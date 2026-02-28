Τα καλύτερα σημεία για κολύμπι το καλοκαίρι του 2026 - H Ελλάδα με 6 στο Top 10

Μπαίνοντας σιγά σιγά στην Άνοιξη, οι καλοκαιρινές διακοπές αρχίζουν να προγραμματίζονται.

Το παραδεισένιο σκηνικό, περιλαμβάνει κολύμπι σε κρυστάλλινα νερά, αλλά η ποιότητά τους, είναι εκείνη που για πολλούς αποτελεί παράγοντα επιλογής, που καμιά φορά μπορεί να χαλάσει τις διακοπές σας.

Μια νέα μελέτη αποκάλυψε τα καλύτερα σημεία κολύμβησης στην Ευρώπη για το καλοκαίρι του 2026 με τις ακτές της Μεσογείου να κυριαρχούν, προσφέροντας εξαιρετικές ετήσιες συνθήκες κολύμβησης.

Στη λίστα, η κυριαρχία της Ελλάδας είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς στους 10 top προορισμούς, καταλαμβάνει τις 6 θέσεις, με μία σχεδόν άγνωστη ιταλική να είναι στην κορυφή.

Εδώ είναι οι κορυφαίοι προορισμοί της Ευρώπης με τις καλύτερες ετήσιες συνθήκες για κολύμπι στη θάλασσα...

1. Sperlonga, Ιταλία

Αναλύοντας δεδομένα με μερικές από τις καλύτερες συνθήκες κολύμβησης, σύμφωνα με διεθνή έρευνα της CV Villas που αξιολόγησε περισσότερους από 100 παραθαλάσσιους προορισμούς παγκοσμίως, ανέδειξε πρώτη τη Sperlonga στην Ιταλία, στην επαρχία Latina, περίπου στα μισά του δρόμου μεταξύ Ρώμης και Νάπολης.

2. Cefalù, Ιταλία

Ο νορμανδικός καθεδρικός ναός του Cefalu στη βόρεια Σικελία, που χρονολογείται από τον 12ο αιώνα. Οι Νορμανδοί κατέκτησαν τη Σικελία κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα και ίδρυσαν ένα βασίλειο που μέχρι σήμερα γοητεύει τόσο τους μελετητές όσο και τους τουρίστες για τη συγχώνευση των πολιτισμών της Βόρειας Ευρώπης και του Ισλάμ AP/Cain Burdeau

Το Cefalu στη Σικελία έρχεται στη δεύτερη θέση, μια ιστορική παραθαλάσσια πόλη δημοφιλής στους ντόπιους.

Η κύρια αμμώδης παραλία (Spiaggia di Cefalù) βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, αλλά στις γύρω περιοχές υπάρχουν πολλές πιο ήσυχες επιλογές.

3. Costa Adeje, Ισπανία

Η Costa Adeje, ένα πολυτελές θέρετρο στη νότια ακτή, καταλαμβάνει την τρίτη θέση.

Βρίσκεται στον δημοφιλή προορισμό της Τενερίφης.

4. Villefranche-sur-Mer, Γαλλία

Το Villefranche-sur-Mer στη Γαλλία ακολουθεί στην τέταρτη θέση.

Μακριά από τα πλήθη και τους τουρίστες της Νίκαιας, αυτό το παραθαλάσσιο θέρετρο είναι δημοφιλές στους Γάλλους, με εστιατόρια και εξαιρετικά σημεία για κολύμπι.

Διαθέτει επίσης μια παλιά πόλη.

5. Ελούντα, Kρήτη

Kόλπος της Ελούντας Eurokinissi

Το πολυτελές θέρετρο Ελούντα έρχεται στην πέμπτη θέση της κατάταξης.

Είναι γνωστό για την αυθεντική του γοητεία, τα καταπληκτικά μέρη για κολύμπι και τις εξαιρετικές δυνατότητες για καταδύσεις, με μια κριτική στο Tripadvisor να αναφέρει: «Είναι πραγματικά όμορφο και δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεται σε απομακρυσμένη τοποθεσία».

