Ο Ισημερινός ανέβηκε στην παγκόσμια πεντάδα του οργανωμένου εγκλήματος σε χρόνο... ρεκόρ

Η καρδιά της εγκληματικής οικονομίας «χτυπάει» στον Ισημερινό

Δημήτρης Δρίζος

Ο Ισημερινός ανέβηκε στην παγκόσμια πεντάδα του οργανωμένου εγκλήματος σε χρόνο... ρεκόρ
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ισημερινός δεν αποτελεί πλέον απλώς έναν στρατηγικό διάδρομο για τη διακίνηση ναρκωτικών από τις Άνδεις. Σύμφωνα με την έκδοση 2025 του Global Organized Crime Index, που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα, η χώρα σκαρφάλωσε στην πέμπτη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 193 χώρες, με δείκτη εγκληματικότητας 7,48 στα 10 – μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες στον κόσμο.

Η έκθεση κατατάσσει το Εκουαδόρ μεταξύ των πιο σύνθετων και δύσκολων περιβαλλόντων διακυβέρνησης απέναντι στις παράνομες οικονομίες και τις εγκληματικές δομές, αποτυπώνοντας μια βαθιά μεταμόρφωση του ρόλου του στη δυναμική του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Νότια Αμερική εμφανίζει μέσο δείκτη εγκληματικότητας 6,13 και κατατάσσεται ως η δεύτερη περιοχή παγκοσμίως με το υψηλότερο επίπεδο εγκληματικής δραστηριότητας.

Ωστόσο, οι επιδόσεις του Εκουαδόρ ξεπερνούν κατά πολύ αυτόν τον μέσο όρο, καθιστώντας τη χώρα μία από τις πιο κρίσιμες περιπτώσεις στο δυτικό ημισφαίριο. Η άνοδος αυτή δεν αποδίδεται σε μία μόνο παράνομη αγορά, αλλά στη σύγκλιση πολλαπλών εγκληματικών οικονομιών και στη ραγδαία αύξηση της πολυπλοκότητας και της οργάνωσης των δικτύων που δρουν στο έδαφός της.

Κοκαΐνη και λιμάνια: Η καρδιά της εγκληματικής οικονομίας

Ο βασικός μοχλός αυτής της δυναμικής παραμένει η αγορά κοκαΐνης. Στο περιφερειακό προφίλ, η διακίνηση κοκαΐνης συγκεντρώνει βαθμολογία 8,42, την υψηλότερη μεταξύ όλων των αγορών που αξιολογήθηκαν.

Το Εκουαδόρ, τοποθετημένο γεωγραφικά ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού – τους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς κοκαΐνης παγκοσμίως – και με στρατηγικής σημασίας λιμάνια στον Ειρηνικό, έχει μετατραπεί σε κομβική πλατφόρμα αποθήκευσης, επεξεργασίας, επιμόλυνσης εμπορευματοκιβωτίων και αποστολής φορτίων προς την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Η ανεπτυγμένη λιμενική υποδομή, σε συνδυασμό με τη δολαριοποίηση της οικονομίας, διευκολύνουν τόσο τη μεταφορά των ναρκωτικών όσο και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθιστώντας τη χώρα ελκυστικό πεδίο δράσης για διεθνή εγκληματικά δίκτυα.

aaa.jpg

Πέρα από τα ναρκωτικά: Ένα πολυδιάστατο εγκληματικό οικοσύστημα

Η εγκληματική δραστηριότητα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στη διακίνηση ναρκωτικών. Το λαθρεμπόριο όπλων (6,67), η παράνομη εκμετάλλευση μη ανανεώσιμων πόρων (6,79), τα οικονομικά εγκλήματα (6,33) και η διακίνηση αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους εμφανίζουν σταθερή αύξηση σε ολόκληρη την περιοχή.

Στο Εκουαδόρ, οι δραστηριότητες αυτές συνδέονται με τοπικά δίκτυα που έχουν διαφοροποιήσει τις πηγές εσόδων τους, ενσωματώνοντας την παράνομη εξόρυξη, τους εκβιασμούς και το ξέπλυμα χρήματος.

Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας εγκληματικής δομής λιγότερο εξαρτημένης από μία μόνο πηγή κέρδους και πολύ πιο ανθεκτικής απέναντι σε αποσπασματικές κρατικές επιχειρήσεις καταστολής.

Ανησυχητικοί δεσμοί με το κράτος

Ένα από τα πιο ανησυχητικά ευρήματα της έκθεσης αφορά τους λεγόμενους «κρατικά ενσωματωμένους δρώντες».

Σε περιφερειακό επίπεδο, ο δείκτης αυτός φτάνει το 7,29, υποδηλώνοντας την ύπαρξη δεσμών ανάμεσα σε εγκληματικές οργανώσεις και δημόσιους λειτουργούς ή πρόσωπα με θεσμική επιρροή.

