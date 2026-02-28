Τραμπ: «Το Ιράν προσπάθησε να παρέμβει στις εκλογές των ΗΠΑ το 2020 και το 2024»

Ο Τραμπ σε νέα του ανάρτηση κατηγόρησε το Ιράν ότι προσπαθεί να παρέμβει στις εκλογές των ΗΠΑ

Επιμέλεια - Newsbomb

Τραμπ: «Το Ιράν προσπάθησε να παρέμβει στις εκλογές των ΗΠΑ το 2020 και το 2024»

O Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκφωνεί την ομιλία του για την κατάσταση του Έθνους

ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε ένα άρθρο νωρίς το Σάββατο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγορώντας το Ιράν ότι προσπάθησε να παρέμβει για να τον εμποδίσει να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2020 και το 2024.

Ο Τραμπ δημοσίευσε τον τίτλο του άρθρου, ο οποίος συνδέει τις φερόμενες προσπάθειες του Ιράν για παρέμβαση στις εκλογές με τις τελευταίες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

trump.jpg

«Το Ιράν προσπάθησε να παρέμβει στις εκλογές του 2020 και του 2024 για να σταματήσει τον Τραμπ και τώρα αντιμετωπίζει νέο πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε ο Τραμπ, παραπέμποντας στο άρθρο της ιστοσελίδας Just the News.

«Το ιρανικό καθεστώς προσπάθησε να υπονομεύσει την επανεκλογή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το 2020, με τον Τζο Μπάιντεν να αναδεικνύεται νικητής, και στη συνέχεια διπλασίασε τις προσπάθειές του το 2024 μέσω μιας σειράς προσπαθειών ανάμειξης στις εκλογές, ακόμη και απόπειρας δολοφονίας το 2024.

Ο Τραμπ κέρδισε τις τελευταίες εκλογές. Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ σύντομα χτύπησαν στην καρδιά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και ο πόλεμος τώρα διαφαίνεται για άλλη μια φορά, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν κοινή επίθεση το Σάββατο εναντίον της Τεχεράνης. Οι προσπάθειες του Ιράν να σταματήσει τον Τραμπ το 2020 και το 2024 ίσως δεν προκαλούν έκπληξη, δεδομένου του σταθερού μότο του Τραμπ ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Πριν από τις επιθέσεις του Σαββάτου, ο αμερικανικός στρατός μετέφερε σημαντικά στρατιωτικά μέσα στην περιοχή, αλλά ο Τραμπ επέμεινε ότι θα προτιμούσε να συνάψει συμφωνία με το ιρανικό καθεστώς» αναφέρει μεταξύ άλλων το άρθρο.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, το Υπουργείο Δικαιοσύνης απήγγειλε κατηγορίες σε τρία μέλη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν για επιτυχή χειραγώγηση της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ. Ο Γενικός Εισαγγελέας Μέρικ Γκάρλαντ δήλωσε τότε ότι οι κυβερνο-επιθέσεις του Ιράν είχαν γίνει ολοένα και πιο επιθετικές πριν από τις εκλογές.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:36ΚΟΣΜΟΣ

Οι στρατοί Ισραήλ - Ιράν σε αριθμούς: Οι στρατιωτικές δυνατότητες τους σε ξηρά, θάλασσα και αέρα

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εξωτερικών: Ενεργοποιήθηκε τηλεφωνική γραμμή για προξενική αρωγή στους Έλληνες μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Το Ιράν προσπάθησε να παρέμβει στις εκλογές των ΗΠΑ το 2020 και το 2024»

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Είπε στην αστυνομία πριν από 55 χρόνια ότι σκότωσε ένα νήπιο - Γιατί ο νόμος δεν τον αγγίζει σήμερα

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Ναυτιλίας: Σε επιφυλακή και επικοινωνία με τα ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Xάος, πανικός, αλλά και ζητωκραυγές στην Τεχεράνη μετά τις επιθέσεις - «Νιώθουμε σαν να παίζουμε σε ταινία τρόμου»

13:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Δεν σταματάμε, η προστασία της δημόσιας υγείας δεν είναι διαπραγματεύσιμη»

13:03ΚΟΣΜΟΣ

Πού είναι ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ - Με 7 πυραύλους χτύπησαν το γραφείο του στην Τεχεράνη

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πορεία για τα Τέμπη: 96 προσαγωγές στην Ερμού - Εντοπίστηκε ναυτική φωτοβολίδα και μολότοφ

