Τέμπη: «Ο αγώνας τώρα αρχίζει» δηλώνει ο πατέρας του Βάιου Βλάχου εν όψει της δίκης για το δυστύχημα

Με λόγια φορτισμένα και έντονο συμβολισμό μίλησε από το σημείο της τραγωδίας των Τεμπών ο Χρήστος Βλάχος, πατέρας του Βάιου Βλάχου, που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα πριν από τρία χρόνια.

Στεκόμενος ακριβώς στο σημείο όπου σκοτώθηκε ο γιος του, δίπλα σε ένα μισοκαμένο δενδράκι –το οποίο, όπως είπε, είναι «το μοναδικό κομμάτι που γλίτωσε από το ξεμπάζωμα και το μπάζωμα που ακολούθησε»– ο κ. Βλάχος υπενθύμισε ότι ο Βάιος διένυσε 371 χιλιόμετρα σε μια σιδηροδρομική γραμμή «χωρίς φωτοσήμανση, χωρίς τηλεδιοίκηση, χωρίς κανένα σύστημα ασφαλείας» πριν χάσει τη ζωή του.

Το συγκεκριμένο δέντρο, όπως ανέφερε, έχει αποκτήσει για τον ίδιο έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Παρότι έχουν φυτευτεί «δένδρα των Ψυχών, της Μνήμης και της Δικαιοσύνης», όπως είπε, κανένα δεν ξεπερνά «το Δένδρο της Αλήθειας», αναφερόμενος στο μισοκαμένο δενδράκι που παραμένει στο σημείο της τραγωδίας.

«Μπορεί κάποια κλαδιά να έχουν σπάσει, άλλα να έχουν καεί, αλλά οι ρίζες είναι γερές και το κρατάνε όρθιο», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι εδώ και τρία χρόνια οι οικογένειες των θυμάτων συνεχίζουν τον αγώνα τους. Όπως τόνισε, για περισσότερες από χίλιες ημέρες προσπαθούν να αναζητήσουν την αλήθεια, να σταθούν «με αξιοπρέπεια» και να αντιμετωπίσουν –όπως υποστήριξε– πόλεμο, συκοφαντίες και απόπειρες συγκάλυψης, με στόχο να εντοπιστούν όλα τα πρόσωπα που φέρουν ευθύνη για το δυστύχημα.

Αναφερόμενος στη δικαστική πορεία της υπόθεσης, ο κ. Βλάχος δήλωσε ότι τις επόμενες ημέρες οι οικογένειες θα βρεθούν για πρώτη φορά απέναντι σε κάποιους από τους κατηγορούμενους, στην αρχή –όπως είπε– μιας σειράς δικών. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν μέχρι να λογοδοτήσουν όλοι όσοι ευθύνονται, «όσο ψηλά κι αν βρίσκονται».

«Ο αγώνας τώρα αρχίζει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα συνεχιστεί με θάρρος, πίστη στις δυνάμεις τους και οδηγό την αλήθεια. Κλείνοντας, επανήλθε στον συμβολισμό του δέντρου, λέγοντας πως αν εκείνο άντεξε «παρά τα δύο τρένα και έναν διεφθαρμένο μηχανισμό συγκάλυψης», τότε θα αντέξουν και οι ίδιοι μέχρι την τελική δικαίωση.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ευχαρίστησε όσους βρέθηκαν στο σημείο για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων.

Διαβάστε επίσης