Η διάσταση αυτή θεωρείται κομβική για την κατανόηση των λόγων για τους οποίους οι κατασταλτικές προσπάθειες αποτυγχάνουν συστηματικά να αναχαιτίσουν την εξάπλωση του οργανωμένου εγκλήματος.

Μειούμενη ανθεκτικότητα, αυξανόμενη βία

Ο δείκτης αξιολογεί επίσης την ανθεκτικότητα, δηλαδή την ικανότητα του κράτους και της κοινωνίας να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν το οργανωμένο έγκλημα.

Η Νότια Αμερική συγκεντρώνει βαθμολογία μόλις 4,66, γεγονός που αντανακλά χρόνιες αδυναμίες στην πολιτική ηγεσία, τη διαφάνεια, τη διεθνή συνεργασία, το δικαστικό σύστημα και τη ρυθμιστική επάρκεια.

Στην περίπτωση του Εκουαδόρ, η διαρκής υποχώρηση της ανθεκτικότητας συμβαδίζει με την εκρηκτική άνοδο της εγκληματικότητας, δημιουργώντας ένα ολοένα και μεγαλύτερο χάσμα ανάμεσα στο μέγεθος της απειλής και την ικανότητα των θεσμών να ανταποκριθούν.

Οι συνέπειες αποτυπώνονται ξεκάθαρα στη δημόσια ασφάλεια, με κατακόρυφη αύξηση των ανθρωποκτονιών, αιματηρές εξεγέρσεις στις φυλακές και κλιμακούμενη βία που συνδέεται με συγκρούσεις μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων.

Διεθνή καρτέλ και τοπικές συμμορίες: Ένα επικίνδυνο υβρίδιο

Ο περιφερειακός δείκτης εγκληματικών δρώντων φτάνει το 6,44, αντανακλώντας την ισχυρή παρουσία μαφιόζικων ομάδων, ευέλικτων εγκληματικών δικτύων και ξένων οργανώσεων.

Το Εκουαδόρ βιώνει την είσοδο και την εδραίωση διεθνικών καρτέλ που δρουν σε συνεργασία με τοπικές συμμορίες, δημιουργώντας υβριδικά σχήματα με αυξημένη επιχειρησιακή ικανότητα, καλύτερη πρόσβαση σε οπλισμό και απευθείας διασυνδέσεις με διεθνείς αγορές.

Μια μετάβαση που ωρίμαζε επί χρόνια

Η μετατροπή του Εκουαδόρ από χώρα διέλευσης σε στρατηγικό κόμβο δεν έγινε απότομα. Για χρόνια, η σχετική πολιτική σταθερότητα και τα χαμηλότερα επίπεδα βίας το διαφοροποιούσαν από τους ανδεανούς γείτονές του.

Ωστόσο, η αναδιάταξη των διαδρομών διακίνησης, η αυξημένη πίεση από τις αρχές στην Κολομβία και το Μεξικό, καθώς και οι λιμενικές δυνατότητες της χώρας, δημιούργησαν ισχυρά κίνητρα για τη μόνιμη εγκατάσταση εγκληματικών οργανώσεων.

Σε αυτό προστέθηκαν η θεσμική αποδυνάμωση και η χρόνια κρίση στο σωφρονιστικό σύστημα, λειτουργώντας ως καταλύτες για τη σημερινή έκρηξη βίας.

Το Global Organized Crime Index, που καταρτίζεται από την Global Initiative Against Transnational Organized Crime, συνδυάζει την ανάλυση παράνομων αγορών και εγκληματικών δικτύων με δείκτες θεσμικής ανθεκτικότητας.

Στην περίπτωση του Εκουαδόρ, η ταυτόχρονη άνοδος της εγκληματικότητας και η αποδυνάμωση των θεσμών διαμορφώνουν ένα εξαιρετικά σύνθετο και δυσοίωνο σκηνικό, με σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο για τη χώρα, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:04ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για τουλάχιστον μία εβδομάδα κοινών επιδρομών κατά του Ιράν

17:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Νέο κάλεσμα Γιαννακόπουλου σε Γιόκιτς - «Έλα εδώ αγόρι μου»

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Απειλές για κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Αναστέλλουν τα δρομολόγια μεγάλες εταιρείες πετρελαίου

17:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανός υπουργός Εξωτερικών: Η αλλαγή καθεστώτος είναι μια «αδύνατη αποστολή»

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι: Στις φλόγες μεγάλο ξενοδοχείο στο τεχνητό νησί Παλμ Τζουμέιρα μετά την αναχαίτιση πυραύλων

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ισημερινός ανέβηκε στην παγκόσμια πεντάδα του οργανωμένου εγκλήματος σε χρόνο... ρεκόρ

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Πόσοι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν σκοτωθεί μετά τα αμερικανο-ισραηλινά χτυπήματα

