Ολυμπιακός: Με Ελ Κααμπί και Ταρέμι στις Σέρρες - Ποιους έκοψε ο Μεντιλίμπαρ

Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το ματς της Κυριακής (01/03) στις Σέρρες και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή.

Σε αυτήν μετέχουν οι Μεντί Ταρέμι και Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Αντίθετα, εκτός, πέραν του Ντάνιελ Ποντένσε που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, έμειναν και οι Ορτέγκα και Κλέιτον, λόγω περιορισμό στις θέσεις των ξένων.

Η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρσία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί και Ταρέμι.