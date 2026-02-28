ΗΠΑ – Ισραήλ: Δεν γίνεται αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν χωρίς χερσαίες δυνάμεις και αποστασίες

Τι λέει καθηγητής του Πανεπιστημίου King’s College και ο πρώην πρέσβης της Βρετανίας στο Ιράν

Εύη Απολλωνάτου

ΗΠΑ – Ισραήλ: Δεν γίνεται αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν χωρίς χερσαίες δυνάμεις και αποστασίες
ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο στόχαστρο των αμερικανικών και ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν είναι ξεκάθαρα η αλλαγή του καθεστώτος των μουλάδων. Η Ουάσινγκτον φαίνεται ότι εκτιμά ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να επιτεθεί για να «εκθρονίσει» τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Ωστόσο οι εναέριες επιχειρήσεις και τα πλήγματα κατά στρατιωτικών στόχων στο Ιράν ακόμη κι αν οδηγήσουν στον θάνατο δεκάδες πολιτικούς και διοικητές των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων δεν έχουν την ικανότητα να πετύχουν την κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος.

Ο Αντρέας Κριγκ, αναπληρωτής καθηγητής σε θέματα ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο King’s College του Λονδίνου εξήγησε ότι το «βασικό στοιχείο» που λείπει από τα σχέδια του Ισραήλ και των ΗΠΑ για αλλαγή καθεστώτος είναι τα χερσαία στρατεύματα. Το Ισραήλ φαίνεται ότι πιστεύει πώς αν κινητοποιηθεί ένα κομμάτι του ιρανικού πληθυσμού το καθεστώς θα καταρρεύσει.

«Οι Ισραηλινοί πιστεύουν ότι μπορούν να κινητοποιήσουν έναν πολύ αποξενωμένο και αγανακτισμένο ιρανικό πληθυσμό να αναλάβει δράση εναντίον του δικού του καθεστώτος. Δεν βλέπω κανένα τρόπο να συμβεί αυτό, επειδή δεν υπάρχει μια συνεκτική, ενοποιημένη αντιπολίτευση ή όπλα που να διανέμονται», δήλωσε στο Al Jazeera ο Κριγκ.

Και συνέχισε: «Ουσιαστικά, πρόκειται για μια εκστρατεία που διεξάγεται εξ αποστάσεως με αεροπορική δύναμη και που μπορεί να οδηγήσει σε αποδυνάμωση του καθεστώτος. Αλλά στην πραγματικότητα, χωρίς την κατάληψη και διατήρηση εδαφών, δεν υπάρχει κανένας τρόπος το καθεστώς να καταρρεύσει και να εξαφανιστεί».

Ο καθηγητής εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ αφού πετύχουν τους τωρινούς στρατιωτικούς στόχους τους δεν θα έχουν δυνάμεις για να συνεχίσουν και αυτό «πιθανότατα θα συμβεί σε λίγες ημέρες». Πράγματι πριν από μερικές ημέρες πληροφορίες στον διεθνή Τύπο ανέφεραν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις μπορούν να συνεχίσουν τις εναέριες επιθέσεις και την εμπλοκή στην περιοχή για περίπου μία εβδομάδα.

Ισραήλ μαχητικά αεροσκάφη

«Απέχει πολύ η αλλαγή καθεστώτος»

Ο πρώην πρέσβης της Βρετανίας στο Ιράν, Ρομπ Μακέρ είπε στο Sky News χαρακτήρισε την στρατιωτική δράση ΗΠΑ – Ισραήλ ως «εξαιρετικά φιλόδοξο ρίσκο».

Ο Ρομπ Μακέρ εξήγησε ότι η στρατιωτική επιτυχία των ΗΠΑ και του Ισραήλ είναι εφικτή, δηλαδή το να πετύχει να εξοντώσει υψηλόβαθμα στελέχη του ιρανικού καθεστώτος και να θέσει εκτός μάχης ζωτικής σημασίας στρατιωτικές υποδομές. Ο πρώην πρέσβης, όμως, εκτίμησε ότι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι μακριά.

