2020 και το 2024»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε ένα άρθρο νωρίς το Σάββατο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγορώντας το Ιράν ότι προσπάθησε να παρέμβει για να τον εμποδίσει να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2020 και το 2024.

Ο Τραμπ δημοσίευσε τον τίτλο του άρθρου, ο οποίος συνδέει τις φερόμενες προσπάθειες του Ιράν για παρέμβαση στις εκλογές με τις τελευταίες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

«Το Ιράν προσπάθησε να παρέμβει στις εκλογές του 2020 και του 2024 για να σταματήσει τον Τραμπ και τώρα αντιμετωπίζει νέο πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε ο Τραμπ, παραπέμποντας στο άρθρο της ιστοσελίδας Just the News.

«Το ιρανικό καθεστώς προσπάθησε να υπονομεύσει την επανεκλογή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το 2020, με τον Τζο Μπάιντεν να αναδεικνύεται νικητής, και στη συνέχεια διπλασίασε τις προσπάθειές του το 2024 μέσω μιας σειράς προσπαθειών ανάμειξης στις εκλογές, ακόμη και απόπειρας δολοφονίας το 2024.

Ο Τραμπ κέρδισε τις τελευταίες εκλογές. Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ σύντομα χτύπησαν στην καρδιά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και ο πόλεμος τώρα διαφαίνεται για άλλη μια φορά, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν κοινή επίθεση το Σάββατο εναντίον της Τεχεράνης. Οι προσπάθειες του Ιράν να σταματήσει τον Τραμπ το 2020 και το 2024 ίσως δεν προκαλούν έκπληξη, δεδομένου του σταθερού μότο του Τραμπ ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Πριν από τις επιθέσεις του Σαββάτου, ο αμερικανικός στρατός μετέφερε σημαντικά στρατιωτικά μέσα στην περιοχή, αλλά ο Τραμπ επέμεινε ότι θα προτιμούσε να συνάψει συμφωνία με το ιρανικό καθεστώς» αναφέρει μεταξύ άλλων το άρθρο.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, το Υπουργείο Δικαιοσύνης απήγγειλε κατηγορίες σε τρία μέλη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν για επιτυχή χειραγώγηση της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ. Ο Γενικός Εισαγγελέας Μέρικ Γκάρλαντ δήλωσε τότε ότι οι κυβερνο-επιθέσεις του Ιράν είχαν γίνει ολοένα και πιο επιθετικές πριν από τις εκλογές.