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Χάος και πανικός στην Τεχεράνη: Μαρτυρίες από τους δρόμους της ιρανικής πρωτεύουσας

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ενεργοποιήθηκε ξανά η «Σφεντόνα του Δαβίδ» - Ποιο είναι το υπερόπλο της Ιερουσαλήμ

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Μισθοί τότε και τώρα: Η μισθοδοσία του 1988 που άνοιξε συζήτηση για την αγοραστική δύναμη

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Συλλαλητήρια: Κρατήθηκε γιος θύματος στα Προπύλαια και έπειτα αφέθηκε ελεύθερος

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Ένας νεκρός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από την ιρανική πυραυλική επίθεση - «Είναι δειλή πράξη»

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Ασλανίδης- Τέμπη: «Τίποτα και κανένας δεν έχει ξεχαστεί, όπως και η απαίτηση για φως και Δικαιοσύνη»

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Η χώρα με την υψηλότερη ποιότητα ζωής για το 2026

12:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μενδώνη για φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής: «Είναι πλέον κτήμα του Ελληνικού Δημοσίου»

12:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Εξασφάλισε εξτρα εισιτήρια από τον Βόλο! – Η ανακοίνωση της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ

12:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ισραήλ: Διακόπτεται το πρωτάθλημα, στον «αέρα» το Μακάμπι - Χάποελ για τη Euroleague

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Τσίκας στο Newsbomb: «Ανατροπή του καθεστώτος χωρίς χερσαία επίθεση, δεν υφίσταται - Οι ΗΠΑ δεν έχουν εμπλακεί ακόμη για τα καλά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:24ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ξεκίνησε επιθέσεις στην Τεχεράνη - Κοινή δράση με τις ΗΠΑ επιβεβαιώνουν πηγές απί το Τελ Αβίβ - Θα είναι εκτεταμένα τα χτυπήματα, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι -LIVE εικόνα

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πώς γίνονται εργασίες ακόμη και αν δεν συμφωνήσουν όλοι οι ένοικοι

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Xάος, πανικός, αλλά και ζητωκραυγές στην Τεχεράνη μετά τις επιθέσεις - «Νιώθουμε σαν να παίζουμε σε ταινία τρόμου»

10:24ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG - Τέμπη, 3 χρόνια μετά - 40.000 κόσμος στην πλατεία Συντάγματος - Συλλαλητήρια σε πολλές πολεις

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νεκροί ο σύμβουλος του Χαμενεϊ, Αλί Σαμχάνι και ο αρχηγός του στρατού Αμίρ Χαταμί - Ποιοι αξιωματούχοι «εξουδετερώθηκαν»

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πορεία για τα Τέμπη: 96 προσαγωγές στην Ερμού - Εντοπίστηκε ναυτική φωτοβολίδα και μολότοφ

07:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Το τεράστιο πρόβλημα του Παναθηναϊκού που έλυσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ενεργοποιήθηκε ξανά η «Σφεντόνα του Δαβίδ» - Ποιο είναι το υπερόπλο της Ιερουσαλήμ

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν «χτύπησε» το κέντρο υπηρεσιών του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν - Όλες οι βάσεις των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα σημεία «στόχος» στο Ιράν - Χάρτης με τις περιοχές που χτύπησαν οι ΗΠΑ

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Ένας νεκρός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από την ιρανική πυραυλική επίθεση - «Είναι δειλή πράξη»

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

13:03ΚΟΣΜΟΣ

Πού είναι ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ - Με 7 πυραύλους χτύπησαν το γραφείο του στην Τεχεράνη

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 27/2/26: Ένα τυχερό δελτίο κερδίσει 74,8 εκατ. ευρώ

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Συλλαλητήρια: Κρατήθηκε γιος θύματος στα Προπύλαια και έπειτα αφέθηκε ελεύθερος

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Αμαζόνιος: Το νεογέννητο αγοράκι που διασώζει φυλή... τριών γυναικών από την εξαφάνιση

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικη «πρεμιέρα» τον Μάρτη - Ο αντικυκλώνας φέρνει ηλιοφάνεια και άνοδο θερμοκρασίας

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Χάος και πανικός στην Τεχεράνη: Μαρτυρίες από τους δρόμους της ιρανικής πρωτεύουσας

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Το Ιράν προσπάθησε να παρέμβει στις εκλογές των ΗΠΑ το 2020 και το 2024»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