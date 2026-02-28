ΗΠΑ – Ισραήλ: Δεν γίνεται αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν χωρίς χερσαίες δυνάμεις και αποστασίες

Στο στόχαστρο των αμερικανικών και ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν είναι ξεκάθαρα η αλλαγή του καθεστώτος των μουλάδων. Η Ουάσινγκτον φαίνεται ότι εκτιμά ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να επιτεθεί για να «εκθρονίσει» τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Ωστόσο οι εναέριες επιχειρήσεις και τα πλήγματα κατά στρατιωτικών στόχων στο Ιράν ακόμη κι αν οδηγήσουν στον θάνατο δεκάδες πολιτικούς και διοικητές των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων δεν έχουν την ικανότητα να πετύχουν την κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος.

Ο Αντρέας Κριγκ, αναπληρωτής καθηγητής σε θέματα ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο King’s College του Λονδίνου εξήγησε ότι το «βασικό στοιχείο» που λείπει από τα σχέδια του Ισραήλ και των ΗΠΑ για αλλαγή καθεστώτος είναι τα χερσαία στρατεύματα. Το Ισραήλ φαίνεται ότι πιστεύει πώς αν κινητοποιηθεί ένα κομμάτι του ιρανικού πληθυσμού το καθεστώς θα καταρρεύσει.

«Οι Ισραηλινοί πιστεύουν ότι μπορούν να κινητοποιήσουν έναν πολύ αποξενωμένο και αγανακτισμένο ιρανικό πληθυσμό να αναλάβει δράση εναντίον του δικού του καθεστώτος. Δεν βλέπω κανένα τρόπο να συμβεί αυτό, επειδή δεν υπάρχει μια συνεκτική, ενοποιημένη αντιπολίτευση ή όπλα που να διανέμονται», δήλωσε στο Al Jazeera ο Κριγκ.

Και συνέχισε: «Ουσιαστικά, πρόκειται για μια εκστρατεία που διεξάγεται εξ αποστάσεως με αεροπορική δύναμη και που μπορεί να οδηγήσει σε αποδυνάμωση του καθεστώτος. Αλλά στην πραγματικότητα, χωρίς την κατάληψη και διατήρηση εδαφών, δεν υπάρχει κανένας τρόπος το καθεστώς να καταρρεύσει και να εξαφανιστεί».

Ο καθηγητής εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ αφού πετύχουν τους τωρινούς στρατιωτικούς στόχους τους δεν θα έχουν δυνάμεις για να συνεχίσουν και αυτό «πιθανότατα θα συμβεί σε λίγες ημέρες». Πράγματι πριν από μερικές ημέρες πληροφορίες στον διεθνή Τύπο ανέφεραν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις μπορούν να συνεχίσουν τις εναέριες επιθέσεις και την εμπλοκή στην περιοχή για περίπου μία εβδομάδα.

«Απέχει πολύ η αλλαγή καθεστώτος»

Ο πρώην πρέσβης της Βρετανίας στο Ιράν, Ρομπ Μακέρ είπε στο Sky News χαρακτήρισε την στρατιωτική δράση ΗΠΑ – Ισραήλ ως «εξαιρετικά φιλόδοξο ρίσκο».

Ο Ρομπ Μακέρ εξήγησε ότι η στρατιωτική επιτυχία των ΗΠΑ και του Ισραήλ είναι εφικτή, δηλαδή το να πετύχει να εξοντώσει υψηλόβαθμα στελέχη του ιρανικού καθεστώτος και να θέσει εκτός μάχης ζωτικής σημασίας στρατιωτικές υποδομές. Ο πρώην πρέσβης, όμως, εκτίμησε ότι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι μακριά.

«Είναι πολύ σαφές ότι αυτή η στρατιωτική δράση δεν αφορά μόνο τους πυρηνικούς πυραύλους (…) αλλά προσπαθεί πολύ σαφώς και ρητά να αλλάξει το καθεστώς και να ενθαρρύνει το ιρανικό καθεστώς να εξεγερθεί», τόνισε ο πρώην πρέσβης.

Σημείωσε ότι το ιρανικό καθεστώς εξακολουθεί να έχει «μεγάλη υποστήριξη» και «τεράστια δύναμη να αντιμετωπίσει όσους προσπαθούν να βγουν στους δρόμους», οπότε οποιαδήποτε αλλαγή θα προέλθει πιθανότατα από το εσωτερικό του ίδιου του καθεστώτος.

Σύμφωνα με τον πρώην πρέσβη το κρίσιμο στοιχείο που θα πρέπει να παρακολουθήσουν αναφορικά με το ενδεχόμενο κατάρρευσης του καθεστώτος θα είναι οι αποστασίες από τις βασικές δυνάμεις του Ιράν, όπως από τα σώματα ασφαλείας, την δικαιοσύνη και άλλους θεσμούς. Ο Ρομπ Μακαίρ, όμως, χαρακτήρισε εξαιρετικά απίθανο να υπάρξουν αποστασίες καθώς δεν υπάρχει οργανωμένη αντιπολίτευση στο Ιράν.

«Δεν υπάρχει εναλλακτική δύναμη στη χώρα γύρω από την οποία να συσπειρωθούν. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι οι δυνάμεις του καθεστώτος θα δηλώσουν ξαφνικά την υποστήριξή τους στον Ρεζα Παχλαβί για παράδειγμα», είπε ο πρώην πρέσβης.

Σε ερώτηση για το εάν το Ιράν θα μπορούσε να αντεπιτεθεί εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ο πρώην πρέσβης είπε: «Έχουν σαφώς την ικανότητα να εκτοξεύσουν πυραύλους. Το αν αυτό θα οδηγήσει σε κλιμάκωση ή επέκταση του πολέμου σε μία περιφερειακή σύγκρουση, νομίζω ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες».