6. Makarska, Κροατία

Στην έκτη θέση βρίσκεται η Makarska της Κροατίας, μια δημοφιλής πόλη-λιμάνι γνωστή για τις παραλίες με βότσαλο.

Η κύρια γοητεία εδώ είναι το κολύμπι, με κρυστάλλινα νερά, χαρακτηριστικά κόλπου σε σχήμα πετάλου, παραλίες με λευκά βότσαλα και έναν πολυσύχναστο χώρο περιπάτου.

6. Βαρκελώνη, Ισπανία

Στην έκτη θέση βρίσκεται η Βαρκελώνη στην Καταλονία.

Ένα πλεονέκτημα της κολύμβησης στη Βαρκελώνη είναι το πόσο προσβάσιμες είναι οι παραλίες, που εκτείνονται από το κέντρο της πόλης - όπως η Μπαρτσελονέτα.

Η Βαρκελώνη, στην Ισπανία, κατατάχθηκε επίσης πρόσφατα ως ο πιο πολυφωτογραφημένος προορισμός στην Ευρώπη με 77.112.126 αναρτήσεις στο Instagram συνολικά - και η παραλία είναι πρωταγωνίστρια.

7. Γάιος - Παξοί

Ο Γάιος στην Ελλάδα - το κύριο λιμάνι των Παξών - έρχεται στην έβδομη θέση.

Είναι ένα όμορφο λιμάνι, με εξαιρετικές συνθήκες νερού για κολύμπι.

Είναι επίσης πολύ δημοφιλές για μια ημερήσια εκδρομή από κοντινά νησιά.

7. Χανιά - Κρήτη

Στην έβδομη θέση της κατάταξης βρίσκονται τα Χανιά.

Τα Χανιά φιλοξενούν μια από τις ευρέως αναγνωρισμένες καλύτερες παραλίες στον κόσμο, το Ελαφονήσι - που περιγράφεται ως «οι Μαλδίβες της Ευρώπης».

8. Πύλος - Πελοπόννησος

ΠΥΛΟΣ Eurokinissi

Η Πύλος στην Πελοπόννησο.

Κάποιοι έχουν περιγράψει την πόλη ως «μπαίνοντας σε μια καρτ ποστάλ» και με τον συνδυασμό μιας όμορφης πόλης και της θέας στον ωκεανό, είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί.

Εκτός από το κολύμπι, υπάρχουν πολλά να κάνετε εδώ, συμπεριλαμβανομένης μιας επίσκεψης στο Νέο Κάστρο της Πύλου, για λίγη ιστορία και πολιτισμό.

9. Κως, Ελλάδα

Η παραλία του Αγίου Θεολόγου στο νησί της Κω, ένα υπέροχο σημείο για κολύμπι

Η Κως φημίζεται για τις αμμώδεις παραλίες της και την έντονη νυχτερινή ζωή - και κατατάσσεται επίσης στην ένατη θέση για κολύμπι.

Για τους λάτρεις της ιστορίας, είναι το σπίτι του Ιπποκράτη, πατέρα της ιατρικής, και το νησί έχει πολλούς αρχαιολογικούς χώρους για εξερεύνηση.

Είναι ιδανικό και για τους λάτρεις της φύσης, με βόλτες με ποδήλατο και περιπάτους για εξερεύνηση.

10. Σκιάθος - Σποράδες

Το παλιό λιμάνι και η πόλη της Σκιάθου στις Σποράδες

Το top 10 συμπληρώνει η Σκιάθος στην Ελλάδα, γνωστή για τις περισσότερες από 60 αμμώδεις παραλίες για να δοκιμάσετε.

Η πιο διάσημη παραλία είναι η παραλία Κουκουναριές, που περιβάλλεται από πεύκα - αν και, φυσικά, μπορεί να έχει πολύ κόσμο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Δεν θα σας πάρει πολύ χρόνο στο νησί για να βρείτε ένα υπέροχο εστιατόριο ή κοκτέιλ μπαρ.

Στις επόμενες θέσεις για το Top 15 βρίσκονται:

11. Κορσική, Γαλλία

12. Ντουμπρόβνικ, Κροατία

13. Αντίμπ, Γαλλία

14. Κάπρι, Ιταλία

15. Σπλιτ, Κροατία