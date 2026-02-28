Χτυπήματα Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν: Έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ

Οι δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θέτουν σε συναγερμό την ελληνική κυβέρνηση

Συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου του Κυβερνητικόυ Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, μετά την έναρξη της συντονισμένης αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης στο Ιράν, το πρωί του Σαββάτου, έθεσε σε συναγερμό την ελληνική κυβέρνηση, και στις 18:30 ο πρωθυπουργός συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η επίθεση στο Ιράν ξεκίνησε λίγο μετά τις 9 το πρωί του Σαββάτου, τοπική ώρα, και λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η Τεχεράνη αντέδρασε στην αρχικά ισραηλινή επίθεση εξαπολύοντας αντίποινα και άρχισε να εκτοξεύει πυραύλους προς το Ισραήλ.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία απαντούσε στους πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

«Αυτή τη στιγμή, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία επιχειρεί για να αναχαιτίσει και να πλήξει απειλές όπου είναι απαραίτητο για την εξάλειψή της», ανέφερε η IDF, προσθέτοντας ότι οι σειρήνες ηχούν σε αρκετές περιοχές σε όλη τη χώρα.

Η επιχείρηση κατά τους Αμερικανούς ονομάζεται «Επιχείρηση Επική Οργή», ενώ οι Ισραηλινοί την ονόμασα «Επιχείρηση Βρυχώμενο Λιοντάρι».

