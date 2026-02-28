Ιράν: Απειλές για κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Αναστέλλουν τα δρομολόγια μεγάλες εταιρείες

Έντονο προβληματισμό για την παγκόσμια οικονομία έχουν προκαλέσει οι απειλές του Ιράν για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από όπου περνάει μεγάλος αριθμός τάνκερ με φυσικό αέριο και πετρέλαιο.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι οι Φρουροί της Επανάστασης μέσω ασυρμάτου προειδοποιούν τα πλοία που έχουν πλησιάσει στα Στενά του Ορμούζ να μην επιχειρήσουν διέλευση. Ωστόσο επίσημα οι ιρανικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει το κλείσιμο της θαλάσσιας οδού.

Αξιωματούχος της επιχείρησης «Ασπίδες» είπε στο πρακτορείο Reuters ότι τα πλοία έχουν λάβει μετάδοση μέσω ασυαρμάτου από τους Φρουρούς της Επανάστασης που λέει ότι «κανένα πλοίο δεν επιτρέπεται να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ».

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα καμία τέτοια εντολή. Η Τεχεράνη απειλεί εδώ και χρόνια να μπλοκάρει τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό ως αντίποινα για οποιαδήποτε επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Παράλληλα οι μεγάλες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου αναστέλλουν τα δρομολόγια τους μέσω του Ορμούζ, καθώς οι ΗΠΑ επιτίθενται στο Ιράν, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters.

«Τα πλοία μας θα παραμείνουν στη θέση τους για αρκετές ημέρες», δήλωσε ένα ανώτερο στέλεχος μεγάλης εταιρείας.

Η Ένωση Ανεξάρτητων Ιδιοκτητών Δεξαμενόπλοιων INTERTANKO δήλωσε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει εκδώσει προειδοποίηση για την πλοήγηση στην περιοχή των στρατιωτικών επιχειρήσεων, δηλαδή σε ολόκληρο τον Περσικό Κόλπο, τον Κόλπο του Ομάν, την Αραβική Θάλασσα και τα Στενά του Ορμούζ. Επίσης το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων.

Το υπουργείο Ναυτιλίας ζήτησε από τα πλοία υπό ελληνική σημαία να αποφύγουν ορισμένες θαλάσσιες οδούς

Το υπουργείο Ναυτιλίας συνέστησε το Σάββατο στα πλοία υπό ελληνική σημαία να επιδείξουν μέγιστη επαγρύπνηση και να αποφύγουν τον Περσικό Κόλπο, τον Κόλπο του Ομάν και τα Στενά του Ορμούζ, μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Reuters.

«Η εξελισσόμενη κατάσταση επηρεάζει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον ευρύτερο Περσικό Κόλπο, το Στενό του Ορμούζ, τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου. Παράλληλα συμβούλευσε τις εταιρείες διαχείρισης να εφαρμόσουν τα μέτρα ασφαλείας στο υψηλότερο επίπεδο σε αυτές τις περιοχές και στα λιμάνια του Ισραήλ μέχρι νεωτέρας.

Πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει την εξάπλωση της κρίσης στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, λόγω των δεσμών μεταξύ του Ιράν και των ανταρτών Χούθι που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη.

Η προειδοποίηση καλούσε επίσης τα πλοία να είναι σε εγρήγορση για πιθανές επιθέσεις με πυραύλους ή drones, επιθέσεις σε λιμενικές εγκαταστάσεις, παρενοχλήσεις ή ηλεκτρονικές παρεμβολές και διαταραχές στα ηλεκτρονικά συστήματα πλοήγησης των πλοίων.