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Νέο πένθος για την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά λίγους μήνες μετά την απώλεια της κόρης του

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Στο μυαλό του Κιμ Γιονγκ Ουν - Το απίστευτο δώρο που χάρισε ως πατέρας στην έφηβη κόρη του

17:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η μεγάλη επιστροφή: Ο Ηρακλής εξασφάλισε την επάνοδο στη Super League 1

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Ο αγώνας τώρα αρχίζει» δηλώνει ο πατέρας του Βάιου Βλάχου εν όψει της δίκης για το δυστύχημα

16:57ΚΟΣΜΟΣ

«Στόχος η διάσπαση του Ιράν σε πολλά κράτη», λέει στο Newsbomb ο πρέσβης Αϋφαντής - Πώς θα μπορούσε να γίνει χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ

16:56ΚΟΣΜΟΣ

«Κάθε πιλότος είχε ένα όνομα»: Το παρασκήνιο της επίθεσης ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Το κόστος της στρατιωτικής ανάπτυξης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Αναταράξεις στις αγορές από την επίθεση στο Ιράν: Το πετρέλαιο θα μπορούσε να φθάσει τα 100 δολάρια

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Υπουργός Εξωτερικών Ιράν: Ο Χαμενεΐ είναι «ακόμη ζωντανός από όσο γνωρίζω»

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ήταν το Ιράν πριν τους μουλάδες: Μπικίνι, κοστούμια και... μίνι - Εικόνες από το παρελθόν που χάθηκε

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Πώς το κοσμοπολίτικο Ντουμπάι έγινε «παγίδα θανάτου» - Αναχαιτίσεις πυραύλων πάνω από πισίνες

16:36LIFESTYLE

Αγνώριστος ο Τζιμ Κάρεϊ: Η εμφάνιση στο Παρίσι που φούντωσε τις φήμες για πλαστική επέμβαση

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Η Καρυστιανού καταγγέλλει πως δεν την άφησαν να μιλήσει: «Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:19ΕΛΛΑΔΑ

Νέο πένθος για την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά λίγους μήνες μετά την απώλεια της κόρης του

16:08ΕΛΛΑΔΑ

«Έλα, έλα, έλα»: Βίντεο ντοκουμέντο με σύλληψη διαδηλωτή που προκαλεί τρεις αστυνομικούς

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Η Καρυστιανού καταγγέλλει πως δεν την άφησαν να μιλήσει: «Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν»

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Πώς το κοσμοπολίτικο Ντουμπάι έγινε «παγίδα θανάτου» - Αναχαιτίσεις πυραύλων πάνω από πισίνες

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι: Στις φλόγες μεγάλο ξενοδοχείο στο τεχνητό νησί Παλμ Τζουμέιρα μετά την αναχαίτιση πυραύλων

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ξεκίνησε επιθέσεις στην Τεχεράνη - Κοινή δράση με τις ΗΠΑ επιβεβαιώνουν πηγές απί το Τελ Αβίβ - Θα είναι εκτεταμένα τα χτυπήματα, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι -LIVE εικόνα

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Παγιδευμένοι στο Ντουμπάι - Το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο μετά την αναστολή των πτήσεων

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πώς γίνονται εργασίες ακόμη και αν δεν συμφωνήσουν όλοι οι ένοικοι

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

15:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Οι δύο άγνωστοι άντρες, το κοινόβιο και το προφίλ στο TikTok με τα «εναλλακτικά φάρμακα»

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ήταν το Ιράν πριν τους μουλάδες: Μπικίνι, κοστούμια και... μίνι - Εικόνες από το παρελθόν που χάθηκε

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Πόσοι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν σκοτωθεί μετά τα αμερικανο-ισραηλινά χτυπήματα

16:56ΚΟΣΜΟΣ

«Κάθε πιλότος είχε ένα όνομα»: Το παρασκήνιο της επίθεσης ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικη «πρεμιέρα» τον Μάρτη - Ο αντικυκλώνας φέρνει ηλιοφάνεια και άνοδο θερμοκρασίας

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Αξιωματούχος από Τελ Αβίβ στο ισραηλινό Channel 12: «Ο Χαμενεΐ δεν είναι πια μαζί μας» - Δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο Σύνταγμα στην πορεία για τα Τέμπη

16:57ΚΟΣΜΟΣ

«Στόχος η διάσπαση του Ιράν σε πολλά κράτη», λέει στο Newsbomb ο πρέσβης Αϋφαντής - Πώς θα μπορούσε να γίνει χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το Silver Alert αποκάλυψε τη σκληρή πραγματικότητα του Μαρίνου – 35 μέρες μέσα σε ένα αμάξι

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: 40 νεκρές μαθήτριες σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Μινάμπ από ισραηλινή επίθεση - Δείτε βίντεο

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν «χτύπησε» το κέντρο υπηρεσιών του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν - Όλες οι βάσεις των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