«Είναι πολύ σαφές ότι αυτή η στρατιωτική δράση δεν αφορά μόνο τους πυρηνικούς πυραύλους (…) αλλά προσπαθεί πολύ σαφώς και ρητά να αλλάξει το καθεστώς και να ενθαρρύνει το ιρανικό καθεστώς να εξεγερθεί», τόνισε ο πρώην πρέσβης.

Σημείωσε ότι το ιρανικό καθεστώς εξακολουθεί να έχει «μεγάλη υποστήριξη» και «τεράστια δύναμη να αντιμετωπίσει όσους προσπαθούν να βγουν στους δρόμους», οπότε οποιαδήποτε αλλαγή θα προέλθει πιθανότατα από το εσωτερικό του ίδιου του καθεστώτος.

Σύμφωνα με τον πρώην πρέσβη το κρίσιμο στοιχείο που θα πρέπει να παρακολουθήσουν αναφορικά με το ενδεχόμενο κατάρρευσης του καθεστώτος θα είναι οι αποστασίες από τις βασικές δυνάμεις του Ιράν, όπως από τα σώματα ασφαλείας, την δικαιοσύνη και άλλους θεσμούς. Ο Ρομπ Μακαίρ, όμως, χαρακτήρισε εξαιρετικά απίθανο να υπάρξουν αποστασίες καθώς δεν υπάρχει οργανωμένη αντιπολίτευση στο Ιράν.

«Δεν υπάρχει εναλλακτική δύναμη στη χώρα γύρω από την οποία να συσπειρωθούν. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι οι δυνάμεις του καθεστώτος θα δηλώσουν ξαφνικά την υποστήριξή τους στον Ρεζα Παχλαβί για παράδειγμα», είπε ο πρώην πρέσβης.

Σε ερώτηση για το εάν το Ιράν θα μπορούσε να αντεπιτεθεί εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ο πρώην πρέσβης είπε: «Έχουν σαφώς την ικανότητα να εκτοξεύσουν πυραύλους. Το αν αυτό θα οδηγήσει σε κλιμάκωση ή επέκταση του πολέμου σε μία περιφερειακή σύγκρουση, νομίζω ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:12ΚΟΣΜΟΣ

Παγιδευμένοι στο Ντουμπάι - Το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο μετά την αναστολή των πτήσεων

15:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Επίσημο! Παρελθόν από το «τριφύλλι» ο Γιούρτσεβεν

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο Σύνταγμα στην πορεία για τα Τέμπη

14:52ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ – Ισραήλ: Στόχος να ρίξουν τους μουλάδες της Τεχεράνης – Δεν γίνεται αλλαγή καθεστώτος χωρίς χερσαίες δυνάμεις και αποστασίες

14:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Γράφει ιστορία ο κόσμος της, πάνω από 20.000 στον Βόλο – «Χρέος να προστατευθεί η ομάδα»!

14:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κώστας Γρεβενίτης: Συνεχίζεται το θρίλερ της εξαφάνισης του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη, 3 χρόνια μετά: Δείτε live το συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος

14:33TRAVEL

Τα καλύτερα σημεία για κολύμπι το καλοκαίρι του 2026 - H Ελλάδα με 6 στο Top 10

14:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Τέλος ο Γιούρτσεβεν από τους «πράσινους»

14:30WHAT THE FACT

Απόψε είναι η Παρέλαση των Πλανητών - Πού θα είναι ορατό το σπάνιο φαινόμενο

14:23ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Σύντομη ανάλυση - Ποιους κινδύνους εγκυμονεί η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

14:15ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στη Νότια Κορέα: Ρώτησε το ChatGPT πώς να δολοφονήσει δύο ανθρώπους

14:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ για Μέση Ανατολή: Εφόσον απαιτηθεί θα υπάρξει συντονισμένη επιχείρηση επαναπατρισμού Ελλήνων

14:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Φεύγει ξανά από το Ισραήλ η Euroleague: Αλλάζουν έδρα οι αγώνες της Χάποελ με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Οι 6 φορές που o Τραμπ κλιμάκωσε τη στρατιωτική ισχύ κατά τη δεύτερη θητεία του - Από το Ιράν, στη Νιγηρία και τη Βενεζουέλα

13:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Διακόπηκε οριστικά το Μονακό - Άρης λόγω βομβαρδισμών στο Άμπου Ντάμπι (βίντεο)

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: 40 νεκρές μαθήτριες σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Μινάμπ από ισραηλινή επίθεση - Δείτε βίντεο

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν-Ισραήλ

13:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Υποφέραμε πολύ αυτή τη χρονιά, αλλά το αξίζαμε το γαμ…!» - Το ξέσπασμα του Μπακασέτα

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Η κατοικία του Χαμενεϊ στην Τεχεράνη καταστράφηκε ολοσχερώς - Δορυφορικές εικόνες από το χτύπημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:24ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ξεκίνησε επιθέσεις στην Τεχεράνη - Κοινή δράση με τις ΗΠΑ επιβεβαιώνουν πηγές απί το Τελ Αβίβ - Θα είναι εκτεταμένα τα χτυπήματα, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι -LIVE εικόνα

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πώς γίνονται εργασίες ακόμη και αν δεν συμφωνήσουν όλοι οι ένοικοι

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο Σύνταγμα στην πορεία για τα Τέμπη

10:24ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG - Τέμπη, 3 χρόνια μετά - 40.000 κόσμος στην πλατεία Συντάγματος - Συλλαλητήρια σε πολλές πολεις

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: 40 νεκρές μαθήτριες σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Μινάμπ από ισραηλινή επίθεση - Δείτε βίντεο

14:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κώστας Γρεβενίτης: Συνεχίζεται το θρίλερ της εξαφάνισης του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία

07:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Το τεράστιο πρόβλημα του Παναθηναϊκού που έλυσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη, 3 χρόνια μετά: Δείτε live το συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικη «πρεμιέρα» τον Μάρτη - Ο αντικυκλώνας φέρνει ηλιοφάνεια και άνοδο θερμοκρασίας

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Η κατοικία του Χαμενεϊ στην Τεχεράνη καταστράφηκε ολοσχερώς - Δορυφορικές εικόνες από το χτύπημα

14:15ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στη Νότια Κορέα: Ρώτησε το ChatGPT πώς να δολοφονήσει δύο ανθρώπους

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πορεία για τα Τέμπη: Βρήκαν τσάντα με μολότοφ στην Κλαυθμώνος και ναυτική φωτοβολίδα στην Ερμού - 126 προσαγωγές και 3 συλλήψεις

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νεκροί ο σύμβουλος του Χαμενεϊ, Αλί Σαμχάνι και ο αρχηγός του στρατού Αμίρ Χαταμί - Ποιοι αξιωματούχοι «εξουδετερώθηκαν»

21:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 27/2/26: Ένα τυχερό δελτίο κερδίσει 74,8 εκατ. ευρώ

14:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Τέλος ο Γιούρτσεβεν από τους «πράσινους»

14:30WHAT THE FACT

Απόψε είναι η Παρέλαση των Πλανητών - Πού θα είναι ορατό το σπάνιο φαινόμενο

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Αμαζόνιος: Το νεογέννητο αγοράκι που διασώζει φυλή... τριών γυναικών από την εξαφάνιση

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Xάος, πανικός, αλλά και ζητωκραυγές στην Τεχεράνη μετά τις επιθέσεις - «Νιώθουμε σαν να παίζουμε σε ταινία τρόμου»

14:33TRAVEL

Τα καλύτερα σημεία για κολύμπι το καλοκαίρι του 2026 - H Ελλάδα με 6 στο Top 10

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