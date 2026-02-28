Χτυπήματα Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν: Έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ

Συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου του Κυβερνητικόυ Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, μετά την έναρξη της συντονισμένης αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης στο Ιράν, το πρωί του Σαββάτου, έθεσε σε συναγερμό την ελληνική κυβέρνηση, και στις 18:30 ο πρωθυπουργός συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η επίθεση στο Ιράν ξεκίνησε λίγο μετά τις 9 το πρωί του Σαββάτου, τοπική ώρα, και λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η Τεχεράνη αντέδρασε στην αρχικά ισραηλινή επίθεση εξαπολύοντας αντίποινα και άρχισε να εκτοξεύει πυραύλους προς το Ισραήλ.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία απαντούσε στους πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

«Αυτή τη στιγμή, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία επιχειρεί για να αναχαιτίσει και να πλήξει απειλές όπου είναι απαραίτητο για την εξάλειψή της», ανέφερε η IDF, προσθέτοντας ότι οι σειρήνες ηχούν σε αρκετές περιοχές σε όλη τη χώρα.

Η επιχείρηση κατά τους Αμερικανούς ονομάζεται «Επιχείρηση Επική Οργή», ενώ οι Ισραηλινοί την ονόμασα «Επιχείρηση Βρυχώμενο Λιοντάρι».